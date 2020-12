L'oroscopo di venerdì 4 dicembre prevede maggior sapienza in ambito lavorativo per i nativi sotto il segno del Toro, che potranno contare su un cielo migliore, mentre Sagittario non sbaglierà un colpo in ambito lavorativo grazie alla posizione favorevole di Mercurio. Vergine sarà aperta e affettuosa, anche se non avrà tanti astri dalla sua parte, mentre Scorpione riuscirà a far emozionare usando le parole giuste. Di seguito il dettaglio delle previsioni e l'Oroscopo di venerdì 4 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e previsioni di venerdì 4 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: vita sentimentale un po’ piatta in questo periodo secondo l'oroscopo.

La Luna in quadratura vi mette cautela e non vi farà fare quel passo in avanti che sperate di compiere presto. Per quanto riguarda i cuori solitari sarete abbastanza frenetici in questa giornata, dunque meglio controllarsi. Sul fronte lavorativo Marte e Mercurio in auge promettono risultati piuttosto soddisfacenti con le vostre mansioni, grazie ad energie e intuito da parte vostra, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale che migliora per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì 4 dicembre. Nel lavoro avrete maggior consapevolezza degli incarichi che state svolgendo, con la giusta sapienza saprete come portarli a termine. In amore ancora qualche difficoltà, ma la Luna favorevole vi aiuterà come può.

Se siete single potreste avere bisogno di una spalla su cui poggiarvi e sfogare tutti i vostri sentimenti. Voto - 7

Gemelli: Sole in opposizione un po’ fastidioso per quanto riguarda la sfera sentimentale. Per voi single le amicizie saranno più importanti al momento, considerato che inoltre sono tra le relazioni più appaganti al momento.

Se avete una storia d'amore invece sarete particolarmente cauti nei confronti del partner. Nel lavoro meglio orientarsi verso il parere dei colleghi. Mercurio in opposizione potrebbe farvi prendere la direzione sbagliata. Voto - 7-

Cancro: passione e amore saranno al centro della vostra relazione sentimentale in questa giornata.

L'oroscopo di venerdì annuncia una splendida relazione di coppia, dettata da questa luna in congiunzione e da Venere in trigono dal segno dello Scorpione. Se siete single vi sentirete liberi da pressioni e limitazioni da parte degli altri. Nel lavoro la situazione peggiora un po’, anche se per il momento ci sarà ancora qualche buon risultato. Voto - 8-

Leone: Mercurio si troverà in una buona posizione in questa giornata secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda il lavoro dunque riprenderete il ritmo e gli obiettivi che vi eravate fissati di raggiungere potrebbero essere più accessibili. In amore se siete single sarete poco interessati agli altri, soprattutto verso coloro che si credono migliori.

Se invece avete una relazione stabile con la Luna in arrivo nel vostro cielo potreste provare a sorprendere il partner e rivivere al meglio la vostra relazione di coppia. Voto - 7+

Vergine: più aperti e affettuosi in questo periodo grazie alla Luna in sestile dal segno del Cancro. In amore dunque vi sentirete spesso a vostro agio, godendo di un'ottima intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single godrete di una giornata piena di sentimenti. Nel lavoro magari Mercurio non riesce a tenervi concentrati, ma Giove è ancora positivo, portando un pizzico di fortuna nel vostro impiego. Voto - 7,5

Bilancia: se la giornata inizia storta c'è poco da fare, e secondo le previsioni zodiacali di venerdì 4 dicembre avrete a che fare con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, non il massimo per godere al meglio della vostra relazione sentimentale.

Se siete single dedicatevi alle vostre attività personali piuttosto che cercare invano l'amore. Nel lavoro invece avrete una certa forza di volontà che vi terrà particolarmente attivi per tutto l'arco della giornata. Voto - 7-

Scorpione: non sarà una giornata particolarmente complicata secondo l'oroscopo di venerdì. Ciò nonostante per quanto riguarda il lavoro non è il caso di prendere le cose con leggerezza, ora che Mercurio non è così favorevole. Continuate dunque a impegnarvi, magari senza sforzarvi troppo. In amore la Luna e Venere in posizione così promettente sosterranno la vostra relazione di coppia, regalandovi piacevoli momenti insieme alla vostra anima gemella. Se siete single sarà un periodo di transizione, fatti di decisioni da prendere.

Voto - 8-

Sagittario: nessuno riuscirà a scalfire la vostra attitudine nel lavoro secondo l'oroscopo di venerdì. Mercurio saprà indicarvi la via più adeguata per raggiungere il successo, non sbagliando neanche un colpo con le vostre mansioni. In amore ci saranno ancora tante cose da fare, ma in ogni caso siete sulla strada giusta per riprendere a vivere al meglio la vostra storia d'amore. Se siete single il vostro umore sarà piuttosto buono e potreste intrecciare più di un legame. Voto - 8,5

Capricorno: Luna in opposizione che potrebbe creare qualche problema per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Il vostro rapporto al momento è discreto, dunque meglio non irritare troppo il partner con discorsi poco interessanti.

Se siete single le interazioni con gli altri saranno buone. Nel lavoro invece state piano piano crescendo professionalmente e i vostri colleghi potrebbero considerarvi per incarichi di ampio respiro. Voto - 7+

Acquario: se siete single al momento non è facile trovare una storia d'amore stabile, che vi piaccia veramente, soprattutto con questo cielo. Non è detto però che non possiate riuscirci, ma valutate bene la situazione. Se siete già impegnati rimandate gli argomenti più pesanti con il partner ad una giornata meno impegnativa. Nel lavoro invece potrete dire la vostra in merito ad alcune decisioni di gruppo, che potrebbero essere prese in considerazione. Voto - 6,5

Pesci: cielo favorevole per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

In amore sapete di cosa avrà bisogno la vostra anima gemella e farete di tutto purché sia felice. I cuori solitari riusciranno ad essere magnetici agli occhi degli altri anche in situazioni meno appropriate. Per quanto riguarda il lavoro, arriva la parte più difficile da svolgere con il vostro impiego e la voglia di fare non sarà molta anche a causa di Mercurio negativo un po’ fastidioso. Voto - 7+