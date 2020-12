Per il segno del Sagittario, la stagione invernale che porterà dal 2020 al 2021 si rivelerà ottima per molte faccende e molti aspetti, ma il vero fulcro su cui si potrà poggiare questa positività sarà il lavoro.

La fortuna di Giove darà delle opportunità da non perdere sia in amore che sul lavoro, si dovranno necessariamente costruire le “basi” per poter vedere questi campi fiorire nuovamente.

A seguire, l'oroscopo del Sagittario dell'inverno.

Amore

Sicuramente il periodo iniziale dell'inverno risveglierà in voi la voglia di amore e di romanticismo, e nei confronti della persona amata questi sentimenti potrebbero attivarsi in men che non si dica.

Ci sarà aria di progetti da fare in due, e non mancheranno tante occasioni per poter manifestare il vostro amore in modo più concreto, come l'inizio di una convivenza. Ci sarà l'occasione per i single di trovare un nuovo amore che sappia amarli veramente, permettendo di voltare pagina se ci sono state vecchie storie da dimenticare.

Le amicizie sapranno consigliarvi su alcune scelte da fare che sarebbero difficili da affrontare su due piedi, ma anche la famiglia costruirà un valido supporto nei momenti più critici di questi mesi.

Lavoro

Ci saranno dei cambiamenti sul piano professionale che volevate apportare da tanto tempo, ma non avevate mai trovato i presupposti per farlo. Se già avete un lavoro sarà necessario consolidare la vostra posizione e far comprendere agli altri che avrete ancora molti progetti e affari da mettere in atto soltanto con le vostre sole forze, senza l'aiuto di nessuno.

Se siete alla ricerca di un lavoro sicuramente Giove sarà dalla vostra parte per regalarvi una vasta gamma di occasioni su cui però dovrete essere voi a impegnarvi per raggiungere determinati obiettivi.

Ovviamente anche i guadagni arriveranno a tempo debito, ma sarà l'anno prossimo quello che avrà un aspetto più “materiale” e più soddisfacente dal punto di vista pecuniario.

Fortuna e salute

Anche se Giove sarà favorevole alla vostra costellazione non dovrete assolutamente dimenticare di metterci molto del vostro, specie nelle vicende professionali. Ci sarà anche occasione di mettere a posto alcune faccende legate alle sfera burocratica, ma sempre con la dovuta cautela.

La sfera della salute sarà invece da tenere sott'occhio, non tanto per degli eventuali malesseri, ma anche per poter mettere da parte un po' delle vostre energie per affrontare i mesi che verranno.