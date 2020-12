Continua l'avanzata di dicembre in questo periodo non proprio tranquillo per molti. L'oroscopo di questo terzo weekend del mese, ovvero quello che va da venerdì 18 a domenica 20 dicembre, preannuncia sorprese inaspettate per alcuni tra i segni zodiacali e una calma troppo insolita per altri. L'Ariete riuscirà finalmente a trovare quell'equilibrio che aveva dato ormai per disperso, mentre il Toro dovrà fare i conti con una strana apatia non poco visibile alle percezioni altrui. Chi è nato sotto al segno del Capricorno potrà invece godere di una carica di energia e di fortuna non di certo indifferente, contrariamente al segno dei Gemelli, il cui weekend si prospetta difficile da affrontare a causa della mancanza di forze.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - le energie non mancheranno di certo e quella pace interiore che da tempo si andava cercando potrebbe finalmente essere trovata. Se spesso non siete riusciti a trovare un particolare equilibrio, adesso l'Oroscopo si fa portatore di buone notizie anche in questo ambito.

Toro - l'apatia, causata forse da un'eccessiva dose di stress sul lavoro o da situazioni spiacevoli che non sono state superate con successo, accompagnerà l'intero fine settimana di questo segno zodiacale. Le persone più vicine non potranno fare a meno di notare questo stato d'animo un po' distorto e distaccato, ma non dovranno in alcun modo forzare la situazione, rassegnandosi così ad attendere che sia il Toro stesso a superare l'ostacolo.

Gemelli - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, il fine settimana in questione non sarà di certo tra i più fortunati per il segno dei Gemelli. La stanchezza si farà sentire e colpirà senza alcun preavviso, mettendo a tacere le energie che si credeva di avere ancora in circolo. La mole di lavoro troppo eccessiva ha richiesto un consumo non indifferente di energie fisiche e mentali.

Cancro - nonostante una settimana trascorsa tra alti e bassi, con giornate in cui le energie sembravano venir meno e la pazienza sembrava solo un ricordo, ci si potrà preparare per un fine settimana ricco di emozioni e considerazioni positive. Un oroscopo migliore, per il periodo in questione, non lo si poteva immaginare.

Leone - un meritato riposo sta finalmente per sopraggiungere in questo nuovo weekend del mese, portando con sé una ricarica energica per coloro nati sotto al segno del Leone.

Serviranno quante più energie possibili per riuscire ad affrontare la settimana che sta per arrivare.

Vergine - se si è alla ricerca di qualche soddisfazione in più non resterà che attendere. Buone notizie sono in arrivo per i nativi della Vergine e già dalla giornata di sabato 19 dicembre si potranno aprire le orecchie per captare quante più notizie positive.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - attenzione ad aprire bene le orecchie e gli occhi in questo nuovo periodo che sta per sopraggiungere. Ci si potrebbe imbattere in qualche persona interessante in grado di portare con sé notizie positive. C'è aria di cambiamento all'orizzonte e lasciarsi sfuggire questa occasione potrebbe non essere consigliato.

Scorpione - la serenità e la tranquillità che si andava cercando potrebbero arrivare in questo terzo weekend di dicembre.

L'oroscopo preannuncia un periodo fertile e assai fortunato per i nati sotto al segno dello Scorpione, quindi non resta che approfittare della situazione per mettere in atto i propri piani e cercare di realizzare i propri sogni.

Sagittario - la monotonia è sempre dietro l'angolo e ciò non fa altro che rendere preoccupato il segno del Sagittario al punto da non permettergli di godersi nel giusto modo le giornate in questione. Cercare sempre stimoli nuovi e dedicarsi a diversi hobby potrebbe aiutare a far trascorrere rapidamente questo periodo.

Capricorno - come già anticipato dall'oroscopo di questo terzo weekend del mese di dicembre, i nati sotto al segno del Capricorno potranno fare affidamento su di un quantitativo di energie non da poco e una carica di fortuna probabilmente inaspettata.

Se si vuole prendere una decisione importante non si potrà attendere un periodo migliore di questo.

Acquario - la fortuna, ormai aggrappata saldamente al segno dell'Acquario, lo accompagnerà per tutta la durata del fine settimana facendogli dono di interessanti novità e situazioni. Riuscire a sbagliare qualcosa risulta essere una vera e propria impresa e ciò non farà altro che portare maggiore fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità.

Pesci - positivo come sempre, questo segno zodiacale riuscirà ad affrontare le prossime giornate con il sorriso sulle labbra e con una carica non indifferente di energie. Si riuscirà a calibrare al meglio le proprie emozioni senza esporsi troppo e, soprattutto, senza allontanare le persone amate.