Venerdì 11 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna e Venere transitare in Scorpione, mentre il Sole assieme a Mercurio sosteranno sui gradi del Sagittario. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Giove, Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno. In ultimo, Marte continuerà il domicilio in Ariete come Nettuno resterà stabile in Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per il Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Pesci: affettuosi. Grazie al trigono Venere-Nettuno il dodicesimo segno zodiacale potrebbe risultare particolarmente attento alle esigenze del partner nel giorno che precede il weekend, dimostrandogli con estrema naturalezza l'affetto che prova nei suoi confronti.

2° posto Cancro: passionali. Il sestile che la Bianca Signora nel loro Elemento ingaggerà col munifico Giove di Terra donerà, con tutta probabilità, ai nati Cancro una rinnovata verve in intimità, che servirà anche per allontanare le ansietà del periodo legate alla coppia.

3° posto Capricorno: stacanovisti. Sul luogo di lavoro il terzo segno di Terra parrà instancabile questo venerdì, dove darà prova di uno spiccato stacanovismo che sarà ben apprezzato da superiori e parigrado. Amore in stand-by.

I mezzani

4° posto Vergine: finanze top. Il bottino economico di casa Vergine sarà presumibilmente florido in questa giornata, coi nativi che potranno prodigarsi nell'effettuare gli ultimi acquisti natalizi, in modo da poter sfruttare le migliori offerte sul mercato.

5° posto Bilancia: detective. Qualcosa sembrerà non quadrare nel comportamento del partner in queste 24 ore, e i nati Bilancia potrebbero vestire i panni dei detective per giungere alla verità. Già verso sera avranno buone chance di scoprire che il loro fiuto investigativo non mentiva, malgrado si tratterà di una futilità su cui sarà meglio non battere i pugni sul tavolo.

6° posto Toro: a testa bassa. Coi Luminari in posizioni poco congeniali, i nati del segno potrebbero dover faticare il doppio, rispetto al solito, per ottenere i medesimi risultati, specialmente se liberi professionisti considerando i progressi della concorrenza.

7° posto Gemelli: focus sulle spese. Giornata ideale in casa Gemelli per fare un resoconto delle entrate ed uscite economiche, provando a non lasciare nulla al caso, in modo da non incorrere in sgradite sorprese sul bilancio di fine anno.

8° posto Ariete: testardi. Far mutare opinione al primo segno zodiacale risulterà probabilmente un'ardua impresa in cui amici e partner, ben consci del loro carattere cocciuto, preferiranno non cimentarsi, aspettando che gli stessi imparino la lezione a proprie spese.

9° posto Sagittario: relax. Dopo alcune giornate particolarmente impegnative, soprattutto sul fronte mentale, i nati Sagittario potrebbero avvertire la necessità di concedersi del tempo esclusivamente per loro, dividendosi tra attività rilassanti e le coccole del partner.

Ultime posizioni

10° posto Leone: demoralizzati. Sin qui la settimana ha donato a molti Leone qualche gratificazione, seppur di lieve entità, che ha dato una scossa al loro entusiasmo. Con la Luna arcigna in Scorpione, perlopiù opposta a Urano retrogrado, sarà facile che si demoralizzino alla prima avvisaglia di ostacolo, quando invece sarà bene tenere duro e mantenere alto il tono umorale.

11° posto Acquario: amore flop. Il duetto Venere-Luna d'Acqua non sarà il migliori sponsor per le vicende sentimentali di casa Acquario, coi nativi che potrebbero dover fare ii conti con un clima gelido in coppia, dove la passionalità sarà solo un lontano ricordo.

12° posto Scorpione: lavoro flop. Giornata probabilmente da prendere con le pinze per quanto riguarderà le vicende lavorative dei nati Scorpione, i quali avvertiranno poca voglia di fare e, come spiacevole conseguenza, latiteranno anche i risultati desiderati.