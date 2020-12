L'oroscopo di venerdì 11 dicembre prevede la voglia di fare progetti importanti per il futuro per i nativi sotto il segno del Sagittario, mentre per il Leone potrebbe esserci un po’ d'agitazione nei rapporti familiari, complice la posizione sfavorevole della Luna. Pesci avrà tutto il tempo necessario per prendersi cura dei propri familiari e godere al meglio di un rapporto sano con il partner, mentre Bilancia studierà metodi adeguati per ottenere il meglio dai propri incarichi al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 11 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 11 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno un cielo piuttosto buono per voi nativi del segno.

In amore vi risveglierete con la voglia di rendere felice la vostra anima gemella, e cercherete di creare la giusta armonia in casa. Se siete single l'agitazione quando vedete la persona che vi piace è spesso frequente, ma voi dovrete saperla controllare. Per quanto riguarda il lavoro avrete un certo ottimismo, che vi aiuterà a guardare oltre l'orizzonte e forse a ottenere risultati sopra le aspettative. Voto - 7,5

Toro: Luna sfavorevole in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Desidererete una vita piuttosto tranquilla con il partner, ma per farlo prima dovrete essere più comprensivi e calmi, cercando di andare incontro alle sue esigenze. Per quanto riguarda i cuori solitari prendere delle decisioni insieme a qualcuno di cui vi fidate non sarebbe una cattiva idea.

Per quanto riguarda il lavoro giocate bene le vostre carte e mettete in atto il vostro ingegno per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6,5

Gemelli: manca la concentrazione in questo periodo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo di venerdì 11 dicembre. Mercurio opposto non vi metterà a vostro agio con le vostre mansioni, al punto che sarà difficile portare a casa dei buoni risultati.

Per quanto riguarda i sentimenti ascolterete con attenzione ciò che il partner avrà da dirvi, e raggiungerete un valido compromesso. I cuori solitari avranno modo di mettere in pratica ciò che hanno imparato sul corteggiamento. Voto - 7

Cancro: un fine settimana che inizia in maniera scoppiettante per voi nativi del segno. La Luna sarà in trigono dal segno dello Scorpione, offrendovi un'intesa di coppia eccezionale, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda i single avvertirete delle nuove emozioni in arrivo. Sul fronte lavorativo in maniera un po’ timida potreste riuscire a dire la vostra, ma non ci saranno comunque grandi soddisfazioni con Mercurio opposto. Voto - 7,5

Leone: Luna quadrata che porta un po’ d'agitazione nei rapporti familiari secondo l'oroscopo. Meglio stare attenti a come vi esprimete con il partner in questo momento. Se siete single saper perdonare a volte è meglio che prendersela e peggiorare le cose. In ambito lavorativo la vostra immaginazione non avrà limiti, e i rapporti con i colleghi saranno molto buoni grazie a Mercurio e Marte positivi. Il vero problema al momento è cercare di sviluppare queste vostre idee senza imprevisti in mezzo. Voto - 6,5

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno secondo le previsioni zodiacali dell'11 dicembre.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna in sestile dal segno dello Scorpione vi dona il supporto necessario per sorprendere la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single avrete occhi solo per la persona che amate. Sul fronte lavorativo impegnarsi sarà molto importante per raggiungere il successo che desiderate tanto. Voto - 8-

Bilancia: questo Mercurio in buona posizione vi aiuterà a studiare nuovi e validi metodi alternativi per aumentare le vostre finanze. Un forte spirito d'iniziativa sarà ottimale dunque per mettere in piedi nuovi progetti lavorativi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'intesa tra voi e il partner sarà soddisfacente, soprattutto nel momento in cui sarete chiamati a prendere delle decisioni insieme.

I single si apriranno con coloro che sono veramente degni di fiducia. Voto - 8

Scorpione: il vostro modo di sognare sarà formidabile in questa giornata secondo l'oroscopo. L'astro argenteo su di voi porterà bellissimi momenti in amore, sia per chi è innamorato, che per chi l'anima gemella l'ha già trovata. Dal punto di vista professionale vi sentirete abbastanza carichi per affrontare una giornata ricca di impegni, ma anche di soddisfazioni. Voto - 9

Sagittario: un buon Sole positivo accompagnato da Mercurio in congiunzione completano un quadro astrale più che valido secondo l'oroscopo di venerdì 11 dicembre. Le previsioni astrali suggeriscono una gran voglia da parte vostra di impegnarsi e dare inizio a progetti a lungo termine. Provateci pure, anche perché presto anche Giove vi darà il suo sostegno.

Per quanto riguarda i sentimenti voi single vivrete una giornata piena di emozioni, con qualche possibilità di poter coronare un vostro sogno. Se avete una relazione stabile è arrivato il momento di crescere emotivamente insieme al partner. Voto - 8+

Capricorno: oroscopo di venerdì 11 dicembre discreto per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio nei confronti del partner, e il vostro umore nei suoi confronti sarà più che accettabile. Per quanto riguarda i single accendere nuovi sentimenti sarà piuttosto semplice quando siete così allegri. In ambito lavorativo a volte potreste avere delle idee geniali, solo che per qualcun'altro magari potrebbe non essere così valida. Voto - 7+

Acquario: previsioni astrali di venerdì in calo per voi nativi del segno.

La Luna in quadratura vi mette agitazione, e sarà difficile comunicare con voi. Se qualcosa non va nella vostra relazione di coppia, meglio parlarne. Se siete single le relazioni complesse vi metteranno alla prova in questa giornata. Sul posto di lavoro gli impegni in questa giornata saranno tanti, ma la voglia no. Voto - 6

Pesci: oroscopo di venerdì ottimale per voi nativi del segno. In amore vi prenderete tutto il tempo necessario per far felice il partner, regalandovi momenti particolarmente romantici, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single saranno felici di avere qualcuno con cui scambiare piacevoli conversazioni. Nel lavoro le ferie piacciono a tutti, ma affinché riusciate a conquistarle dovrete lavorare duramente. Voto - 7+