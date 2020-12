Per i nati sotto il segno dell'Ariete, la stagione invernale del 2020-2021 si presenterà alquanto difficile in amore tanto quanto sul lavoro. Le posizioni planetarie che riguardano i pianeti della fortuna nel loro insieme potrebbero non essere all'altezza di un rinnovamento, mentre in amore ci saranno relazioni che saranno sul punto di concludersi, anche se in modo pacifico.

Le energie saranno le sole che porteranno ad un lavoro impegnativo ma in grado di tenere in piedi i campi di vitale importanza.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dell'Ariete del periodo invernale.

Amore

La vostra situazione sentimentale già nell'autunno stava presentando una situazione che prevedeva una separazione, ma con l'arrivo della stagione invernale la situazione potrebbe degenerare fino a rendere questo “pericolo” una realtà.

Giove in quadratura purtroppo non vi regalerà la fortuna necessaria per poter ricucire appieno il vostro rapporto, mentre Venere sarà positivo al vostro segno solo alla fine dell'inverno e con l'inizio della primavera.

Se avete qualcuno a cui confessare il vostro amore, questo non è propriamente il periodo adatto. Quindi dovrete attendere tempi migliori, anche per fare qualche conoscenza promettente.

Sarà molto più sicuro il contesto delle amicizie, soprattutto per quelle di vecchia data.

Lavoro

La quadratura di Giove potrebbe influire negativamente anche sugli affari, non presentandovene molti ma diminuendoli gradualmente. Ci sarà Venere alla fine della stagione a dare qualche opportunità, ma nel frattempo non potrete certamente stare con le mani in mano.

Lavorate duramente, cercate di costruire le basi per mesi successivi più sereni e senza troppe difficoltà. Gli ostacoli saranno molti, e potreste non arrivare a progettare qualche investimento che avevate in mente da tempo, ma dovrete stringere i denti per poter arrivare alla fine di questa dura stagione senza eccessive negatività.

Riversate tutte le vostre energie anche nella ricerca di lavoro, chissà che potrebbero aprirsi le porte di una sorpresa inaspettata.

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, la fortuna sarà ai minimi e costellata di ostacoli. Sicuramente però avrete un ottimismo che se non brillerà sarà comunque presente grazie alle tante energie che Marte in questo periodo avrà da offrirvi. Impegnarvi al massimo sarà la chiave di volta per non vacillare e per poter fare qualcosa di buono per il lavoro e le finanze nonostante le cose non stiano andando proprio bene.

La salute dovrà essere quella a cui si dovrebbe prestare più attenzione, specialmente a quei malesseri derivanti dal nervosismo e dall'ansia.