Nella settimana dal 7 al 13 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno della Vergine al Sagittario (dove stazionano il Sole e Mercurio), mentre Venere sosterà nel segno dello Scorpione. Giove, Plutone e Saturno proseguiranno il moto in Capricorno, così come Urano permarrà in Toro. Infine, Marte resterà stabile sui gradi dell'Ariete come il Nodo Lunare continuerà il domicilio in Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. Le giornate centrali di questa settimana dicembrina risulteranno probabilmente le più intriganti in casa Scorpione, coi nativi che sapranno riaccendere la fiammella della passionalità in coppia, anche nei momenti meno entusiasmanti..

2° posto Pesci: diplomatici. Con Mercurio appena approdato nel Sagittario e Nettuno sui loro gradi, ancora in moto diretto, la comunicazione dei nati sotto il segno dei Pesci potrebbe divenire un pizzico più diplomatica, e ciò li farà essere una spanna sopra ad ogni interlocutore. Venerdì e sabato, con la Luna nel loro Elemento, saranno giornate ideale per dimostrare il proprio affetto al partner con una sorpresa.

3° posto Leone: stacanovisti. Eccezion fatta per la complicata giornata lavorativa di venerdì, in questa settimana il secondo segno di Fuoco parrà essere un caterpillar nelle faccende professionali, dando dimostrazione di un pregevole stacanovismo. Eccezionale il pomeriggio domenicale, quando qualche agognato risultato giungerà presumibilmente al loro cospetto.

I mezzani

4° posto Cancro: finanze top. Ad inizio e fine settimana, il primo segno d'Acqua noterà, con tutta probabilità, una risalita delle proprie finanze, che sarà figlia di piccoli lavori che i nativi hanno svolto nei giorni precedenti, i quali saranno pagati probabilmente nel weekend.

5° posto Sagittario: indaffarati.

C'è un tempo per programmare ed uno per eseguire, in questa settimana i nati Sagittario saranno probabilmente chiamati a mettersi di buona lena per mettere in atto le buone idee della settimana precedente, senza lasciare nulla al caso.

6° posto Toro: decisi. L'aria di rinnovamento aleggia in casa Toro già da qualche giorno, ma in questa settimana molti nativi potrebbero prendere le redini in mano e prodigarsi attivamente per dare il via ad alcuni, seppur di piccola entità, cambiamenti legati alla sfera professionale.

7° posto Ariete: puntualizzazioni. Dal 9 al 12 dicembre risulteranno, c'è da scommetterci, giornate da bollino rosso per il primo segno di Fuoco, il quale avvertirà la smodata voglia di puntualizzare alcune manchevolezze del partner, che non la prenderà bene. A prescindere dalle reazioni della mezza mela, questa settima posizione è dovuta al peso che si saranno tolti esternando il loro malcontento.

8° posto Acquario: finanze flop. Il neo della settimana potrebbe essere rappresentato dallo scarno bottino economico e, malgrado ciò, i nativi non baderanno a spese per concedersi quell'oggetto high-tech di ultima generazione. Se a capo di una famiglia, però, farebbero bene a rinviare questo genere di acquisti a momenti economicamente più floridi.

9° posto Bilancia: pulizie domestiche. La settimana partirà con due giornate pressoché routinarie, ma sarà da mercoledì che la Luna nel segno opposta a Marte spingerà probabilmente i nativi a pulire da cima a fondo la propria abitazione, nella vana speranza di sopprimere i pensieri poco benevoli.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: umore flop. Quel sorriso capovolto sarà stampato, con tutta probabilità, sul volto nativo per l'intera settimana, dove risulteranno eternamente incontentabili, e nemmeno il partner riuscirà a far riemergere il loro brio.

11° posto Capricorno: stress. Tra le faccende sentimentali, che richiederanno continua cura, e quelle professionali, che risulteranno mutevoli e destabilizzanti, i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero vivere una settimana (soprattutto dal 9) all'insegna dello stress.

Per scongiurarlo sarà bene dedicarsi all'attività sportiva o ai loro hobby preferiti.

12° posto Vergine: risultati blandi. Lunedì e martedì partiranno presumibilmente col vento in poppa in casa Vergine, specialmente sul fronte amoroso dove sapranno rinvigorire il feeling col partner. Sarà da mercoledì, però, che le quotazioni native caleranno a picco a causa di diversi equivoci in campo professionale, e risultati economici che tarderanno a giungere.