Nel 2021 troveremo sul piano astrologico quattro passaggi planetari importanti: lo spostamento di Saturno dal moto retrogrado a diretto il 10 ottobre, il cambio di domicilio di Marte dal Toro al Sagittario, il passaggio da moto diretto a retrogrado di Urano il 20 agosto e, in ultimo, l'avvicendamento di Giove tra Acquario e Pesci.

L'Oroscopo del 2021 su fortuna e lavoro sarà favorevole per Bilancia e Gemelli, meno entusiasmante per Pesci e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: finanze top. A guidare la partita astrologica annuale dei nati Acquario, sotto il profilo professionale, ci saranno tre pianeti su tutti, ovvero Saturno, Giove e Marte.

Nel mese di marzo i nativi potrebbero notare una certa risalita del loro bottino economico, mentre a maggio e giugno qualche uscita extra li metterà in apprensione. Nessuna paura, però, perché basterà ricordarsi delle lezioni saturniane della seconda metà del 2020, serrando i cordoni della borsa per non riscontrare brutte sorprese finanziarie a fine anno, quando Giove andrà definitivamente in Pesci. Periodi fortunati: marzo, dal 15 settembre al 2 ottobre e dal 13 al 15 dicembre.

2° posto Bilancia: risalita economica. La parentesi di Saturno e Giove in Capricorno nel 2020 ha minato, a più riprese, le certezze finanziarie dei nati Bilancia. Adesso che questi imponenti e importanti pianeti stazioneranno in pianta stabile nel loro Elemento in questo nuovo anno, anche nel settore economico i nativi noteranno presumibilmente una risalita, lenta ma costante, che investirà le tre decadi col trascorrere dei mesi.

Sul versante professionale, invece, è probabile che si distenderanno alcuni rapporti lavorativi che avevano risentito di qualche attrito, grazie a dei chiarimenti che i nativi non mancheranno d'intraprendere a fine giugno ed a fine ottobre. Periodi fortunati: dal 20 al 27 giugno, dal 18 ottobre al 4 novembre e dal 24 al 27 novembre.

3° posto Gemelli: collaborazioni.

Sotto la spinta dei valori d'Aria questo nuovo anno donerà, c'è da scommetterci, ai nati Gemelli nuove figure professionali con cui rapportarsi, decisamente più competenti e maggiormente inclini alla complementarietà. Sarà così che i nativi, a parte una turbolenta parentesi primaverile, potranno recarsi sul luogo professionale (fisico o online che sia) con la consapevolezza di poter lavorare spalla a spalla ad un team valido e competente.

Periodi fortunati: dal 22 giugno al 9 luglio, dal 20 al 25 ottobre e dal 1° al 3 novembre.

I mezzani

4° posto Leone: nuove prospettive. La doppia opposizione Giove-Saturno potrebbe rendere questo 2021 tanto impegnativo quanto soddisfacente in casa Leone, e ciò dipenderà dalla voglia di lasciarsi trasportare dai cambiamenti che si presenteranno. Con Urano quadrato per tutto il periodo, infatti, fare resistenza verso le novità sarà controproducente e il secondo segno di Fuoco potrà dimostrare flessibilità e spirito d'adattamento a fine maggio, quando Giove gli concederà una tregua. Così facendo, di fronte agli occhi felini si schiuderanno diverse opportunità, ben lontane dalla loro comfort zone, che andrebbero sfruttate senza remore alcuna. Periodi fortunati: dal 13 maggio al 19 giugno, dal 27 giugno al 21 luglio e dal 29 al 31 dicembre.

5° posto Sagittario: lungimiranti. Il 2021 avrà buone chance di essere un anno, lavorativamente parlando, oltremodo importante per i nati sotto il segno del Sagittario. Negli ultimi anni, difatti, questo segno si è sentito come tarpare le ali da un ambiente professionale che forniva pochi sbocchi e/o dei colleghi parecchio irrispettosi nei loro riguardi. La musica fortunatamente cambierà quest'anno, coi nativi che potranno finalmente attuare i loro progetti lavorativi più arditi, a patto che (come impone il duetto Saturno-Giove in Acquario) non si dimentichino di alcune figure professionali che li hanno sempre salvaguardati. Periodi fortunati: agosto, dal 19 al 29 ottobre e dal 12 al 16 dicembre.

6° posto Toro: supporti tecnologici. L'Acquario è il segno zodiacale che più di tutti rappresenta l'evoluzione tecnologica e quest'anno, transitando in due big planetari come Saturno e Giove, spingerà probabilmente i nati Toro ad adeguarsi in tal senso.

Il primo segno di Terra, come se non bastasse dovrà fare i conti con Urano sui loro gradi, che li indurrà a non prendere sottogamba alcuna innovazione lavorativa. Sarà così che i nativi, sotto consiglio di questi tre pianeti lenti, decideranno di adattarsi provando a conciliare la loro capacità manuale e intellettiva coi nuovi supporti tecnologici che giungeranno nel luogo lavorativo. Periodi fortunati: dal 6 al 21 gennaio, dal 17 al 23 maggio ed il 30 dicembre.

