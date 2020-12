Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di sabato 5 dicembre? La Luna in Leone, in piena fase calante, favorirà tale segno. Si prospetta un sabato con qualche novità importante e tanto movimento, infatti, molti saranno impegnati con gli addobbi natalizi, con le pulizie di casa e con certi obblighi improrogabili.

Approfondiamo il discorso su amore, lavoro, salute e famiglia, scoprendo le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Vergine – 12° - Giornata ideale per trarre le somme di questa lunghissima annata. Esattamente 12 mesi fa nutrivate mille speranze e sogni per l'anno nuovo, ma è abbastanza probabile che quasi niente di ciò che avevate programmato si sia avverato.

Alcuni piani sono andati in fumo, forse dei viaggi, delle amicizie o dei lavori/investimenti. È tempo di raccogliere i "cocci rotti" e prepararsi mentalmente alle novità che il 2021 avranno in serbo per voi. Questa giornata non sarà grandiosa, infatti potreste sentirvi indisposti.

Acquario – 11° - Con la Luna contraria sarà meglio guardarsi le spalle ed evitare gli incontri, i colloqui, le uscite in generale. In questo periodo avete le mani legate e ben poco spazio d'azione. Fate il bilancio della settimana, perché c'è qualcosa che non è andata come sperato e dovete necessariamente aggiustare il tiro. Forse ci sono dei danni da riparare o forse siete in attesa di una certa somma di denaro che tarda ad arrivare oppure avete delle spese ingenti da sostenere.

Prendete questo sabato così come viene e aspettate che passi la tempesta, non conviene mettersi in mare quando esso è agitato.

Toro – 10° - Dovrete affrontare le spinose ore mattutine a testa alta e sfoggiare tutto il vostro carattere battagliero. Soltanto a metà pomeriggio ritroverete un briciolo di serenità.

Qualcuno o qualcosa vi farà perdere la pazienza facendovi dire delle brutte parole ma, come dice il detto: "Uomo avvisato mezzo salvato". Ci saranno delle cose da rivedere, delle responsabilità da gestire e delle pulizie da fare. In serata sarete molto stremati e non avrete voglia di vedere e sentire nessuno.

Sagittario – 9° - Ultimamente non pare andar bene quasi niente. Siete stanchi, scocciati e state avendo degli alti e bassi in termini di salute. Il freddo, la sedentarietà e la mancanza di socializzazione vi stanno mettendo a dura prova, anziché deprimervi, tiratevi su con il morale. Questo sarà un sabato perfetto per dedicarsi alle pulizie natalizie e agli addobbi, specie se nella prossima settimana avrete poco tempo. Coloro che hanno perso un lavoro o una persona cara, dovranno metabolizzare il dolore senza respingerlo. Tempo al tempo e per voi si aprirà un futuro radioso e pieno di amore.

Capricorno – 8° - La giornata nasconde qualche piccola insidia, anche se non è detto. Avrete dei ritardi da fronteggiare, delle spese da sostenere e delle persone da tenere alla larga.

Il vostro fisico starà meglio, specie se siete stati poco bene in questa settimana. Dovrete stringere i denti e cercare di mettere i puntini sulle I. Lo stress scemerà via e ciò vi consentirà di dare il via al divertimento del sabato. Programmate qualcosa di emozionante da fare, in fondo si vive una sola volta.

Ariete – 7° - Sabato senza più complicazioni, finalmente potrete lasciarvi alle spalle le ultime vicissitudini. Chi studia o lavora, non vedrà l'ora di staccare la spina e prendersi una meritata pausa. Il sabato, in genere, è il vostro giorno preferito della settimana dato che potete fare quello che vi pare e piace. In serata gusterete del buon cibo, probabilmente una pizza. Prendetevi cura del vostro corpo e della vostra pelle, concedetevi una bella maschera facciale e fatevi fare un massaggino dall'eventuale partner.

I cuori solitari porteranno avanti una nuova conoscenza, ma sarà bene andarci cauti.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Cancro – 6° - Spesso avete la netta sensazione che vi manchi qualcosa per raggiungere la perfezione, ma in realtà siete solamente incontentabili. In giornata occorrerà fare una revisione e rivedere dei conti che forse non quadrano. Siete tra i segni più empatici e sensibili dello zodiaco, perciò tendete ad essere maggiormente esposti alla tristezza e al dolore ma anche alla gioia e alle emozioni. Questo weekend vi vedrà impegnati negli addobbi di Natale, in cucina e davanti alla televisione, cercate di fare un piano d'azione per non seminare confusione.

Scorpione – 5° - Preparatevi a trascorrere un sabato fruttuoso e avvincente.

Ci sarà un bel po' di movimento sia in casa che dentro di voi. Coloro che sono in attesa dei risultati di un test o di un colloquio, dovranno sfruttare questo weekend per rivedere i propri interessi e cercare di perfezionare il perfezionabile. Avrete modo di stare con i vostri genitori o figli e, stando alle stelle, vi divertirete tutti insieme.

Bilancia – 4° - Le previsioni astrologiche vi vedranno concludere un affare, un investimento o qualcosa di strettamente personale. Sono settimane importanti queste che dicembre ha in serbo per voi nativi della Bilancia, non dovrete distrarvi o abbassare la guardia. Chi è in una relazione, in questa giornata sarà impegnato a cercare di capire che cosa regalare al partner per Natale.

Un'offerta imperdibile vi consentirà di risparmiare del denaro, ma dovrete essere abili a cogliere l'occasione al volo. Risate o novità in arrivo.

Pesci – 3° - L’oroscopo di sabato 5 dicembre vi mette in guardia dai cibi preconfezionati e dai dolciumi, specie se ultimamente state esagerando troppo a tavola. Detto ciò, aspettatevi un sabato strepitoso, in cui concluderete in tempo i vostri doveri, lasciandoveli definitivamente alle spalle. Potrete rilassarvi con un bel film natalizio o una bella maratona della vostra serie tv del momento. Qualche nativo farà shopping mentre altri si dedicheranno agli addobbi natalizi. Chi ama cucinare, in queste 24 ore sbalordirà i commensali. Passione ok, incontri online favoriti.

Gemelli – 2° - Chi vi conosce, spesso fatica a comprendervi perché siete un segno vivace e pieno di cose da dire. Siate fieri della vostra personalità, perché è ciò che vi rende unici. Da tempo desiderate fare il salto di qualità e di intraprendere delle nuove sfide stimolanti. Questo sarà un sabato molto fortunato e pieno di emozioni. Potreste ricevere una lieta notizia o quella telefonata che attendevate da tempo. L'amore di coppia vivrà dei picchi di intensità che non si vedevano da tempo. Chi è separato o divorziato, dovrà cercare di non pensare più all'ex.

Leone – 1° - Avrete dalla vostra parte un ottimo aspetto astrale che vi conferirà fortuna, intelligenza e tanta voglia di fare. Sarà un sabato pieno di azione fisica.

Qualcuno dovrà uscire per sbrigare le ultime questioni urgenti, ma prima di uscire assicuratevi di aver preso tutto il necessario. Presto il 2020 uscirà di scena, cercate di togliervi qualche sfizio in modo tale da sentirvi maggiormente soddisfatti. Evitate di esagerare con il cibo, potreste sentirvi male.