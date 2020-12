Domenica 6 dicembre troveremo sul piano astrale il Sole con Mercurio sostare in Sagittario, mentre Giove, Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. La Luna rimarrà nel segno del Leone, così come Marte resterà nel domicilio dell'Ariete. Infine, Urano permarrà in Toro e Venere proseguirà il transito in Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: lungimiranti. Il trigono Luna-Urano che nascerà nella seconda dimora potrebbe portare una spiccata propensione alla lungimiranza in casa Leone, soprattutto per i liberi professionisti del segno che allargheranno la loro visione professionale.

2° posto Sagittario: soluzioni. Con Mercurio e Sole situati nel loro domicilio, i nati Sagittario non potranno che godere di un'invidiabile acutezza mentale, che farà probabilmente scorgere loro delle soluzioni laddove altri vedranno soltanto problemi.

3° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico del secondo segno d'Aria regnerà, con tutta probabilità, una rinnovata serenità che, oltre a favorire il dialogo con il partner, sarà foriera di una frizzante verve sotto le lenzuola.

I mezzani

4° posto Ariete: trasgressivi. Con la spinta propulsiva del trigono Marte-Sole e il transito venusiano d'Acqua, il primo segno zodiacale avrà buone chance di avvertire una voglia di trasgressione nel menàge amoroso, che spingerà alcuni nativi a guardare verso nuovi lidi sentimentali.

5° posto Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno questa domenica i nati Gemelli, tanto che gli amici faranno a gare per stare in loro compagnia. La giornata potrebbe rivelarsi ideale per organizzare una cena in casa.

6° posto Acquario: mattina top. La parte della domenica che probabilmente risulterà migliore, soprattutto dal punto di vista professionale, sarà quella mattutina, quando i nativi potranno giungere a qualche utile risultato.

Dal pomeriggio, invece, l'opposizione lunare si farà preponderante ed un pizzico di nervosismo farà da contorno alla loro giornata.

7° posto Toro: taciturni. Basterà presumibilmente qualche ora ai nati Toro per comprendere quanto ostica si prospetti la giornata, facendoli virare verso un mood taciturno che risulterà una saggia scelta per non urtare alcuni, già precari, equilibri relazionali.

8° posto Scorpione: ombrosi. Il tono umorale di casa Scorpione potrebbe non essere dei migliori in questa giornata, coi nativi che non avranno granché voglia di relazionarsi alle altre persone, malgrado non si risparmieranno sul fronte professionale.

9° posto Cancro: nostalgici. Il pensiero dei nativi avrà buone possibilità di volare tra i ricordi passati, stimolando una certa nostalgia in questa giornata che chiude la settimana. Per allentare la morsa malinconica, i nativi dovrebbero dedicarsi ai loro hobby preferiti o alla pratica sportiva.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarderà le faccende sentimentali di casa Capricorno in queste 24 ore, nelle quali i nativi potrebbero riscontrare una certa freddezza del partner nei loro confronti.

11° posto Vergine: lavoro flop. La settimana chiuderà i battenti con una giornata probabilmente poco entusiasmante sul fronte professionale per i nati Vergine, che dovranno fare i conti con svariati ostacoli che, seppur di lieve entità, li faranno spazientire non poco.

12° posto Pesci: fuori giri. Col parterre planetario sfacciatamente ostile come in questa domenica, i nati Pesci non potranno di certo aspettarsi grandi novità, anzi dovrebbero far tesoro degli avanzamenti professionali ottenuti nell'ultimo periodo, evitando le prese di posizione.