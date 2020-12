Venerdì 18 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna e Saturno transitare nel segno dell'Acquario, mentre Giove assieme a Plutone sosteranno sui gradi del Capricorno. Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci, così come Mercurio, il Sole e Venere permarranno in Sagittario. In ultimo, Marte rimarrà stabile in Ariete come Urano resterà nel domicilio del Toro.

Oroscopo di venerdì favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Acquario: volitivi. Con Luna e Sole a braccetto, il venerdì nativo parrà iniziare sotto i migliori auspici in termini di voglia di fare, coi nati Acquario che si barcameneranno tra diverse incombenze, pratiche e professionali, con estrema disinvoltura.

2° posto Bilancia: lavoro top. Ottima si prospetta la giornata professionale in casa Bilancia, il sostegno venusiano e lunare li farà probabilmente avanzare col vento in poppa, beffandosi di avversari scomodi e colleghi invidiosi.

3° posto Capricorno: focus sul lavoro. Venerdì che, con tutta probabilità, si rivelerà oltremodo utile al terzo segno di Terra per far chiarezza su alcuni ambigui rapporti professionali, inoltre sarà bene lanciarsi in un chiarimento qualora lo ritenessero necessario.

I mezzani

4° posto Scorpione: affabili. Nel menàge amoroso i nati Scorpione potrebbero risultare più concilianti del solito, passando sopra ad alcune manchevolezze del partner che solitamente gli fanno saltare la mosca al naso.

5° posto Cancro: affettuosi.

24 ore in cui il primo segno d'Acqua si dimostrerà presumibilmente affettuoso verso le persone care e voglioso di trascorrere del tempo con loro, riempiendole di attenzioni e coccole.

6° posto Toro: tenaci. Qualcosa sul fronte professionale potrebbe non quadrare, specialmente per la prima decade, ma i nati Toro non si tireranno indietro nell'affrontare le questioni impervie che giungeranno al loro cospetto.

7° posto Pesci: organizzati. I nativi, nel giorno che precede il weekend, saranno presumibilmente alle prese con una gran mole di faccende pratiche e lavorative ma metteranno in campo un'oculata organizzazione per ultimarle tutte senza l'aiuto di nessun altro.

8° posto Ariete: svogliati. Luna e Plutone daranno battaglia a Marte nel loro segno, rendendo il primo segno zodiacale poco voglioso di darsi da fare, preferendo trascorrere del tempo assieme alle amicizie storiche.

Lavoro in secondo piano.

9° posto Sagittario: impazienti. Il parterre planetario di questo venerdì non presenta particolari problemi nei confronti dei nativi, sebbene Marte di Fuoco in seconda casa potrebbe spingerli a desiderare tutto e subito, in particolar modo nelle vicende lavorative.

Ultime posizioni

10° posto Leone: relax. Coi Luminari che flirteranno tra loro ma risulteranno poco benevoli ai nati Leone, potrebbe essere necessaria una pausa rigenerante lunga 24 ore ai nativi dove rilassare corpo e mente, magari stretti nell'abbraccio del partner.

11° posto Gemelli: distratti. La quadratura Nettuno-Mercurio giocherà, c'è da scommetterci, un ruolo fondamentale per la concentrazione dei nati Gemelli, che difatti in questa giornata potrebbe far difetto.

Sarà bene rimandare le attività più rischiose ai giorni successivi.

12° posto Vergine: lavoro flop. Giornata da bollino rosso quella che potrebbero trascorrere i nati Vergine sul luogo di lavoro, dove i rapporti coi nuovi colleghi sembreranno celare dei rancori latenti. Malgrado ciò, la giornata non risulta particolarmente indicata per cercare confronti in tal senso.