7° posto Ariete: reinventarsi. Il nuovo anno che aprirà i battenti donerà ai nati Ariete l'opportunità di proporsi come una figura professionale totalmente rinnovata. A un inizio ancora problematico, infatti, seguirà lo sbarco di Giove nel languido segno dei Pesci che spingerà i nativi ad accrescere le proprie qualità professionali, magari iscrivendosi ad un corso d'aggiornamento, oppure decidere di puntare sullo sviluppo di talenti mai davvero sbocciati.

Nel secondo caso, il primo segno di Fuoco dovrà impegnarsi non poco per ricrearsi un'identità lavorativa ma, al contempo, gli si schiuderanno di fronte una marea di ottime opportunità, una volta acquisite le conoscenze necessarie. Periodi fortunati: dal 13 maggio al 2 luglio, dal 20 al 25 agosto e dal 2 al 5 dicembre.

8° posto Vergine: compromessi. La doppia capatina di Giove nell'opposto Pesci, in maggio e dicembre, sarà una sorta di aperitivo di ciò che i nati Vergine dovranno attendersi per il 2022. Agire bene nell'anno che sta per iniziare, quindi, sarà fondamentale per spianare la strada al loro percorso professionale, specialmente per coloro che lavorano alle dipendenze altrui. Ad essere sotto la lente d'ingrandimento saranno probabilmente contratti e stipendi, che subiranno un adattamento alle circostanze del momento.

Alcuni nativi potrebbero, d'un tratto, trovarsi a dover discutere con un superiore su un ribasso salariale o delle mansioni supplementari non retribuite. Periodi fortunati: dal 7 al 20 gennaio, dal 20 ottobre al 5 novembre e dal 3 al 7 dicembre.

9° posto Cancro: lavori saltuari. Il 2021 si prospetta come un anno frenetico ma soddisfacente sul fronte economico, in cui i nati Cancro dovranno sudare le proverbiali sette camicie per ottenere quanto gli spetta. Se andiamo indietro al triennio 2018-2020, questo segno zodiacale è stato in balia dell'opposizione saturniana e, nell'ultimo anno, anche gioviale che hanno reso difficoltosi i rapporti coi colleghi e la gestione del denaro. Nel prossimo anno, invece, la situazione professionale tenderà ad alleggerirsi, sebbene i nativi difficilmente avranno un lavoro stabile, ma dovranno barcamenarsi tra diverse occupazioni saltuarie.

Periodi fortunati: dal 23 aprile al 12 maggio, dal 30 ottobre al 7 novembre e dal 13 al 18 dicembre.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: finanze flop. L'anno alle porte potrebbe risultare particolarmente ostico sotto il profilo finanziario di casa Scorpione, in quanto i nativi dovranno fare i conti con alcune spese, spesso voluttuarie, legate al 2020 che incideranno sul bilancio. I ritorni economici, provenienti da lavori dipendenti o autonomi, inoltre avranno buone chance di essere al di sotto delle aspettative, ma ciò sarà soltanto la lezione che il quartetto Urano-Plutone-Giove-Saturno vorrà imporgli. Insomma, per far quadrare i conti servirà rinunciare semplicemente alle spese extra, provando a mettere in campo la medesima professionalità di sempre.

Periodi fortunati: dal 15 al 25 maggio, dal 20 al 30 giugno e dal 29 al 31 dicembre.

11° posto Capricorno: iniziative rischiose. Marte uscirà nei primi giorni di gennaio dalla quadratura, per rientrarci da fine aprile ad inizio giugno, e Giove assieme a Saturno smetteranno di sostenere i nati Capricorno nel 2021. Ciò, soprattutto per i nati nella prima decade, potrebbe tradursi in un anno colmo di ambizioni e voglia di mettersi in proprio, senza però vagliare a dovere pro e contro. Sarà facile che chi tra loro deciderà di catapultarsi verso il libero professionismo, possa rimpiangere tale scelta già dall'estate inoltrata. Meglio, quindi, evitare di guardare l'erba del vicino, preferendo mantenere le posizioni gerarchiche acquisite con sudore nel corso degli ultimi anni.

Periodi fortunati: dal 14 al 17 gennaio, dal 25 settembre al 3 ottobre e dal 7 al 12 dicembre.

12° posto Pesci: individualisti. Il dodicesimo segno zodiacale, in questo nuovo anno, potrebbe peccare di egocentrismo nel luogo di lavoro, mettendo sé stesso di fronte a tutto, a prescindere dalle circostanze. Qualche momento di tregua professionale, i nativi lo avranno in maggio quando Giove andrà momentaneamente sui loro gradi. In questo periodo potranno, col favore del munifico pianeta, rendersi conto del loro mood individualista. Una volta fatto potranno poi, dal 20 giugno al 27 luglio, quando Giove entrerà in retrogradazione, aggiustare il tiro divenendo più collaborativi e ben disposti verso i parigrado. Così facendo potranno chiudere l'anno sotto l'ala del pianeta oramai in pianta stabile nel loro domicilio, che li accompagnerà verso un 2022 ben più roseo.

Periodi fortunati: dal 25 al 27 maggio, dal 23 al 30 giugno ed il 30 dicembre.