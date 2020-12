Il 4 dicembre potrebbe rivelarsi faticoso per la Vergine, che soprattutto in ambito familiare potrebbe dover affrontare liti e malintesi, in particolare per quanto riguarda il rapporto con i figli. Al contrario le stelle sorridono ai Pesci e lasciano presagire l'arrivo d'interessanti novità per quanto riguarda la sfera professionale. Capricorno cauto nelle spese. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani venerdì 4 dicembre, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di venerdì 4 dicembre per tutti i segni

Ariete: questa giornata potrebbe essere leggermente faticosa per quanto riguarda l’amore, il segno infatti potrebbe riscontrare atteggiamenti strani da parte del partner.

Meglio non tenere per sé i dubbi, parlatene apertamente.

Toro: durante le prossime ore un ritorno dal passato potrebbe creare qualche agitazione al segno. Se si tratta di un ex partner il consiglio delle stelle è quello di parlare chiaro e allontanare ogni speranza di ritorno. Ottima la sfera lavorativa.

Gemelli: le prossime 24 ore saranno incentrate sulla sfera professionale, soprattutto per coloro i quali si occupano di commercio o lavorano nel settore immobiliare. Serenità in amore, la passione si accende durante il weekend.

Cancro: continuano i contrasti in amore, dove la gelosia e la possessività del segno rappresentano il più grande ostacolo. Bene la forma fisica. Mercurio protegge i progetti lavorativi.

Leone: l’oroscopo di venerdì 4 dicembre lascia presagire una giornata interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. È un buon momento anche per quanto riguarda il fisico, energia e voglia di fare non mancano.

Vergine: potrebbero essere 24 ore faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti familiari, all’interno dei quali potrebbero accendersi forti contrasti.

Le stelle consigliano di non essere troppo rigidi e di mostrarsi aperti al dialogo e al chiarimento.

Bilancia: durante questa giornata potrebbero nascere delle alleanze importanti all’interno della sfera professionale. Le stelle, tuttavia, consigliano di muoversi attentamente, evitando di fidarsi ciecamente degli altri, ma tenendo sempre ben a mente quali sono i propri obiettivi.

Scorpione: l’oroscopo del 4 dicembre lascia presagire una giornata intensa per il segno, che si sveglia con una grande voglia di evasione, libertà e novità. Purtroppo queste richieste potrebbero non venire del tutto accolte, vista anche l’attuale situazione, ma si avrà modo di vivere una giornata leggera e serena.

Sagittario: questa giornata inaugura l'inizio di un weekend splendente per il segno, che grazie all’ingresso di Mercurio nel proprio cielo può fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso, che lo favorisce non solo nella sfera pratica, ma anche per quanto riguarda l’amore e i rapporti con gli altri.

Capricorno: l’oroscopo consiglia di non lasciarsi sopraffare dagli altri, ma di reagire e mostrare realmente quali sono le proprie capacità e fino a che punto si è disposti a spingersi.

Ottima la forma fisica, attenzione alle spese.

Acquario: l’inizio del mese di dicembre si è rivelato da subito interessante per quanto riguarda la sfera professionale e questa giornata non sarà da meno. Secondo l'oroscopo potrebbero nascere delle alleanze importanti per il futuro. È un momento di recupero in amore e anche la forma fisica migliora.

Pesci: l’oroscopo di venerdì 4 dicembre lascia prevedere una giornata ricca di novità per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante o un avanzamento di carriera. Coloro i quali sono alla ricerca di un impiego potrebbero ricevere la telefonata da tempo attesa. Armonia in amore, cautela per il fisico.