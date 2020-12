Nel 2021 troveremo sul piano astrale quattro cambiamenti planetari degni di nota: il passaggio di Marte dai gradi del Toro al Sagittario, lo spostamento di Giove dall'Acquario ai Pesci (per poi ritornare nel terzo segno d'Aria il 29 luglio), il cambio da moto retrogrado a diretto di Saturno previsto per il 10 ottobre e, infine, il cambio da moto diretto a retrogrado di Urano che andrà in onda il 20 agosto.

Oroscopo del 2021 sull'amore favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali. Nei mesi di febbraio, maggio e da metà agosto a metà settembre potrebbero essere i periodi più floridi per le arti amatorie, in tale periodo i nativi riusciranno a mettere in campo una travolgente passionalità, che il partner apprezzerà di buon grado.

Qualche difficoltà comunicativa in coppia, invece, si paleserà probabilmente nelle prime due settimane di agosto e nel mese di novembre.

2° posto Gemelli: romantici. Da segnare sul calendario i mesi di maggio, giugno e fine agosto quando i nati Gemelli avranno il sostegno del duetto Venere-Giove, che li renderà particolarmente attenti alle esigenze del partner e in vena di romanticherie. Lecito aspettarsi che anche i nativi dal carattere più spigoloso, in quei periodi, riusciranno a dimostrare alla controparte un altro lato della loro medaglia emotiva.

3° posto Sagittario: progetti. Le coppie che hanno resistito ai periodi destabilizzanti del 2020 potranno, con ogni probabilità, decidere in questo nuovo anno di dare un imprinting rinnovato al loro avvenire sentimentale.

Le prime due decadi, in primis, potrebbero scegliere, durante i mesi estivi, di mettere in cantiere un erede e/o convolare a nozze.

I mezzani

4° posto Ariete: focus sulla casa. Già nei primi giorni dell'anno i nativi perderanno il sostegno marziale, ma ciò non sarà necessariamente una nota negativa, anzi. Difatti con Marte in Toro sino ai primi di febbraio, il primo segno zodiacale potrà orientare gran parte delle proprie attenzioni sulla stabilità, sia affettiva che materiale, della storia sentimentale in essere.

A fronte di ciò, molti nati del segno potrebbero decidere assieme al partner per una convivenza, che sarebbe meglio concretizzare dai mesi primaverili in poi.

5° posto Bilancia: voglia di mettere radici. Dopo anni tribolati, ecco che i nati Bilancia potranno finalmente godere di un periodo decisamente più conciliante con l'avvento del 2021, grazie sopratutto allo spostamento del duetto Saturno-Giove nell'amico Acquario.

Eccezion fatta per i mesi primaverili, dall'estate sino agli inizi di ottobre i nativi avranno presumibilmente voglia di mettere radici, sentimentalmente parlando, mettendosi alla ricerca della tanto agognata anima gemella.

6° posto Toro: consolidare il legame. Il leitmotiv del 2021 per i nati Toro sarà, c'è da scommetterci, consolidare il legame affettivo in essere, dimostrando alla mezza mela di essere la persona adatta per poter intraprendere assieme un percorso di vita. Tale necessità, che difficilmente i nativi esterneranno esplicitamente, sarà figlia delle ostiche posizioni del binomio Giove-Saturno nonché delle tre retrogradazioni mercuriali in gennaio, maggio e settembre. Grazie ad Urano nel segno, inoltre, non avranno remore nello smussare i lati più spigolosi del proprio carattere per dare un'immagine rinnovata di sé stessi al partner.

7° posto Vergine: di fiore in fiore. In particolar modo nelle prime tre settimane di marzo e nel mese di giugno, i nati sotto il segno della Vergine avranno probabilmente voglia di leggerezza nelle faccende sentimentali, mettendosi alla ricerca di effimeri quanto appaganti flirt senza pressanti legami di sorta. A fine anno, però, con la retrogradazione venusiana in Capricorno e l'ingresso di Giove in opposizione si potrebbero rendere conto di aver perso qualche buona occasione per imbastire un'importante e durevole storia amorosa.

8° posto Capricorno: compromessi. Ciò che in coppia andava bene sino agli inizi di dicembre 2020 potrebbe risultare poco congeniale a questo nuovo anno, in cui il terzo segno di Terra, volente o nolente, dovrà accettare qualche compromesso nel menàge amoroso.

Più che di costrizioni, si tratterà di venire incontro al partner e alle sue richieste pregresse, evitando categoricamente di continuare a fare orecchie da mercante. Risultando malleabili in tal senso, i nativi potranno trascorrere un 2021 interessante ma impegnativo.

9° posto Cancro: alti e bassi. Il settore amoroso di casa Cancro risentirà, con ogni probabilità, di periodi altalenanti nel nuovo anno, in cui bisognerà soprattutto fare attenzione ai mesi di gennaio, febbraio e agosto. In questi periodi, infatti, il primo segno d'Acqua potrebbe pagare lo scotto di comportamenti pregressi poco lineari o, in alcuni casi, di un tradimento fatto e mai realmente perdonato dal partner. Con Giove che in primavera farà una capatina in Pesci e Marte che sarà agguerrito in Leone, ecco che il partner potrebbe decidere di presentargli il conto, magari fiondandosi in un adulterio a sua volta.

Ciò servirà ai nativi per constatare, una volta per tutte, la valenza del proprio rapporto amoroso e, se lo riterranno necessario, virare su nuovi lidi amorosi già in autunno.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: attrazioni improvvise. Tra i segni Fissi che risentiranno maggiormente dello spostamento gioviale e saturniano in Acquario ci saranno i nati Scorpione che, in questo nuovo anno, potrebbero dover fare i conti con delle emozioni improvvise che difficilmente riusciranno a gestire. A gennaio, giugno e ad inizio dicembre il secondo segno d'Acqua sarà, con tutta probabilità, alle prese con delle nuove e fortuite conoscenze che lo attrarranno non poco, a prescindere se single o meno. Ciò, com'è facile intuire, creerà un certo trambusto emozionale in casa Scorpione.

11° posto Pesci: diplomazia al bando. Nel 2021 i nati Pesci dovranno mettere al bando diplomazia e dietrologia nelle loro discussioni amorose, sia col partner che con le nuove conoscenze affettive. Così facendo daranno dimostrazione di sincerità, malgrado la stessa possa non essere particolarmente apprezzata dalla persona coinvolta, acquistando maggiore fiducia agli occhi di chi li osserverà da vicino. Dal 13 maggio al 19 giugno, invece, ci sarà bisogno di dimostrazioni valide del loro affetto, in modo che a fine dicembre (con Giove che entrerà nel loro segno in pianta stabile) potranno finalmente consolidare il legame tanto agognato.

12° posto Leone: "amore, questo sconosciuto". L'anno che sta aprendo i battenti inizierà probabilmente sotto la falsa riga del 2020, almeno sino a marzo quando le prime due decadi avvertiranno tutto il peso del duetto opposto Saturno-Giove.

Questo periodo, particolarmente complicato in termini amorosi, farà probabilmente da spartiacque in casa Leone, mettendoli di fronte ad un bivio: puntare sul lavoro o sull'amore? Col secondo segno di Fuoco che, a parte una bollente parentesi estiva, avrà ottime chance di scegliere la carriera.