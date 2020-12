Nel mese di gennaio troveremo sul piano astrale quattro cambiamenti planetari degni di nota: il Sole e Mercurio viaggeranno dall'orbita del Capricorno all'Acquario, mentre Marte si sposterà dal segno dell'Ariete al Toro e, infine, Venere passerà dai gradi del Sagittario al Capricorno.

Oroscopo di gennaio, riguardante fortuna e lavoro, favorevole per Acquario e Toro, meno roseo per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: fine mese top. Eccezion fatta per la prima turbolenta settimana del mese, i nativi cominceranno probabilmente a respirare un'aria rinnovata già dall'8 gennaio, quando Mercurio farà il suo trionfale ingresso nel segno.

I frutti più succosi di gennaio, però, giungeranno durante la settimana conclusiva col Sole sui loro gradi e potranno stringere la mano ad un personaggio professionale di spicco. Giornate fortunate: 9, 21 e 31.

2° posto Toro: volitivi. La congiunzione Urano-Marte, che terrà banco nel loro domicilio dal 6 gennaio, donerà presumibilmente al primo segno di Terra la voglia di rimettersi in gioco, "lavorativamente" parlando, sebbene sino al 13 qualche ostacolo potrebbe frapporsi tra loro e le mete prefisse. Da giovedì 14, fortunatamente, Urano riprenderà il moto diretto e le loro idee, purché strizzino l'occhio all'innovazione, potranno essere messe in atto, con copiosi risultati al seguito sino al termine della terza settimana. Giorni fortunati: 14, 16 e 19.

3° posto Bilancia: finanze in risalita. Semaforo acceso sul verde per le vicende finanziarie di casa Bilancia, in particolar modo nella seconda metà di gennaio quando un pagamento rateale o un debito verrà finalmente estinto. Con questo fardello economico in meno, il secondo segno d'Aria potrà concedersi qualche acquisto anche voluttuario. Giorni fortunati: 20, 24 e 26.

I mezzani

4° posto Gemelli: maggiore visibilità. I liberi professionisti del segno avranno, con ogni probabilità, maggiore visibilità in questo primo mese dell'anno, grazie sopratutto alla spinta mercuriale e gioviale nel loro Elemento che favorirà sopratutto la prima decade del segno. Le energie, però, andranno dosate con estrema dovizia, in modo da non sovraccaricarsi e far sopraggiungere lo stress.

Giorni fortunati: 14, 20 e 21.

5° posto Vergine: incontri lavorativi. Da sabato 9 a martedì 19 gennaio i nati sotto il segno della Vergine avranno ottime chance di fare nuove conoscenze, che si riveleranno utili per il loro percorso professionale del prossimo futuro. Eventuali colloqui con gli stessi andrebbero sostenuti prima del 21, così che potranno godere del sostegno solare in Capricorno. Giorni fortunati: 9, 16 e 19.

6° posto Leone: distrazioni. La partita astrologica di gennaio in casa Leone potrebbe giocarsi tutta sull'acutezza mentale che, coi transiti dapprima neutrali e poi opposti di Mercurio e del Sole, non sarà ai livelli standard. C'è da dire che il secondo segno di Fuoco riceverà, al contempo, svariati stimoli dal parterre planetario, come Marte quadrato dall'8 e Urano quadrato per l'intero mese.

Ciò fomenterà la tipica ambizione felina nonché la grinta nel superare le avversità che incontreranno, rendendo i nati Leone un avversario professionale tosto da battere. Giorni fortunati: 1, 3 e 4.

7° posto Capricorno: seconda settimana top. Perdere il sostegno di due big astrali come Giove e Saturno, passati in Acquario a dicembre 2020, non è mai una passeggiata di salute, ma i nativi avranno tempo di metabolizzare il tutto grazie al Sole nel segno sino al 19 gennaio. Col Luminare diurno che strizzerà l'occhio a Marte diretto in Toro, la seconda settimana sarà probabilmente quella dove dovranno pigiare il piede sull'acceleratore senza remore alcuna, per poi mantenere le posizioni acquisite nelle restanti giornate del mese. Giorni fortunati: 9, 13 e 14.

8° posto Scorpione: cambio di marcia. Come ogni segno Fisso che si rispetti, anche lo Scorpione non ama particolarmente i cambiamenti, specialmente se gli vengono imposti da terze persone. A gennaio, però, col terzetto Marte-Sole-Venere ostico avvallato da Urano poco conciliante saranno, c'è da scommetterci, alle prese con dei mutamenti, professionali e non, che li destabilizzeranno non poco. Coi valori d'Aria, che a fine mese prenderanno pieno possesso del parterre planetario, dovranno abituarcisi prima possibile, in modo da poter cogliere le reali opportunità che si nascondono dietro tali cambiamenti. Giorni fortunati: 16, 17 e 30.

9° posto Cancro: ultimo step. Gennaio rappresenterà, con ogni probabilità, una sorta di ultimo step per i nati Cancro prima di raggiungere l'agognata serenità lavorativa.

Nulla, al giorno d'oggi, è realmente indeterminato, figurarsi un contratto ma il primo segno d'Acqua, già libero dall'opposizione Giove-Saturno, dovrà ancora fare i conti col Sole opposto sino al 19 del mese. Dal 20, infatti, il Luminare andrà in Acquario e l'atmosfera lavorativa inizierà a rasserenarsi per gli occupati, mentre chi è in cerca potrebbe ricevere una stimolante proposta incline alle proprie peculiarità. Giorni fortunati: 2, 21 e 26.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: risultati flop. Mese da prendere probabilmente con le pinze quello di gennaio per i nati Ariete, i quali perderanno il sostegno sia di Marte giorno 6 che di Venere giorno 8. Lucidità e spirito di sacrificio, quindi, potrebbero venir meno e, com'è lecito aspettarsi, anche i risultati che ne conseguiranno saranno al di sotto delle loro aspettative.

La prima settimana avrà buone possibilità di rivelarsi la più stimolante e proficua sotto il profilo relazionale e professionale. Giorni fortunati: 2, 4 e 7.

11° posto Sagittario: attriti. Col mese del compleanno oramai alle porte, i nati Sagittario si potrebbero apprestare ad affrontare il primo mese del 2021 con uno spirito combattivo forse troppo accentuato. Ciò creerà un clima intriso di nervosismo nel luogo di lavoro, rendendo spesso e volentieri i nativi insofferenti ed irritabili. Sarà facile, a fronte di ciò, che nascano dissidi con capi e superiori, i quali saranno figli della loro insoddisfazione professionale, che andrà allentandosi col subentro del Sole nell'affine Acquario a fine mese. Giorni fortunati: 1, 30 e 31.

12° posto Pesci: svogliati.

A gennaio il dodicesimo segno zodiacale potrebbe mancare di intraprendenza e spirito d'adattamento ai cambiamenti che avverranno, dimostrando un controproducente lassismo che metterà in pericolo la loro posizione lavorativa. Sarà bene evitare ciò, sia per mantenere il proprio posto professionale, ma sopratutto per testare nuove opportunità lavorative che altrimenti saranno sfruttate da qualcun altro. Giorni fortunati: 13, 19 e 27.