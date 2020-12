Prosegue la prima settimana del mese. Scopriamo come andrà la giornata di mercoledì 3 dicembre 2020. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata avrete maggiore energia rispetto alla settimana precedente, cercate quindi di affrontare le situazioni con più positività. Anche nel lavoro sarà meglio gestire le questioni con calma.

Toro: in campo professionale bisognerà occuparsi di nuove situazioni, possibili nuovi progetti in ballo. In molti, nati sotto questo segno, in questo momento vorrebbero cambiare alcune situazioni.

Gemelli: è possibile che in queste giornate dobbiate affrontare delle spese, in particolare per il sostentamento della famiglia, ma anche della casa.

In amore vi sentite particolarmente carichi, non mancherà passionalità e sono possibili dei nuovi incontri.

Cancro: cercate serenità, non è il momento di pensare a polemiche o discussioni. Anche in campo lavorativo sarà meglio procedere evitando rallentamenti.

Leone: in questo momento vi sentite più emotivi rispetto al periodo precedente. Cercate però di non cedere a nervosismi, evitate anche gli scontri in campo professionale.

Vergine: in questo periodo siete molto costruttivi, in campo professionale potrete fare dei passi avanti importanti, utili per i mesi futuri. In campo amoroso sarà possibile recuperare.

Astrologia per tutti i segni

Bilancia: in questa giornata vi sentite vitali, torna l'energia persa negli ultimi tempi.

Belle le stelle che riguardano il campo amoroso, evitate però di alimentare inutili polemiche in campo professionale.

Scorpione: da qualche giorno è iniziata una fase di ripresa, non solo in campo sentimentale ma anche nella sfera lavorativa. È possibile, per i single, fare anche dei nuovi incontri.

Sagittario: in campo professionale sarà il caso di gestire al meglio le finanze, è possibile che ci siano delle spese di troppo a cui far fronte. In amore, attenzione a come vi rapportate con il partner, è possibile che nascano delle incomprensioni.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di mercoledì 2 dicembre 2020 sarà caratterizzata da alcuni momenti sottotono.

In campo amoroso, in particolare, desiderate isolarmi. Sarà meglio però esprimere le vostre emozioni. Anche nel lavoro è possibile che dobbiate risolvere alcune problematiche.

Acquario: buon momento per il segno, sono in arrivo infatti delle buone notizie che riguardano in particolare il campo lavorativo. In questa giornata potrete cercare di portare avanti degli accordi.

Pesci: sarà una giornata positiva per il campo amoroso, è possibile che alcune situazioni possano risultare più chiare. Nel lavoro sono favoriti i rapporti con i nuovi collaboratori.