L'Oroscopo di domani 18 dicembre è pronto a dare conto sul probabile andamento relativo alla giornata di venerdì. In primo piano dunque la classifica stelline e le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. In questo frangente, lo ricordiamo, saranno analizzati in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che a gongolare in questa parte finale della settimana sarà senz'altro la Vergine, segno favorito dalla Luna in Acquario. Invece, riguardo a cosa succederà agli altri sei segni in analisi in questo frangente? Purtroppo, non sarà un periodo buono per un simbolo astrale in particolare: secondo l'Astrologia del momento, ad avere probabili difficoltà nell'arco della giornata saranno i nativi del Leone, nel frangente considerati "sottotono".

Il simbolo astrale di Fuoco sarà messo alle strette da Marte, pianeta speculare negativo al 80%, sottoposto a sua volta alla quadratura da parte di Plutone in Capricorno.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di venerdì segno per segno.

Classifica stelline 18 dicembre

Agli amanti l'Astrologia, agli amici curiosi ma soprattutto a tutti voi che vivete di "pane e oroscopo" consegniamo i risultati rilevati dagli astri, ovviamente inerenti la giornata di venerdì. Tutto scritto e già messo in chiaro nella nuova classifica stelline quotidiana interessante questo imminente 18 dicembre. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

In apertura abbiamo svelato il simbolo astrale più fortunato tra i sei sotto analisi in questo contesto, la Vergine. A tenere il passo del predetto segno solamente altri due valutati con le quattro stelle della normalità: Ariete e Gemelli. Pronti a scoprire qualcosa di più?

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Leone

★★: NESSUNO.

Previsioni astrologiche del 18 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo del 18 dicembre al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un venerdì davvero alla portata, senz'altro valutato più che ottimo dall'Astrologia attuale. Diciamo pure che la giornata di fine settimana potrebbe essere molto speciale per ciò che concerne l'amore. In gran parte sarete ben disposti nei confronti delle faccende sentimentali: preparatevi a dare il meglio in quanto si prevedono momenti davvero deliziosi!

In coppia arriveranno delle ottime notizie (forse), perciò farete al partner una bella sorpresa, piacevole e gradita senza spendere un capitale. A volte basta poco per essere felici, senza ricorrere a grandi cose, ma usando solamente i dolci sentimenti. Single, sembra che in questo periodo il vostro intuito sia particolarmente sviluppato, che tutto vi sia chiaro e niente e nessuno possa ingannarvi! Fate tesoro di questa giornata e gettate le fondamenta per tutte quelle attività e/o relazioni a cui aspirate ma che non avete ancora avuto il coraggio di iniziare. Nel lavoro, raccoglierete ciò che avete seminato! Grazie alla Luna in buon aspetto al segno, l'ambizione vi condurrà molto in alto. Potrete afferrare i frutti offerti dalla fortuna, a piene mani.

Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì preannunciano una chiusura settimanale dai contorni abbastanza in linea con attese e programmi. La giornata finale del periodo lavorativo sarà bella in parte, soprattutto dalla metà fino a fine serata. In amore intanto, il consiglio da parte delle stelle è senz'altro quello di cercare di essere più presenti nella vita della persona a cui tenete: dedicate più tempo al rapporto ma fatelo con coscienza e tanta disponibilità. In campo amoroso, questo sarà un giorno importante per voi: dovete essere grati alla vita per tutto quello che avete (c'è chi sta peggio!). Abbracciate i vostri cari e fate loro sapere quanto significano per voi. Quando la quotidianità comincia a diventare troppo cupa, sarete voi la persona giusta in grado quindi di risollevare gli animi.

Sappiate che non c'è bisogno di essere tristi quando si ha qualcuno di cui essere fieri e felici, a cominciare dal partner passando per la famiglia e per finire con gli amici fidati. Single, la Luna vi invita a coltivare meglio i rapporti con le persone che vi circondano, anche con quelle che solitamente non sopportate. In cambio della vostra disponibilità riceverete sicuramente numerose ed inattese attestazioni di affetto. Nel lavoro, avrete tante idee originali. Sarete creativi, organizzati e al riparo da imprevisti o sorprese. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica questa parte della settimana certamente ottima, dunque da vivere in grande stile. La positività e la fortuna sarà all'ordine del giorno e il periodo si prevede senza ombre, tutto calore, passione e socievolezza.

