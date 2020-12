L'Oroscopo del giorno 18 dicembre è pronto a svelare come sarà questo venerdì in arrivo. In evidenza la nuova classifica con le attesissime previsioni astrologiche sull'amore e sul lavoro, in questa sede riservate ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vogliosi di scoprire come saranno le stelle nei riguardi del vostro segno? Prima di partire a spron battuto però, come da prassi ormai consolidata da tempo, ci piace dare risalto ai segni migliori nonché ai peggiori messi in preventivo nella giornata in esame. In merito ai sei simboli sotto controllo, due i segni a non avere quasi alcuna difficoltà in campo sentimentale come pure nei confronti delle attività lavorative: Acquario e Pesci considerati entrambi in giornata da cinque stelle.

Ad avere intanto poco riscontro da parte dell'Astrologia applicata al periodo, secondo quanto ricavato dalle effemeridi, Scorpione e Capricorno nel contesto valutati con il "ko" mentre l'altro giudicato in modo più pesante, ovvero con il "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a svelare dettagliatamente le previsioni zodiacali di venerdì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 18 dicembre

Come sarà questo nuovo venerdì? E' la domanda ricorrente in questa parte finale della settimana, periodo al quale cercheremo di dare una risposta quanto più esauriente e plausibile possibile. Allora, cosa c'è di meglio se non il dare una controllata alla scaletta relativa al grado di positività attribuita dagli astri al nostro segno?

In effetti, a tale scopo è già pronta la nuova classifica stelline interessante la giornata di venerdì 18 dicembre. Come già anticipato in apertura, ad avere di diritto l'ambita corona di segni migliori in assoluto saranno Aquario e Pesci. Diciamo subito che sarà uno solo il segno in grado di reggere il passo dei più fortunati citati poc'anzi: il Sagittario.

In coda alla scaletta intanto, da segnalare tre simboli astrali, due tra l'altro abbastanza in difficoltà: Bilancia, Scorpione e Capricorno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Sagittario;

★★★: Bilancia;

★★: Scorpione, Capricorno.

Previsioni astrologico del 18 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

Evolverà non troppo bene questa parte della settimana, con un venerdì messo "agli atti" come in prevalenza "sottotono". In merito al periodo, ovviamente parlando in generale, qualunque sia la vostra personale situazione riguardo le attività quotidiane, i pianeti saranno spigolosi e pronti a mettervi in difficoltà alla prima occasione: ragionateci su. In amore, anche se il rapporto di coppia dovesse comportare degli impegni gravosi facendo pesare più del dovuto eventuali responsabilità, cercate di stare calmi. Soprattutto, sforzatevi di mettere in sicurezza eventuali situazioni sentimentali anche ciò dovesse essere di competenza del vostro partner. Single, buone le probabilità di "toppare" in amore e questo è un dato di fatto: inutile sprecare energie nel cercare di convincere la persona che sapete, avrete bisogno di tanta calma e argomenti convincenti.

Nel lavoro, vi sentirete scarsamente motivati e cercherete di diminuire l'impegno che mettete nella professione. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Una giornata sostanzialmente negativa, in questo frangente valutata con le due stelline relative ai periodi segnati dal "ko". Consiglio disinteressato: nel progettare eventualmente il futuro cercate di considerare alcune vicissitudini capitate in passato: riannodando situazioni critiche, anche se già superate, significherà dare una valenza positiva. In amore quindi, periodo instabile soprattutto nelle situazioni legate alla coppia o alle amicizie in generale: diciamocela tutta, questo mercoledì anche se avete una pessima gatta da pelare le stelle invitano alla calma. Prima di agire o di dire qualunque cosa, occhio ad eventuali passi falsi, ok?

Single, molti di voi stanno attualmente attraversando un periodo di estrema debolezza sia fisica che mentale. Questa sfavorevole condizione vi arrecherà notevoli svantaggi ed, in primis, nei confronti di altre persone con le quali vi potreste trovare spesso in contrasto. Nel lavoro, i pianeti saranno parzialmente dalla vostra parte. Potreste fare certamente un figurone con colleghi e superiori dimostrando di avere conoscenze in un particolare ambito. Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 18 dicembre al Sagittario indica un venerdì di fine settimana basato sulla solita scontata routine. Diciamo che partirà e chiuderà decisamente in modo flemmatico il periodo: in alcuni casi potrebbero sopraggiungere situazioni anche abbastanza pesante, così come l'atmosfera che si potrà respirare in casa.

