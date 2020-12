L'oroscopo della giornata di sabato 12 dicembre prevede un ottimo Giove favorevole per il segno della Vergine, che riuscirà a tenere la testa alta anche se Mercurio si trova in posizione sfavorevole, mentre Scorpione sarà libero di concentrarsi sulle questioni a cui tiene maggiormente. Ariete proverà a sfruttare al meglio la giornata per cercare di sbrigare le proprie mansioni al lavoro, mentre un buon Marte invitante per il segno dell'Acquario riempirà d'energie i nativi del segno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di sabato 12 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni di sabato 12 dicembre segno per segno

Ariete: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno. In amore avrete bisogno di qualche consiglio da parte della vostra anima gemella, che potrebbe tornarvi utile. Per quanto riguarda i single potrebbe arrivare qualche piccola sorpresa in anticipo da parte di una persona speciale. Sul fronte lavorativo ci saranno alcuni incarichi rimasti indietro da portare a termine. In ogni caso le energie saranno al top e con questa voglia di fare porterete a termine svariati incarichi. Voto - 7,5

Toro: gli affari di cuore al momento non sono facili da gestire per via della Luna e di Venere in opposizione secondo l'Oroscopo di sabato. Se siete single essere troppo diffidenti potrebbe non essere una soluzione adeguata.

Se avete una relazione stabile ci sono dei limiti che è meglio non superare per non deludere il partner. Per quanto riguarda il lavoro è il momento di cercarsi dei nuovi obiettivi e dimostrare di essere in grado di superarli. Voto - 6,5

Gemelli: periodo in sé discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, almeno dal punto di vista sentimentale.

Condividere sogni e creare obiettivi insieme al partner terrà il vostro rapporto vivo, spinti da questa irrefrenabile voglia di andare avanti. Se siete single con la giusta delicatezza, senza forzare troppo la mano, creerete un bel rapporto con gli altri. In ambito lavorativo le cose non vanno benissimo al momento, almeno per quanto riguarda i rapporti con i colleghi.

Concentratevi maggiormente su incarichi individuali. Voto - 7+

Cancro: configurazione astrale che prevede la Luna ancora favorevole, ma Giove e Marte in una brutta posizione. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, nulla di grave. Potrete godervi la vostra relazione di coppia senza troppi problemi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I single attenderanno il momento giusto sotto al vischio. Per quanto riguarda il lavoro invece faticherete un bel po’ in questo periodo, con tutto quello che ci sarà da fare, e le poche energie per poterle fare. Voto - 7-

Leone: Venere in quadratura vi demoralizza un po’ per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di sabato 12 dicembre. Non sarà facile parlare di sentimenti quando tra voi e il partner non c'è il giusto feeling.

Per quanto riguarda i single le intromissioni da parte di chi non c'entra nulla con le vostre discussioni non saranno ammesse. In ambito lavorativo Marte e Mercurio sostengono la vostra causa e il vostro impegno, ma la fortuna non sembra girare dalla vostra parte. Voto - 6,5

Vergine: Venere sarà molto intrigante in questa giornata secondo l'oroscopo. Sarete più disponibili nei confronti del partner e avrete modo di vivere una giornata tranquilla ma piena di emozioni. Se siete single saprete benissimo come giocare le vostre carte con le persone che amate. Sul fronte lavorativo ci vorrà un po’ di pazienza in un progetto, e con Giove favorevole riuscirete a tenere la testa alta nei confronti dei vostri colleghi. Voto - 8

Bilancia: Marte in opposizione non vi renderà la vita facile in questa giornata secondo l'oroscopo dal punto di vista della salute, piuttosto scarsa.

Ciò nonostante, anche a fatica sarete in grado di raggiungere il successo che desiderate. In amore voi single sarete in grado di incantare la persona che vi piace, mentre se avete una relazione stabile i rapporti con il partner saranno particolarmente intensi. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio favorevole mancheranno le forze, ma non la determinazione e la curiosità verso lavori per voi inediti. Voto - 8-

Scorpione: con Venere e la Luna in congiunzione le occasioni saranno molteplici per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del 12 dicembre. Per voi single questo periodo potrebbe rivelarsi piuttosto magico, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se avete una relazione stabile ci saranno proposte allettanti da parte della vostra anima gemella a cui non potrete dire no.

In ambito lavorativo le energie non mancheranno per imporre le vostre idee e mettere a segno più di un successo. Voto - 9

Sagittario: niente potrà fermarvi quando ci saranno astri favorevoli come Marte e Mercurio secondo l'oroscopo di sabato. Per quanto riguarda il lavoro infatti non esisteranno imprevisti per voi, perché sarete perfettamente in grado di aggirarli. In amore viaggerete sulla stessa lunghezza d'onda del partner, in grado di comprendervi al volo e regalarvi bei momenti insieme. Se siete single sarete entusiasti di certe novità che vi metteranno una particolare allegria. Voto - 8,5

Capricorno: previsioni zodiacali di sabato valide per voi nativi del segno. Giove si troverà ancora nel vostro cielo e per quanto riguarda il lavoro sbrigherete le ultime faccende in maniera abbastanza accurata prima dell'inizio delle vacanze.

In amore la Luna in sestile porterà stabilità nella vostra relazione di coppia. Vi farete travolgere dall'entusiasmo e farete in modo che quest'atmosfera non venga spezzata. Se siete single rimandate le decisioni noiose a domani e pensate al vostro benessere per una volta. Voto - 8

Acquario: Marte in buona posizione insieme a Mercurio v'invitano ad esprimere meglio il vostro potenziale in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Questo cielo non è dei migliori al momento, ma presto potrebbero arrivare interessanti novità. In amore dovreste cercare di dare maggiore priorità alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single le interazioni con gli altri non saranno così semplici da gestire. Voto - 6,5

Pesci: previsioni astrali del 12 dicembre che vedranno ancora una volta la Luna in trigono dal segno dello Scorpione, perfetto per dare una marcia in più alla vostra relazione di coppia.

Per voi single ci saranno buone possibilità di vivere una nuova storia, mentre per chi è già impegnato, il partner saprà come riempire il vostro cuore di emozioni. Nel lavoro attenti a quel che scrivete nelle vostre relazioni perché potreste compiere degli errori. Voto - 7+