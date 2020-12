Nel corso del mese di gennaio 2021, il segno del Cancro avrà un periodo abbastanza sereno in amore, anche se non dotato di particolare romanticismo. Ci sarà dialogo nella coppia, grandi collaborazioni vincenti con la squadra lavorativa ed energie sorprendenti grazie ad una congiunzione astrale in via di un miglioramento sempre maggiore.

Bisognerà però porre un particolare scrupolo verso i risparmi e ponderare bene gli investimenti, anche se questi a primo acchito potrebbero non essere così onerosi. A seguire sono presenti le previsioni dell'oroscopo per i nati sotto il segno del Cancro per il periodo di gennaio 2021.

Amore

Non avrete un mese denso di romanticismo vero e proprio, dal momento che Venere purtroppo non sarà dalla parte dei nati sotto i segni di acqua, però avvierete con il partner tantissimi dialoghi costruttivi. Questa affinità di idee e di emozioni condivise sarà alla base degli influssi di Mercurio che dal giorno 9 si faranno via via sempre più intensi. Perciò non ci saranno dubbi o perplessità fra voi, e quelli che sono ancora presenti saranno presto risolti con un po' di chiarimenti.

I miglioramenti si verificheranno anche sotto il profilo delle conquiste, ma soprattutto delle opportunità di conoscere persone che sappiano farvi sognare di nuovo, anche se alla fine non ci saranno dei risvolti puramente amorosi a cui andare incontro o su cui poter sperare per una relazione.

Lavoro

A parte dei piccoli ostacoli più o meno superabili, ci sarà un incremento degli influssi positivi di Mercurio che però sarà lento e ponderato. Solo l'ottimismo del Sole sarà in grado di farvi vedere tutto con una prospettiva più tranquilla e serena nonostante tutto. Ciò vorrà dire che già dalla seconda metà del mese avrete a disposizione una carrellata di idee che non solo potranno farvi lavorare meglio, ma anche farvi lavorare meglio in squadra.

Le collaborazioni saranno ancora più produttive se ci saranno le medesime idee e progetti.

Fate attenzione agli investimenti, evitando quelli che al momento non sarete in grado di coprire adeguatamente, così come delle semplici spese che al momento potrebbero non essere così “essenziali”.

Fortuna e salute

Anche se non ci sarà molta positività di Giove, avvertirete comunque qualche segnale fortunato.

Potrebbe essere un nuovo lavoro, la prospettiva di guadagnare qualcosa in più o più semplicemente una occasione che non dovrà essere sprecata in alcun modo.

Le energie saranno sempre maggiori man mano che passeranno le settimane, ma dovrete comunque essere molto accorti con queste, cercando di riposarvi quanto più potete ed evitando sforzi inutili.