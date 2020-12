Nel 2021 troviamo sul piano astrale quattro passaggi planetari degni di nota: Urano il 20 agosto passerà dal moto diretto a retrogrado, nel frattempo Saturno si sposterà dal moto retrogrado al diretto il 10 ottobre, mentre Marte viaggerà dal segno del Toro al Sagittario e, in ultimo, Giove danzerà tra i gradi dei Pesci e dell'Acquario.

Di seguito l'Oroscopo annuale, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Sagittario.

Amore

Le questioni affettive del terzo segno di Fuoco nel 2021 avanzeranno, con ogni probabilità, in maniera decisamente più serena rispetto al 2020, in particolar modo nei mesi di giugno e luglio.

Ad avere una marcia in più saranno presumibilmente i nativi che intraprenderanno una relazione sentimentale proprio in questo nuovo anno, in quanto potranno godere della spinta propulsiva di Marte (ad inizio estate e fine anno). Potrebbero, invece, risultare leggermente più complicate le effemeridi per chi vive una relazione stabile da lungo tempo, in quanto gli svariati transiti mercuriali in segni d'aria tenderanno a far mutare idea ai nativi svariate volte sulla valenza del rapporto in essere. Nel caso di coppie fresche, inoltre, l'evolversi della relazione avrà buone chance di prendere il volo in estate, quando molti nati del segno vorranno dare un imprinting rinnovato al loro percorso futuro di vita a due. In quei mesi, difatti, i nati Sagittario potrebbero decidere di convolare a nozze e/o mettere in cantiere un erede, trovando un partner entusiasta di tali scelte.

Per i single, infine, la seconda metà di dicembre si rivelerà presumibilmente la migliore per fare nuove ed intriganti conoscenze.

Lavoro

Le vicende professionali dei nati Sagittario nel nuovo anno riceveranno, dopo un 2020 alquanto controverso, nuovamente i favori astrali che gli permetteranno di rimettersi in carreggiata. Il binomio Saturno-Giove, che ha tenuto banco in Capricorno per gran parte dell'anno appena trascorso, si trasferirà nell'affine Acquario e i rallentamenti professionali nonché i frequenti dissidi con alcune figure lavorative parranno attenuarsi o sparire del tutto.

Ciò accadrà, però, a patto che il terzo segno di fuoco impari, qualora non lo avesse già fatto, a non dimenticarsi di alcuni rapporti interpersonali che li hanno salvaguardati nel settore professionale. C'è chi, infatti, ha sempre contato sulle loro doti, a prescindere dalle maldicenze dei più, spendendo spesso e volentieri una buona parola per i nativi.

Ecco, adesso è arrivato il momento di restituire il favore, magari semplicemente dimostrando a queste persone il loro supporto incondizionato.

Discorso a parte per i nati nella prima decade che, rispetto alle altre due, potrebbe sentirsi spinta a rivoluzionare del tutto il proprio settore lavorativo, virando su orizzonti del tutto nuovi. Tale voglia di rinnovamento sarà lodevole ma, al tempo stesso, dovrà essere bilanciata con una buona dose di pazienza. I nativi, infatti, dovrebbero attendere dicembre prima di lanciarsi verso nuovi percorsi professionali, in modo da ricevere i migliori supporti astrali possibili. Il filo conduttore un po' per tutti i nati Sagittario sarà la lungimiranza in quanto ogni loro mossa sarà ponderata per permettergli buoni risultati a lungo raggio.

Da metà giugno a inizio luglio, infine, saranno probabilmente le giornate più indicate agli inoccupati per inoltrare la propria candidatura alle aziende che più gli aggradano.

Periodi fortunati: agosto, dal 19 al 29 ottobre e dal 12 al 16 dicembre.