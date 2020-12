Prosegue la settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di mercoledì 16 dicembre 2020. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata sarà meglio non dare spazio a nervosismi, se ci sono delle decisioni da prendere, bisognerà aspettare la fine del mese. A livello sentimentale è possibile che qualcuno possa avvicinarsi particolarmente ad una persona.

Toro: prosegue il periodo sottotono per il segno, anche in campo lavorativo, dove non mancano idee, ma le possibilità di portare avanti i propri progetti.

Sarà possibile recuperare nei prossimi giorni, anche in campo sentimentale.

Gemelli: possibili incertezze per il segno, sarà meglio riflettere prima di gettarsi in una situazione. In campo amoroso ci saranno degli incontri.

Cancro: se ci sono delle decisioni importanti da prendere, questo è il momento buono per farlo. In campo sentimentale, però, ci sono delle complicazioni, sarà meglio essere pazienti se sorgono delle incomprensioni.

Leone: bisogna essere più comprensivi in questa giornata di mercoledì 16 dicembre 2020. Soprattutto in campo lavorativo potrebbero sorgere delle problematiche con i collaboratori. Per quel che riguarda il campo amoroso cercate di non alimentare polemiche.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale non manca energia in questa giornata.

Cercate però di controllare bene l'aspetto economico, per quel che riguarda il settore professionale.

Astrologia per i segni zodiacali

Bilancia: possibili dubbi in campo amoroso, cercate di tenere sotto controllo il vostro lato impulsivo. È possibile che in questa giornata viviate dei momenti di stress anche a livello lavorativo.

Scorpione: cercate di controllare la tensione nervosa in questa giornata, in particolare in ambito professionale.

Presto i malumori saranno dimenticati e vivrete un buon recupero.

Sagittario: vi sentite passionali in questa giornata, le stelle sono dalla vostra parte in amore. I single è possibile che facciamo degli incontri, converrà guardarsi intorno.

Capricorno: se ci sono delle questioni da sistemare, bisognerà farlo nella parte iniziale della giornata. Per quel che riguarda il settore sentimentale cercate di comprendere quale lato vi interessa di più di una persona.

Acquario: momento più rilassante in campo amoroso, non manca passionalità ed intesa con il partner. Favoriti i nuovi incontri, che riguarderanno anche il settore lavorativo.

Pesci: avete voglia di novità, potrete decidere di mettervi in gioco. A livello lavorativo i progetti stanno per partire.