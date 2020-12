Lunedì 14 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Mercurio transitare nel segno del Sagittario, mentre Venere stazionerà in Scorpione. Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Marte proseguirà sui gradi dell'Ariete. Infine, Urano continuerà la sosta in Toro come Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: sereni. Nel luogo di lavoro la settimana avrà buone chance di cominciare sotto un'atmosfera di serenità, dove i nativi noteranno meno difficoltà nel relazionarsi ai colleghi, i quali parranno particolarmente bendisposti nei loro confronti.

2° posto Sagittario: energici. I Luminari in trigono a Marte saranno, con ogni probabilità, un toccasana per il bottino energetico di casa Sagittario, coi nativi che potranno indirizzare tale mole di forze ovunque vorranno, traendone ugualmente ottimi risultati.

3° posto Leone: tenaci. Semaforo acceso sul verde per le faccende professionali del secondo segno di Fuoco, il quale dovrà però fare i conti con gli ostacoli del lunedì che rallenteranno la loro ascesa nel settore lavorativo.

I mezzani

4° posto Ariete: affaccendati. Le incombenze pratiche e professionali da ultimare in queste 24 ore potrebbero essere molteplici per il primo segno zodiacale, che non si tirerà indietro nell'adempierle nella loro totalità, arrivando a sera esausto ma particolarmente soddisfatto.

5° posto Bilancia: focus sugli amici. Giornata che si rivelerà probabilmente ideale per i nati Bilancia che vorranno comprendere appieno la veridicità di alcuni rapporti legati alla cerchia degli amici. Amore in secondo piano.

6° posto Capricorno: pensierosi. Il tono umorale del lunedì nativo potrebbe non essere dei migliori, col terzo segno di Terra che diverrà più silenzioso e immerso nei propri pensieri, tanto che il partner potrebbe domandargli la provenienza di tali pensieri.

7° posto Cancro: provocatori. I nati Cancro parranno un pizzico provocatori nel menàge amoroso in questa giornata, più che per mettere in soggezione la dolce metà lo faranno per la semplice voglia di stuzzicarla.

8° posto Toro: perplessi. Il comportamento di un superiore nell'ambiente professionale potrebbe lasciare perplessi i nati sotto il segno del Toro, i quali anziché esternare il proprio malcontento, si metteranno ad indagare sulla verità tramite qualche collega pettegolo.

9° posto Gemelli: bugiardi. Col terzetto Mercurio-Luna-Sole in opposizione, i nati Gemelli saranno presumibilmente inclini a dire qualche bugia ad una persona casa che, seppur veniale, creerà una situazione imbarazzante.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: bizzosi. In questa giornata il nervosismo potrebbe regnare sovrano in casa Scorpione, sopratutto nel nido domestico dove non sarà semplice riuscire a dialogare pacificamente col partner. Lavoro in stand-by.

11° posto Pesci: pigri. Poca o nulla sarà la voglia nativa di sbracciarsi nelle faccende professionali, coi nati Pesci che preferiranno presumibilmente di buon grado starsene in casa a godersi le loro serie tv preferite.

12° posto Vergine: rancorosi. Con un parterre planetario spiccatamente ostico come quello odierno, i nati Vergine potrebbero far emergere vecchi rancori interpersonali mai davvero sopiti, malgrado le tireranno fuori in situazioni poco opportune.