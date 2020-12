L'oroscopo di mercoledì 23 dicembre prevede un Leone particolarmente deciso sia in amore che sul posto di lavoro, dimostrando agli altri quanto vale, mentre per Sagittario la passione non tarderà ad arrivare con Venere in congiunzione. Mercurio e la Luna saranno negativi per i nativi Cancro, che dovranno impegnarsi molto per ottenere la comprensione del partner, mentre per l'Acquario ci saranno dei risvolti interessanti al lavoro, grazie al proprio impegno e produttività. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di mercoledì 23 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 23 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: i rapporti sentimentali si faranno sempre più competitivi e importanti per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Se siete single, e Venere non vi ha ancora dato soddisfazioni, presto riuscirete a trovarla. Coloro già impegnati invece troveranno negli occhi del partner un certo fascino, carico di carisma e di passione. In ambito lavorativo dovrete essere in grado di ammettere le vostre responsabilità e andare avanti con i vostri progetti senza commettere errori. Voto - 7,5

Toro: sarete molto impegnati sul fronte lavorativo secondo le previsioni zodiacali del 23 dicembre. Mercurio sarà vostro alleato per il momento, e con un po’ di grinta e di tenacia tirerete fuori prestazioni notevoli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single potreste decidere di prendervi del tempo per voi. Se invece siete già impegnati soddisfare i sogni e i desideri della vostra anima gemella sarà una romantica iniziativa da parte vostra.

Voto - 7,5

Gemelli: Venere in opposizione potrebbe farvi discutere con il partner secondo l'oroscopo di mercoledì. Non è bello litigare proprio in questo periodo, cercate dunque di non puntualizzare troppo. Se siete single magari ci saranno nuove storie per voi, ma di breve durata e senza impegno. Ambito lavorativo che invece procede secondo i piani, grazie ad un ottimo Giove dal segno dell'Acquario.

Riuscirete finalmente a risolvere alcune questioni in sospeso, e adesso potrete andare avanti verso nuove iniziative. Voto - 7-

Cancro: cielo che non perdona in questa giornata, con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete, e Mercurio in opposizione. In amore faticherete un po’ a comprendere le ragioni del partner, e per il momento meglio non insistere.

Se siete single potreste provare emozioni diverse rispetto a quelle di chi amate. In ambito lavorativo l'esperienza potrebbe tornarvi utile per risolvere certe faccende, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Voto - 6,5

Leone: un atteggiamento particolarmente deciso vi permetterà di dimostrare il vostro valore secondo l'oroscopo di mercoledì. Nel lavoro ciò sarà utile per dimostrare che siete in grado di prendere importanti decisioni, e saper comandare la vostra squadra. In amore darete prova di sapervi prendere cura del partner e dei vostri cari quando ce ne sarà bisogno, senza tralasciare romanticismo o comprensione verso chi ne avrà bisogno. Se siete single la Luna in trigono dal segno dell'Ariete vi aiuterà ad avvicinarvi alla persona che vi piace.

Voto - 8

Vergine: oroscopo di mercoledì che prevede la Luna in opposizione per voi nativi del segno. Questo non sarà il momento ideale per proporre nuove iniziative al partner. In ogni caso, la situazione migliorerà entro breve, dunque cercate di resistere ancora un po’. Per quanto riguarda i single non siate troppo puntigliosi, non aiuta a farvi apparire più simpatici. Nel lavoro avrete delle scadenze da rispettare, dunque meglio indugiare troppo su dettagli trascurabili. Voto - 6+

Bilancia: con la Luna e Marte in opposizione non potete pretendere di trovare tutte le risposte che cercate in una sola giornata, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Giove infatti vi consiglia prudenza, e con la dovuta calma e il giusto atteggiamento, piano piano ne verrete a capo.

In amore i single si fermeranno un attimo a capire cosa fare esattamente in questo periodo. Se avete una relazione stabile le questioni amorose e la stabilità di coppia avranno la precedenza rispetto al romanticismo disinteressato. Voto - 6,5

Scorpione: avrete dalla vostra parte tante energie da sfruttare lungo la giornata secondo l'oroscopo, soprattutto in amore. Infatti godrete di un'ottima intesa di coppia, e con un pizzico di vivacità in più, adorerete stare insieme alla vostra anima gemella. Se siete single vi sentirete forti e ottimisti, pronti ad affrontare eventuali cambiamenti. In ambito lavorativo la pace e l'ordine che cercavate sarà difficile da trovare con Giove quadrato. Questo non vuol dire però che con un po’ d'impegno in più non potrete farcela.

Voto - 7+

Sagittario: sfera sentimentale ricca di passione in questa giornata secondo l'oroscopo di mercoledì 23 dicembre. Venere si troverà in congiunzione al vostro cielo, di conseguenza sarà facile far scattare la scintilla della passione tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single avrete voglia di vivere questa giornata con la massima tranquillità possibile. Nel lavoro Giove in sestile vi sarà d'aiuto, ma la voglia di vacanze si farà sentire. Voto - 8

Capricorno: avrete le idee piuttosto chiare in ambito professionale secondo l'oroscopo di mercoledì. Mercurio nel vostro cielo vi aiuterà molto con le vostre mansioni, affrontando la giornata con un certo entusiasmo. In amore concentrerete le vostre energie per fare qualcosa di bello al partner, ma prima di svelare la sorpresa, aspettate che la Luna sia favorevole.

Se siete single qualcosa potrebbe disturbarvi, e faticherete un po’ a spiegarvi al meglio. Voto - 7

Acquario: un ottimo Giove in congiunzione al vostro cielo vi darà l'occasione di espandervi in ambito professionale secondo l'oroscopo. Questo periodo potrebbe essere quello più adatto per voi per cercare di realizzare qualcosa. In amore la Luna in sestile dal segno dell'Ariete vi preparerà al meglio per queste feste, e sarete felici di come il partner vi ami. Per quanto riguarda i single potreste scoprire nuove passioni e nuovi talenti. Voto - 8,5

Pesci: le storie che nascono in questo periodo forse potrebbero non iniziare alla grande secondo l'oroscopo. Ciò nonostante conoscendo i propri difetti si diventa più forti, dunque provateci. Se avete una relazione stabile riparare eventuali torti potrebbe garantirvi un Natale sereno con il partner.

In ambito lavorativo potreste riprendere in mano vecchi progetti con un certo entusiasmo. Voto - 7