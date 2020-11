Nel weekend del 5 e 6 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, nel frattempo il Sole assieme a Mercurio transiteranno in Sagittario. Venere permarrà in Scorpione, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. Infine, Marte resterà nel segno dell'Ariete, così come Giove, Plutone e Saturno continueranno il domicilio in Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. La Luna nel segno irradierà questo weekend, spingendo a ricercare nuove collaborazioni fuori dal proprio orticello professionale, con ottime possibilità di trovarne di ideali e, di conseguenza, ampliare il proprio target clientelare.

2° posto Gemelli: focus sulle amicizie. In queste 48 ore il segno potrebbe dover fare i conti con la spinta propulsiva lunare, che li invoglierà a trascorrere del tempo con le amiche ma, dall'altra parte il transito solare opposto li metterà in guardia dalle amicizie di convenienza. Le giornate quindi, per quanto complicate sotto la sfera relazionale, si riveleranno ideali per tagliare i rami secchi e tenere accanto solo le persone che provano realmente affetto verso i nativi.

3° posto Sagittario: questioni burocratiche. Soltanto alcuni cavilli burocratici parranno frenare i nati Sagittario dall'attuazione delle innovative idee lavorative che hanno in testa da settimane: in questo weekend avranno buone chance di portarle a compimento, avanzando col vento in poppa dalla settimana successiva.

I mezzani

4° posto Ariete: poliedrici. Con Marte diretto sui loro gradi e i Luminari di Fuoco non ci sarà presumibilmente spazio per poltrire, difatti i nativi in queste due giornate daranno prova di grande versatilità, barcamenandosi tra più attività senza quasi accusarne la stanchezza.

5° posto Bilancia: sereni.

Nel menàge amoroso del segno si respirerà un clima decisamente più sereno rispetto ai giorni passati, e ciò non potrà che cimentare il feeling della storia sentimentale in essere.

6° posto Cancro: affettuosi. Dal tardo pomeriggio di sabato, i nati Cancro potrebbero divenire meno concentrati sulle faccende pratiche e lavorative, a pro di una maggiore attenzione alle richieste del partner, che ricambierà con tanto affetto.

7° posto Pesci: sabato top. Ad avere una marcia in più nella giornata di sabato saranno presumibilmente i lavoratori autonomi del segno, i quali potranno centrare un obiettivo professionale desiderato da tempo, che accrescerà la fiammella della speranza verso il prossimo futuro.

8° posto Capricorno: umore altalenante. Il tono umorale del terzo segno di Terra potrebbe risentire di alcuni alti e bassi in queste due giornate: saranno maggiormente evidenti nel nido domestico, col partner che mal tollererà i loro malumori.

9° posto Vergine: amore flop. Basterà una minuzia per scatenare un putiferio dialettico nelle coppie stabili di casa Vergine in questo fine settimana: sarebbe meglio che i nativi tengano a freno la lingua, preferendo un più pacato mood taciturno.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: lavoro flop. Qualcosa sembrerà non quadrare sul fronte lavorativo dei nati Scorpione, a causa del binomio Luna-Sole che sarà stimolato sia da Marte che da Mercurio, rendendo complicato comunicare coi colleghi, senza incorrere in controproducenti equivoci.

11° posto Acquario: perplessi. Il terzo segno d'Aria potrebbe subire un colpo basso nella cerchia amicale nella giornata di domenica, il quale lo lascerà attonito considerando che riponeva in quella figura relazionale la massima fiducia. Con Saturno e Giove che si avvicinano, forse, sarebbe meglio prendere in considerazione l'idea di allontanare certe persone dalla propria esistenza, in modo da far spazio al nuovo che avanza.

12° posto Toro: relax. Cellulare spento, tavola imbandita e maratona di serie tv potrebbero essere i migliori compagni di viaggio del weekend, coi nativi che vorranno dedicare del temo esclusivamente a sé stessi, rilassandosi e rigenerando le proprie energie mentali e fisiche.