L'oroscopo della settimana che va dal 14 al 20 dicembre prevede svariati passaggi nella volta celeste per molti segni zodiacali. Venere si sposterà nel segno zodiacale del Sagittario, favorendo i segni di fuoco, in particolare Leone, che potrà contare su una maggior disponibilità nei confronti del partner, mentre Ariete potrà dare inizio a dei progetti coppia. Giove e Saturno da domenica saranno nel segno dell'Acquario, garantendo ai nativi del segno un periodo particolarmente fortunato sia in amore che nel lavoro. Infine, Toro ricomincerà a godere di un'intesa di coppia migliore.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 14 al 20 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 14 al 20 dicembre segno per segno

Ariete: ci sarà una bella Luna lunedì a rendere romantica l'atmosfera secondo l'oroscopo. Successivamente, da mercoledì, Venere in trigono dal segno del Sagittario vi aiuterà a portare fascino e stabilità nella vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single finalmente vedrete che qualcosa inizierà a smuoversi, con qualche piccola ma gradita sorpresa. In ambito lavorativo con tutte le idee che avrete in testa arriverete all'anno nuovo con inedite iniziative che vi faranno iniziare bene l'anno. Salute più che soddisfacente grazie a Marte.

Voto - 9-

Toro: oroscopo della settimana in lieve miglioramento per voi nativi del segno. Venere finalmente smetterà di essere opposta, e per quanto riguarda i sentimenti ci sarà un leggero ma costante miglioramento tra voi e la vostra anima gemella. Mettete dunque fine a litigi che ormai lasciano il tempo che trovano. Se siete single forse è il momento di uscire fuori quei bigliettini destinati alla persona che vi piace e farvi avanti.

La Luna sarà positiva tra martedì e mercoledì, quindi perché no. Sul fronte lavorativo stress e agitazione sono cose del passato ormai, dunque ricominciate a pianificare. Voto - 7,5

Gemelli: situazione astrologica che peggiora, ma come si dice, prima o poi tocca a tutti. Venere e Mercurio saranno infatti opposti al vostro cielo, il che significa che il prossimo periodo non sarà dei migliori.

In amore infatti meglio non essere troppo trasgressivi nei confronti del partner. Non è sicuramente questo il momento più adatto per avanzare delle richieste. Se siete single il vostro fascino non sarà la carta migliore che potrete giocare al momento. Per quanto riguarda il lavoro le faccende aumentano e voi non saprete da dove iniziare prima. Meglio essere umili per una volta e chiedere aiuto a qualcuno più esperto di voi. Voto - 6

Cancro: relazione di coppia leggermente in calo a partire dalla prossima settimana secondo le previsioni zodiacali, ma non per questo poco soddisfacente. Continuerà infatti ad esserci sintonia tra voi e il partner, ma dovrete fare un po’ d'attenzione in più al vostro temperamento, soprattutto tra martedì e mercoledì in quanto la Luna sarà opposta.

Se siete single sarete aperti a nuove conoscenze che siano però interessanti. Nel lavoro prendendo tutto ciò che di buono avete fatto finora, vedrete che i risultati che avete ottenuto non sono così pessimi come pensavate. Siate più ottimisti. Voto - 7,5

Leone: cielo che finalmente migliora anche in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Certo, questo periodo non durerà a lungo, anche perché Giove si prepara ad essere opposto, ma quantomeno ci sarà un po’ di pace e serenità in famiglia e con il partner. Per quanto riguarda Giove opposto, l'oroscopo vi consiglia di stare molto attenti per un bel po’ di tempo. Meglio non osare troppo. Se siete single alcune connessioni romantiche potrebbero intensificarsi. Nel lavoro qualche sprazzo di miglioramento ci sarà, ma non sarà ancora sufficiente.

Voto - 7+

Vergine: oroscopo della settimana in calo per voi nativi del segno. Venere e Mercurio negativi rappresenteranno un vero e proprio ostacolo per voi, a partire dalla sfera sentimentale, dove il romanticismo potrebbe iniziare a mancare tra voi e il partner. Qualche miglioramento tra martedì e mercoledì, con la Luna in trigono dal segno del Capricorno ma niente di che. Se siete single preferireste prendervi qualche momento per riflettere sulla vostra vita. In ambito lavorativo qualche perplessità inizierà a farsi sentire, anche perché Giove si allontana da voi, ma dovrete cercare di tenere alta la concentrazione. Voto - 6,5

Bilancia: periodo piuttosto soddisfacente su tutti i fronti secondo l'oroscopo. Giove, Mercurio e Venere saranno in buona posizione per voi, garantendovi discreti risultati e qualche soddisfazione.

In amore dunque potrete essere ottimisti per il futuro della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Attenzione solamente alle giornate di Luna negativa, che potrebbero riservarsi deli ostacoli. Se siete single piano piano riuscirete a realizzare un piccolo desiderio. In ambito lavorativo con tanta voglia di fare e di chiacchierare i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8+

Scorpione: a partire da mercoledì perderete il sostegno di Venere secondo l'oroscopo, ma la vostra relazione di coppia andrà ancora piuttosto bene. Siate in grado sempre e comunque di dimostrare il vostro amore nei confronti del partner, e vedrete che tutto andrà sempre per il meglio. Se siete single il parere di un vostro amico potrebbe essere importante in questi giorni per risolvere una piccola faccenda.

Nel lavoro Giove diventa negativo, dunque fareste bene a controllare due volte ciò che fate per non inciampare in banali errori. Voto - 7

Sagittario: inizierà molto bene la settimana per voi nativi del segno con la Luna in congiunzione al vostro cielo, pronta ad esaltare la sfera sentimentale. Successivamente, Venere passerà nel vostro cielo, e darà una marcia in più all'intesa e al fascino tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single se saprete come muovervi e comportarvi, potreste riuscire ad attirare l'attenzione nei confronti della persona che vi piace. In ambito lavorativo Giove sarà presto in sestile dal segno dell'Acquario, e potrete godere anche voi di un po’ di fortuna con i vostri incarichi. Voto - 8+

Capricorno: le vostre capacità imprenditoriali non verranno messe in discussione secondo l'oroscopo della prossima settimana, neanche con Giove che abbandonerà il vostro cielo.

Le idee infatti non mancheranno e la vostra attenzione per i dettagli sarà maniacale. In amore la sicurezza che mostrerete nei confronti di chi amate sarà inesorabile, soprattutto voi single, risultando particolarmente interessanti agli occhi degli altri. Se invece avete una relazione stabile le coppie quelle più forti non avranno particolari problemi. Voto - 8-

Acquario: si aprirà finalmente la prospettiva di un futuro decisamente più promettente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere tornerà ad essere favorevole e la vostra relazione di coppia ricomincerà a recuperare punti. Se siete single vi prenderete maggior cura delle persone a cui tenete in questo periodo, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Giove da domenica passerà per circa un anno nel vostro cielo, mettendo in tavola tutti i presupposti necessari per un 2021 fantastico.

Voto - 7,5

Pesci: settimana che vedrà dei peggioramenti nel vostro cielo. Venere e Mercurio negativi vi metteranno a disagio e in ambito lavorativo sentirete la pressione delle persone più alto rispetto a voi, dunque occhio a come vi muoverete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale cercate di mantenere una certa stabilità nella vostra relazione di coppia. Se siete single il vostro umore potrebbe non essere spesso dei migliori. Voto - 6,5