Ultimamente in ambito famigliare si sono addensate molteplici tensioni e molte situazioni non sono rivelate affatto tra le migliori. Diciamo che avete la sensazione che manchi qualcosa, forse un punto di riferimento dato a priori per scontato. In amore si prevede in definitiva un andamento regolare, certamente non molto redditizio in termini di occasioni da sfruttare, ma non lamentatevi, c'è chi sta peggio! Single, anche se il cielo non sarà troppo di parte, con un po' di sana inventiva riuscirete a mettere d'accordo le vostre idee con quelle della persona che sapete. Nel lavoro non dovrete concedervi pause, sia chiaro. Le stelle saranno positive ma è consigliabile adottare degli accorgimenti per agevolare i compiti più faticosi. Voto 8.

Oroscopo venerdì 18 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★. La giornata di domani, venerdì 18 dicembre, si prevede che partirà male. In amore l'affinità con il partner non sarà del tutto perduta: dovete semplicemente apprezzare maggiormente gli aspetti positivi della persona che vi sta accanto e allo stesso momento mettere da parte il vostro atteggiamento critico. Domandatevi come vi sentireste ad essere costantemente rimproverati e poi agite di conseguenza. Intanto, non rinunciate ad essere felici solo perché il vostro partner è riluttante: potreste riuscire a convincerlo con un dialogo interessante, quindi provateci. Single, dovete mettere da parte l'orgoglio, solo in questo modo l'amore tornerà a far breccia nel vostro cuore.

Intanto, potreste gettare la spugna nei confronti di una situazione davvero irremovibile: calma, se la sconfitta dovesse bruciare, perché incaponirsi? Nel lavoro, giornata decisamente non buona. In molti casi a tenere sulle spine ritardi e contrarietà di varia natura a cui si potrebbero affiancare imprevisti difficili da gestire. Voto 6.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. In arrivo un venerdì più che perfetto in quasi ogni comparto. Senz'altro la giornata di fine settimana sarà fantastica e ottima da sfruttare nelle cose inerenti l'amore: la vostra situazione astrale promette già da subito un'ottima intesa con la persona amata. Preparatevi allora a vivere tanti bellissimi momenti da condividere con chi amate di più al mondo. In teoria, tutto o quasi vi sarà possibile, quindi gioite ma senza oltrepassare certi limiti: fidarsi è bene, non farlo, a seconda dei casi potrebbe essere una sana scelta.

Single, un gesto inaspettato vi rasserenerà invitandovi a riflettere su quel che avete intorno. Scoprirete tanto amore come mai lo aveste immaginato e scorgerete anche un bagliore di luce in fondo al tunnel, quel maledetto tunnel che da troppo tempo tiene prigioniera la vostra anima. Nel lavoro invece, sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà neanche la più piccola occasione per migliorare l'andamento dell'attività, oppure per soddisfare semplicemente il proprio ego. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 18 dicembre, predice la possibilità che possa arrivare un giorno davvero fortunato, splendido per la maggioranza dei nativi. Senz'altro quasi tutto il periodo risulterà vincente, a tutto tondo con la parte finale della settimana.

In amore sarete teneri e premurosi ma non sempre capiti. Il vostro sincero attaccamento verrà a volte scambiato per possessività. Magari in passato effettivamente lo siete stati, insieme a una dimorante gelosia, ma da un po' di tempo a questa parte no: vi fidate ciecamente di chi vi è accanto? Allora dimostratelo con i fatti oltre che con le parole, ok? Single, tenerezza e dolcezza saranno all'ordine del giorno. Vi sentirete molto più a vostro agio nell'esprimere l'intera gamma di emozioni e la profondità delle vostre aspirazioni troverà senz'altro ottimi riscontri. Diciamo pure che questo faciliterà la seduzione verso quella persona che sapete, per voi così speciale. Nel lavoro infine, gli astri saranno pronti ad offrire una grinta e una capacità decisionale che non sempre avete.

Allora, approfittatene per operare una scelta coraggiosa a livello finanziario o lavorativo. Voto 9.