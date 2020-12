Nuova giornata che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 18 dicembre, con tutti i cambiamenti e le novità che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Astri e stelle del giorno 18 dicembre

Ariete: in amore giornata positiva, visto che Venere è nel segno e porterà maggiori momenti emozionanti. A lavoro, nel rapporto con gli altri, meglio evitare di creare discussioni superficiali e di poco conto.

Toro: per i sentimenti gli ultimi giorni hanno portato alcune difficoltà, sentite che manca un po' di forza. Nel lavoro i nuovi progetti e le nuove idee sono importanti.

Gemelli: a livello sentimentale potreste vivere alcuni momenti di disagio con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro, se possibile, meglio concedersi un po' di riposo.

Cancro: in amore giornata non esaltante, fortunatamente presto arriverà un recupero. In ambito lavorativo alcuni momenti di calo sono finalmente superati.

Leone: a livello amoroso non mancherà un po' di nervosismo, ci sono tante cose da fare e questo potrebbe portare incomprensione nella coppia. Nel lavoro meglio evitare di discutere con altre persone.

Vergine: per i sentimenti momento positivo, si recupera dopo alcuni giorni di calo. A lavoro evitate di pensare troppo al passato, ma lanciatevi verso il futuro.

Previsioni e oroscopo del 18 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore le stelle sono dalla vostra parte, per questo motivo vivrete momenti migliori, anche con la persona amata. Nel lavoro non mancherà qualche potenziale cambiamento, ma tutto in positivo.

Scorpione: per i nati sotto questo segno alcune soluzioni in amore stanno per arrivare.

Nel lavoro momento interessante che porterà qualcosa in più.

Sagittario: a livello amoroso alcune situazioni potrebbero sfuggirvi di mano, non mancheranno le difficoltà. In ambito lavorativo sentite che c'è una maggiore stanchezza da superare.

Capricorno: in amore momento positivo, in particolare per i single del segno che vogliono mettere a punto nuove conoscenze.

Nel lavoro state vivendo delle giornate interessanti da sfruttare.

Acquario: in amore giornata sottotono, per questo motivo le relazioni devono essere tenute sotto controllo. A livello lavorativo potrebbero non mancare alcune discussioni con soci e collaboratori.

Pesci: in amore momento agitato, questo a causa della Luna in opposizione che porterà maggiori problemi. Nel lavoro, per quanto possibile, cercate di riposare di più per superare alcune fatiche dell'ultimo periodo.