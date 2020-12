L'Oroscopo del 1° gennaio è pronto a svelare come sarà la prima giornata dell'anno nuovo. Astrologicamente avremo a che fare con un cielo importante, composto da Luna calante in Leone, Sole e Mercurio in Capricorno, Venere in Sagittario, Marte in Ariete, Giove e Saturno in Acquario. Tutto ciò porrà l'accento sulle questioni personali, le emozioni, il sesto senso, la voglia di fare e ragionare ma anche sull'amore, sul coraggio e sulla determinazione che saranno fondamentali per partire con il piede giusto.

Approfondiamo il tutto scoprendo amore, lavoro, soldi, salute, fortuna, famiglia ma anche la classifica relativa alle previsioni zodiacali dell'1 gennaio.

Le previsioni astrologiche dei quattro segni meno fortunati

Toro (12° posto) - Fino al 3 gennaio prendetevela comoda e rimandate a lunedì 4 la dieta e tutti i vostri progetti. Dopo le ore piccole della notte di San Silvestro potreste svegliarvi con un forte mal di testa o con problemi digestivi. Potrebbero giungere delle telefonate o messaggini di auguri: non siate scontrosi e spendetevi di più per gli altri perché è importante mantenere dei buoni rapporti sociali.

Acquario (11° in classifica) - L'oroscopo del 1° gennaio parla di lente ripartenze e di una forte indisposizione che potrebbe scoraggiarvi. Il 2020 non è stato un anno fortunato, perciò non vedete l'ora che tutto cambi e si torni alla normalità. Grazie a Giove l'ottimismo non mancherà, e questo vi sarà d'aiuto per affrontare le insidie e i dolori di venerdì.

Le cose miglioreranno sensibilmente nel weekend. Amore incerto.

Capricorno (10° posto) - Occorreranno dei cambiamenti nei prossimi giorni, perciò sfruttate il 1° gennaio per starvene tranquilli. Meditate e riflettete di più visto che avete accumulato tensione, stress e preoccupazione. Di solito la sera, quando vi infilate sotto le coperte, fate mille viaggi mentali prima di addormentarvi.

Avete necessariamente bisogno di un aiuto o di essere ascoltati.

Scorpione (9° in classifica) - Archiviati i festeggiamenti, che forse non sono stati di vostro gradimento, dovrete darvi da fare per rimettere in sesto l'abitazione. Avrete un po' lo stomaco sottosopra, forse perché avrete esagerato con il cibo oppure avrete dormito poco. Ciononostante, avrete modo di trascorrere un pomeriggio-sera tranquillo e appagante, soprattutto se siete in coppia o avete una famiglia armoniosa.

Non ripensate ai litigi, disquisire a lungo sulle stesse cose non fa bene all'umore.

Oroscopo del giorno 1 gennaio: i quattro segni nella media

Ariete (8° posto) - Iniziare l'anno con Marte nel segno promette bene dato che questo aspetto astrale favorisce l'iniziativa e il coraggio. Messi da parte i festeggiamenti, vi alzerete più tardi del consueto, soprattutto se avete fatto la notte in bianco o se avete dormito poco e male. Dovrete essere abili a non farvi vincere dalla spossatezza perché partire con il piede giusto vi permetterà di trascorrere un 2021 positivo, produttivo e memorabile.

Cancro (7° in classifica) - Tanti sono gli obiettivi che vi siete prefissati per i prossimi mesi. Innanzitutto volete recuperare terreno sia a livello professionale che amoroso.

Anche la vita sociale per voi avrà una certa rilevanza prossimamente, ed entro l'estate si prevedono nuove conoscenze e avventure. Dicembre vi ha spinto ad aprire più volte il portafoglio, ma gennaio e febbraio saranno i mesi perfetti per correre ai ripari. Per quest'anno cercate di riciclare ciò che avete: non tutto è da scartare.

Bilancia (6° posto) - Giornata di forza e piena di buon senso, avrete modo di partire con lo sprint giusto. Generalmente non siete dei tipi festaioli, ma avete alzato il calice all'arrivo dell'anno nuovo che sperate vi porti quello che vi è mancato nel 2020. Avrete un po' di pulizie da fare, infatti la casa risulterà sottosopra. La famiglia necessiterà del vostro aiuto, vi sarà chiesto un favore. Chiamate e messaggi d'auguri.

Avrete modo di smaltire quei cibi che vi sono avanzati nel giorno precedente.

Pesci (5° in classifica) - Le predizioni sono abbastanza incoraggianti. Nessun problema in vista, anzi, si prospetta un primo dell'anno sereno e con qualche sorpresina. In famiglia si registrerà un ritrovamento, così come anche nelle situazioni di cuore. Qualche scettico resterà visibilmente emozionato e sorpreso: indossate qualcosa di arancione perché attirerà la fortuna. Riposate, rimandate lo studio o il lavoro a lunedì 4 gennaio.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati dello zodiaco

Sagittario (4° posto) - L'anno nuovo inizierà con Venere al vostro fianco che aumenterà la consapevolezza, il fascino e l'armonia. Coloro che non hanno ancora spiegato le ali, entro la prossima estate cominceranno a volare.

Niente accade per caso o per magia, perciò se volete che questo sia un anno favoloso e proficuo, dovrete necessariamente impegnarvi mettendocela tutta. In serata, un bel libro oppure un programma tv vi aiuteranno a distrarvi dai soliti problemi. Possibili vincite.

Gemelli (3° in classifica) - Buon venerdì 1 gennaio anche se potrebbe partire con qualche strascico doloroso dovuto alle fatiche dei giorni scorsi. Siete un segno sempre indaffarato e di corsa, ma a Capodanno farete le cose con assoluta calma, evitando di strafare. Sarà la giornata migliore per sedersi a riflettere andando a fondo nel proprio animo. C'è qualche nativo dei Gemelli che non è poi tanto contento e ha bisogno di reinventarsi: trovate nuovi stimoli.

Vergine (2° posto) - Felice venerdì e buon Capodanno.

Via i dubbi e le preoccupazioni, largo alle certezze e ai sorrisi. Questa giornata si prospetta fortunata e piena di vita, finalmente volterete pagina sentendovi in pace con voi stessi. Avrete a che fare con un po' di stanchezza, dovuta prevalentemente agli eccessi della serata precedente. Fino a lunedì 4 gennaio cercate di divertirvi e di prendere le cose così come vengono: c'è tempo per ripartire.

Leone (1° in classifica) - Primo dell'anno che parte con la Luna nel vostro segno che vi mette in primo piano. Il vostro carisma sarà maggiore del solito e vi sentirete molto sicuri di voi stessi. Il 2020 è stato un anno che ha ribaltato ogni vostra certezza, ma il 2021 favorirà la ripresa: sarà una sorta di dopoguerra. Sarete capaci di riscuotere consensi e ammirazione, ma dovrete smetterla di piangervi addosso o di dire che siete troppo vecchi o incapaci.