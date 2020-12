Nella settimana dal 4 al 10 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno della Vergine al Sagittario, mentre Marte si sposterà dai gradi dell'Ariete al segno del Toro (dove staziona Urano). Venere passerà dall'orbita del Sagittario al Capricorno (dove sostano Mercurio, Plutone ed il Sole), nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Sagittario e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: lavoro top. Col duetto Marte-Venere che si sposterà nel loro Elemento e la Luna a inizio settimana nel segno, i nati Vergine avranno ottime chance di avere una marcia in più nelle faccende professionali in questa settimana di inizio 2021, specialmente la terza decade.

2° posto Toro: energici. Da giovedì Marte formerà un trigono a Venere ed andrà congiungendosi ad Urano, rendendo presumibilmente il bottino energetico di casa Toro stracolmo, sebbene con Giove quadrato e Nettuno d'Acqua sarà facile disperdere tale mole di forze in attività poco produttive.

3° posto Capricorno: concilianti. Settimana che parrà essere in crescendo per i nati Capricorno, i quali ritroveranno un mood conciliante sia al lavoro che in famiglia quando la Bianca Signora, nella giornata di sabato, sbarcherà nel segno divenendo trigona al binomio Marte-Urano.

I mezzani

4° posto Leone: tenaci. Col parterre planetario che, nella seconda parte della settimana, avrà una predominanza dei valori di Terra, i nati Leone rispolvereranno, con ogni probabilità, la tenacia persa per strada nell'ultimo periodo.

In particolar modo, tale grinta la riverseranno al lavoro, ambito in cui non si faranno abbattere dai probabili imprevisti che giungeranno.

5° posto Bilancia: inizio smart. Martedì e mercoledì i nati Bilancia beneficeranno del Luminare notturno sui loro gradi che, formando uno sfavillante trigono con Giove e Saturno, li farà probabilmente divenire più speranzosi verso il loro prossimo futuro.

Qualche intoppo professionale, invece, potrebbe giungere nel weekend placando un po' l'entusiasmo.

6° posto Gemelli: ampliamenti rischiosi. La voglia di allargare i propri orizzonti professionali e, in alcuni casi, di mettersi in proprio per i nati Gemelli si farà preponderante in queste giornate, soprattutto ad inizio settimana. Col quartetto Urano-Mercurio-Venere-Sole in scomoda posizione, però, sarebbe bene rinviare qualsiasi iniziativa in merito, in modo da scongiurare perdite economiche.

7° posto Scorpione: ripensamenti. Con Nettuno in sestile al duetto Plutone-Sole in sesta casa, i nati Scorpione potrebbero focalizzare gran parte delle loro attenzioni sul proprio benessere, probabilmente legato all'alimentazione. Sarà così che le prime due decadi, in preda a qualche ripensamento, decideranno di mutare la loro dieta per farla divenire più salutare.

8° posto Pesci: pulizie domestiche. Complice una mente rumorosa e a tratti nostalgica, il dodicesimo segno zodiacale dedicherà presumibilmente gran parte di questa settimana a pulire a fondo la propria abitazione. In questo modo, prenderanno due piccioni con una fava, perché da un lato strizzeranno l'occhio all'esercizio fisico e, dall'altro, attenueranno i pensieri che gli tartasseranno la mente.

9° posto Ariete: spossati. Dopo una fine di 2020 frenetica, ma tutto sommato soddisfacente, ecco che i nati Ariete avvertiranno probabilmente il peso delle fatiche sostenute in questa settimana, come dono sgradito del passaggio marziale nel segno successivo.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. Il passaggio venusiano in Capricorno che avverrà venerdì potrebbe sancire l'inizio di un nuovo capitolo nel menàge amoroso di casa Sagittario: sarà necessario chiarire qualche vecchio attrito provando ad allontanare il risentimento. Step che risulterà destabilizzante per il terzo segno di Fuoco ma, al contempo, fondamentale per capire la valenza della storia d'amore in essere.

11° posto Cancro: lavoro flop. Il 2021 non inizierà probabilmente nel migliore dei modi per i nati Cancro, anzi è possibile che il primo segno d'Acqua si troverà alle prese con qualche intricata questione professionale dalla difficile risoluzione.

12° posto Acquario: fuori giri. D'accordo che Giove e Saturno li guarderanno benevolmente, ma le quadrature di questa settimana (Urano e Marte in Toro) non lasciano presagire nulla di entusiasmante sul fronte lavorativo, dove malgrado l'impegno i risultati latiteranno.