In amore, i vostri sensi vi spingeranno all'eccesso: vivrete momenti fantastici! Il senso di romanticismo vostro e del partner vi farà sentire molto soddisfatti. Senz'altro l'amore e la comunicazione saranno nel periodo più semplici e fluidi dei giorni scorsi: sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli albori di una storia, sappiate questa di venerdì sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto. Single, gli influssi della Luna in aspetto armonico, vi aiuteranno ad instaurare un clima di profonda serenità in famiglia. L'atmosfera intorno a voi sarà carica di affetto e riceverete anche delle belle attestazioni di stima da qualcuno che solitamente vi critica. Nel lavoro, sarete pronti a buttarvi anima e corpo in un progetto redditizio, questo darà delle grandi soddisfazioni.

Intraprendenti e sicuri di voi stessi, certamente non direte di no ad una stuzzicante proposta. Voto 9.

Oroscopo venerdì 18 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì indica che sarà abbastanza stabile il periodo, anche se poco incisivo in alcuni settori tipo il lavoro o verso le amicizie. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, tutto evolverà secondo i soliti canoni della normalità. Tranquilli, prossimamente sarete travolti da un'ondata di energie e, in serata, un incontro inaspettato produrrà in voi effetti insolitamente benefici. Parlando di sentimenti in senso lato, sentirete crescere una bella confidenza con una persona "speciale", il che vi consentirà di costruire un rapporto di profonda amicizia e assoluta fiducia reciproca.

Potrete così superare una piccola delusione sul piano emotivo e vivere serenamente la giornata. Single, bilanciate la vostra natura esuberante ed avventurosa con un po' di disciplina, perché è importante divertirsi ma è anche necessario restare concentrati sui propri doveri. La buona notizia è che entrambe le cose possono funzionare insieme, infatti, l'una vi aiuterà a raggiungere l'altra. Nel lavoro, probabile un miglioramento economico dovuto ad un'occasione lavorativa. Potreste definire progetti concreti per voi e la vostra famiglia. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede che questo finale di settimana per voi del segno inizialmente potrebbe partire discretamente, poi però, man mano che la giornata trascorrerà, arriveranno momenti abbastanza impegnativi.

Secondo l'Astrologia del momento, parlando d'amore e in particolare anche nelle amicizie, ci potrebbero essere alcuni problemi da risolvere. In coppia invece, non sempre è possibile ritrovarsi in accordo con il pensiero di chi si ama. Tranquilli, la vostra condotta sarà più che lodevole, perciò non dovete rimproverarvi se non riusciste a dare più tempo o considerazione a chi ne avesse bisogno. Chi vi apprezza veramente capirà perché conosce perfettamente i sacrifici che quotidianamente fate per tutti. Single, non fatevi coinvolgere in situazioni impossibili o che sapete a priori non facciano per voi: in questo caso proseguite dritti per la vostra strada. Certe persone, ben diverse da voi, non sono sulla vostra lunghezza d'onda, quindi meglio allontanarsi.

Nel lavoro servirà agire con prudenza, non peccare di ingenuità nell'affrontare le situazioni. Sappiate che la fretta e l'euforia potrebbero indurvi sia a sottovalutare la cosa oppure a commettere passi falsi. Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 18 dicembre, predice che questo prossimo giorno in calendario sarà perfetto per la maggior parte di voi. Secondo le predizioni del giorno il periodo vi vedrà euforici, frizzanti e con l'umore alle stelle! Una bella sferzata di energia alla parte finale di questa settimana, tale da farla sembrare già da subito bella e degna di essere vissuta. In molte situazioni, finalmente vi sentirete completi e soddisfatti. In amore, soprattutto, gli astri saranno quasi totalmente dalla vostra parte: non disperate, dunque, se le dimostrazioni di affetto tarderanno ad arrivare, l'attesa renderà tutto più bello e romantico.

In campo sentimentale, il rapporto arriverà ad una svolta importante che sicuramente stavate aspettando da tempo. Se dovesse esserci qualche cambiamento, questo non potrà che giovare all'affiatamento della coppia. In questa fase avrete una grande energia psicofisica e tutto vi sembrerà semplice e alla vostra portata. Single, non importa cosa state facendo in questi giorni, dovete solamente divertirvi: fischiate una melodia, alzate il volume dello stereo o ballate in cucina mentre preparate la cena... Potrete trovare divertimento in qualsiasi cosa, quindi tenetelo a mente mentre affrontate anche i compiti più banali. Nel lavoro, fascino ed abilità nei rapporti interpersonali vi apriranno eventuali porte sprangate nella professione. Il cielo di questo giorno potrebbe premiare l'intraprendenza, la voglia di mettersi in discussione, magari inaugurando un nuovo progetto imprenditoriale.

Voto 10.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.