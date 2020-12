Nel weekend del 19 e 20 dicembre troveremo sul piano astrale Giove spostarsi dall'orbita del Capricorno (dove sosta Plutone) al segno dell'Acquario (dove staziona Saturno), mentre il Sole, Mercurio e Venere transiteranno nel domicilio del Sagittario. Marte proseguirà l'orbita in Ariete, come Urano continuerà il transito in Toro. Infine, la Luna e Nettuno saranno nel segno dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare rimarrà stabile in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo per Vergine ed Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: resilienti. Il Luminare notturno ingaggerà uno splendido sestile col terzetto Sole-Mercurio-Urano rendendo, con ogni probabilità, i nativi estremamente coriacei contro le avversità che si paleseranno sul fronte professionale.

Probabili attriti amorosi nella mattinata di sabato.

2° posto Scorpione: lavoro top. Due giornate che si prospettano splendide in casa Scorpione per quanto riguarda le faccende lavorative, specialmente per i liberi professionisti che avranno maggiore spazio di manovra rispetto ai giorni passati.

3° posto Leone: amore top. Eccezion fatta per le prime ore del 19, il weekend avrà buone chance di avanzare col vento in poppa nelle vicende sentimentali, malgrado il clima sotto le lenzuola non sarà particolarmente caldo.

I mezzani

4° posto Cancro: questioni pratiche. Fine settimana che, c'è da scommetterci, si rivelerà ideale per dedicarsi a quelle attività pratiche o di manutenzione legate al nido domestico, come sistemare gli scatoloni in soffitta oppure pulire la grondaia.

Magari non sarà entusiasmante svolgere tali faccende, ma facendolo i nativi potranno dedicarsi già dalla prossima settimana ad attività più stimolanti.

5° posto Bilancia: chiarimenti. Nella giornata di sabato i nati Bilancia si cimenteranno probabilmente in un dialogo chiarificatore con una persona cara, probabilmente un figlio o un genitore, che avrà ottime chance di avere un epilogo felice.

6° posto Gemelli: talent scout. I nati Gemelli a capo di un team professionale potranno probabilmente sfruttare le loro doti intuitive ed esperienziali per pescare una nuova figura dal talento sopraffino, che si rivelerà oltremodo utile ai loro progetti futuri.

7° posto Sagittario: revisioni economiche. 48 ore dove il terzo segno di Fuoco potrebbe dover ridimensionare alcune uscite economiche, evitando spese non necessarie in modo da non ritrovarsi col conto pericolosamente in rosso.

8° posto Capricorno: bizzosi. Il nervosismo potrebbe costellare il weekend dei nati Capricorno, a parte una breve sosta nelle serata del 20, coi nativi che risulteranno indisponenti nei confronti dell'amato bene. Lavoro in secondo piano.

9° posto Toro: pensierosi. Due giornate dove il primo segno di Terra si ritroverà, con ogni probabilità, immerso nei propri pensieri in più occasioni, tanto da lasciare perplesse e preoccupate le persone che gli vogliono bene.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: a piccoli passi. L'impazienza potrebbe giocare un brutto scherzo ai nati Acquario questo weekend, perché malgrado Giove sia sbarcato sui loro gradi dovranno ancora attendere prima di vederne i rigogliosi frutti.

11° posto Ariete: irruenti. Fine settimana dove i nati Ariete metteranno probabilmente in campo una comunicazione irruenta e, a tratti, inopportuna che gli creerà qualche imbarazzo, soprattutto con le nuove conoscenze.

12° posto Vergine: svogliati. La voglia di fare, in queste due giornate, potrebbe non bussare alla porta di casa Vergine, coi nativi che preferiranno divenire accidiosi anziché ultimare le incombenze pratiche pendenti.