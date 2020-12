L'Oroscopo del giorno 19 dicembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato per i segni dalla Bilancia fino ai Pesci. In analisi la prima giornata di weekend, messa in relazione ai settori della quotidianità relativi ai sentimenti e alle attività lavorative: Curiosi di sapere quali saranno i segni al top di questo sabato? Bene, togliamo subito ogni dubbio in merito, non prima però di aver messo in chiaro due transiti astrali davvero eccellenti. Nel merito, trattasi dell'ingresso della Luna in Pesci e di Giove in Acquario, transiti certamente molto promettenti ai fini della positività per questo finale di settimana.

Tra gli altri segni, ad essere additati in periodo stabile, Scorpione e Sagittario, entrambi sottoscritti con le quattro stelle della normale routine. Invece, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi, a dover subire flussi astrali poco positivi saranno in primis gli amici del Capricorno e della Bilancia: curiosi di scoprire maggiori dettagli? Vediamolo insieme.

Iniziamo con il togliere il velo alla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 19 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 19 dicembre

Gli astri sono pronti a fare la cernita relativa ai segni fortunati e quelli con periodo in salita: target la giornata di sabato. Punto centrale su cui basare speranze e attese, come sempre, la nuova classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante la giornata del 19 dicembre.

Alla luce di quanto già esplicitato in apertura, andiamo pure a svelare la scaletta completa, ricordando a coloro direttamente interessati che il periodo sarà sotto influenza della Luna e di Giove, rispettivamente in transito nel segno dei Pesci e dell'Acquario.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Acquario - Giove nel segno;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: Bilancia.

Previsioni zodiacali del 19 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

Giornata da prendere con le dovute cautele? Certo che si: il periodo è previsto con il duro simbolo del "ko", dunque vietato scherzare! Sul piano pratico, la prudenza potrà produrre buoni frutti ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci. In amore, il vostro realismo sulle questioni emotive potrebbero offendere il vostro partner.

Dovreste avere un po' più tatto, in tal modo riuscirete a raggiungere un accordo senza rovinare il vostro rapporto. Single, a proposito di cuori solitari, le persone che incontrerete in questo periodo non sono poi così male come sembrano. Quindi, non fatevi scoraggiate da un rifiuto iniziale o dall’eventuale attesa snervante: la pazienza premia... Nel lavoro intanto, siete quasi arrivati all'obiettivo, adesso è proprio il caso di non mollare. Dopo tutta la fatica fatta precedentemente servirà solo pazientare. Voto 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Partirà bene questo vostro sabato di avvio weekend, con le classiche quattro stelle della normalità. Non temete, non si prevedono negatività insormontabili, anzi, quelle poche difficoltà che dovessero sopraggiungere le risolverete abbastanza facilmente.

In quasi ogni settore, a patto di non risultare troppo prevenuti, le occasioni vi offriranno ciò che vorrete su un piatto d’argento. In amore, preparatevi pure a vivere una giornata rilassante e tranquilla in modo da attenuare lo stress generato dal solito "tran-tran" quotidiano: siamo sicuri che non vi dispiacerà affatto. In coppia cercate di tenere ben saldo quello che avete faticosamente e meritatamente conquistato (si parla di sentimenti, tenetelo a mente!). Single, la solitudine può anche essere una scelta pratica, ma nella maggior parte dei casi è soltanto un modo per non essere legati da vincoli o non mettersi in gioco per paura. Diciamo che questa volta la vostra mente opererà a tutta velocità: potreste anche avere idee diverse dal solito.

Nel lavoro infine, approfittate del cielo positivo per portare a termine quei progetti da troppo tempo lasciati in sospeso. Dunque, date una sferzata di novità alla vostra attività. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del 19 dicembre al Sagittario indica che la giornata finale dell'attuale settimana sarà assolutamente valida, anche se non troppo eclatante in termini di positività. Le stelle prevedono in questa fase un periodo, in linea di massima, indirizzato tutto verso la discreta routine. In amore, la sensualità di Venere e l'appoggio incondizionato del Sole influenzeranno senz'altro i nati del segno, mettendo abbastanza energia e un pizzico di pepe nei rapporti di coppia. Intanto mostrate al partner il vostro carattere esuberante, in modo tale di riuscire ad andare d’accordo finalmente su alcuni punti un po' controversi del ménage.

Single, si presume possa essere un finale di settimana abbastanza proficuo riguardo approcci, relazioni e sentimenti in generale. Le stelle indicano come strada da seguire quella di dare priorità alle nuove conoscenze. Nel lavoro invece, giornata nel complesso interessante. In certi casi sarà davvero il momento di fare tutto ciò che è necessario per fare chiarezza su tanti punti rimasti in sospeso. Voto 8.

Sabato 19 dicembre, l'oroscopo: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. In arrivo un giorno poco positivo, in questo caso valutato con la spunta poco gradita riguardante il "sottotono". In generale, vi sentirete abbastanza incompresi e un senso di angoscia potrebbe impedirvi di ragionare lucidamente. Converrà tenere un profilo basso evitando scontri con persone o situazioni a rischio: inutile pretendere l’impossibile dal periodo.

In amore, è consigliato mantenere una "guardia alta": ci saranno quasi sicuramente fulmini e lampi nel rapporto, a causa di alcune congiunzioni astrali critiche nei confronti del vostro segno. Il consiglio è quello di uscire presto da eventuali situazioni penalizzanti, evitando soprattutto di gettare benzina sul fuoco. Avrete anche il partner nervoso, pronto a tirar fuori l'ascia di guerra: occhio, non saranno sicuramente rose e fiori per tanti di voi nativi! Single, ottimo per voi il campo sentimentale: abbandonate ogni tipo di freno e premete forte sull'acceleratore dei sentimenti. Abbiate fiducia nella persona che vi sta a cuore, senz'altro pronta a contraccambiare con ardore e maliziosa complicità. Nel lavoro intanto, sarà una giornata faticosa e stressante.

Dovrete assumervi parecchie responsabilità che non sempre vi saranno gradite. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Una giornata stupenda, preventivata splendidamente positiva in molti comparti. L'arrivo di Giove nel segno darà una sferzata di nuove energie da sfruttare a proprio piacimento. Diciamo pure che le attuali garanzie astrali sono molto solide e altamente positive: quindi da evitare l'essere apprensivi o poco fiduciosi. Il destino vi aspetta per l'ennesima volta all'angolo di quel posto o in una situazione che non riuscite ancora vedere (per adesso!). Cercate di non perdere quest'ultima occasione, ok? In amore, il cielo regalerà a tanti di voi nativi lo spirito positivo che sta alla base della felicità e vi infonderà l'intraprendenza necessaria per realizzare i vostri desideri.

Ovviamente il tutto insieme alla persona amata. Single, una piacevole novità potrebbe movimentare la giornata: qualcuno potrebbe fare all'improvviso capolino nella vostra vita portando gioia e buonumore anche in famiglia e nelle amicizie. Nel lavoro intanto, molto bene la calma e la tranquillità, per il resto dovrete stare al passo coi ritmi che gli astri del giorno vi imporranno. Per chi è in proprio: Saturno e Giove anticipano qualcosa di positivo in arrivo prossimamente. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 19 dicembre indica che il prossimo inizio di weekend sarà a dir poco "fenomenale" per tantissimi di voi del segno. L'ingresso nel settore di una formidabile Luna potrebbe ribaltare a proprio favore più di qualche situazione sentimentale in stallo.

Gli astri di sabato pertanto, visto l'ottimo cielo a disposizione, annunciano buone notizie non solo in amore ma anche in altri contesti. In merito ai sentimenti, ottime chance arriveranno proprio in questa splendida giornata. Anche se i problemi con il partner non saranno del tutto risolti, grazie all’umore conciliante e alle stelle favorevoli, filerete d’accordo e concilianti come non mai. Single, ci sarà più chiarezza e anche più vivacità verso persone e situazioni. Non avrete voglia di mettervi in relazioni complicate, questo è certo, preferendo vivere alla giornata gustando intensamente ogni gioia che dovesse presentarsi. Nel lavoro, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata. Tutto sarà facile e quasi nulla vi peserà. In tanti eseguirete egregiamente ogni compito assegnato.

Voto 10.