La giornata del 9 dicembre inizia in maniera vantaggiosa per il segno zodiacale del Toro, che sotto consiglio delle stelle può concentrarsi sulla sfera pratica e lavorativa, dove potrebbero presentarsi interessanti opportunità di crescita e cambiamento. Anche per il Sagittario potrebbero esserci delle novità, qualcuno potrebbe avviare delle alleanze vantaggiose per il futuro. Al contrario non mancano i momenti di stress e nervosismo per i Pesci. Capricorno a riposo.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 9 dicembre 2020 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di mercoledì 9 dicembre per tutti i segni

Ariete: durante questa giornata potrebbero esserci delle questioni legali o burocratiche da rivedere. Il consiglio delle stelle è quello di agire con cautela, controllando attentamente ogni clausola prima di firmare. Serenità in amore.

Toro: al contrario delle giornate precedenti, quando il segno si è potuto dedicare con serenità all’amore e alla sfera familiare, questa giornata sarà incentrata sulla sfera pratica e l’ambito professionale, all’interno di cui potrebbero presentarsi interessanti occasioni. Cautela per il fisico.

Gemelli: l’oroscopo di mercoledì 9 dicembre lascia intendere che sarà una giornata interessante per il segno, in particolar modo per quanto riguarda la sfera sentimentale e rapporti interpersonali.

Se durante le giornate precedenti ci sono state liti e discussioni, ora è possibile trovare dei chiarimenti è ristabilire l’equilibrio. Bene il lavoro.

Cancro: un ottimo quadro astrale protegge la sfera lavorativa e lascia presagire l'arrivo di interessanti cambiamenti per il segno entro la fine del 2020. Al contrario durante queste 24 ore potrebbero sorgere delle preoccupazioni in ambito familiare.

Accesi contrasti potrebbero nascere nel rapporto con i figli con il partner.

Leone: è un momento interessante per quanto riguarda l’ambito lavorativo, durante questa giornata gli astri favoriscono soprattutto coloro i quali lavorano nel campo dei social media e della pubblicità. Serenità in amore e nei rapporti con gli altri. Alti e bassi per il fisico.

Vergine: l'oroscopo di mercoledì 9 dicembre lascia prevedere una giornata vantaggiosa per il segno. Potrebbero infatti sbloccarsi alcune situazioni bancarie o relative ad un prestito o finanziamento. Armonia in amore e nei rapporti familiari.

Bilancia: continua per il segno un momento molto vantaggiosa per quanto riguarda la sfera pratica e professionale, durante questa giornata qualcuno potrebbe riscuotere i frutti del lavoro precedentemente svolto o ricevere un’interessante proposta. Le stelle proteggono l’amore, ma consigliano al segno di ritagliarsi dei momenti per se, per rilassare mente e corpo.

Scorpione: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il segno, qualcuno potrebbe infatti accusare lievi malesseri fisici o stagionali.

Le stelle consigliano di evitare gli sforzi e se necessario rivolgersi ad un medico. Ok il lavoro.

Sagittario: un quadro astrale interessante protegge il segno durante la giornata di mercoledì 9 dicembre quanto le stelle aprono la strada a nuove vantaggiose opportunità lavorative. Qualcuno potrebbe trovare dei validi alleati con cui portare avanti progetti importanti per il futuro.

Capricorno: con l’inizio del mese di dicembre è arrivato per il segno un momento di recupero, tuttavia il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di rallentare i ritmi e concedersi un po’ di riposo, così da non perdere il vantaggio recuperato. Bene l’amore.

Acquario: potrebbe essere una giornata molto produttiva per il segno, gli astri sono favorevoli soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera pratica.

Pare il momento ideale per lanciarsi i nuovi investimenti o avviare dei progetti. Migliorano i rapporti interpersonali e anche in amore si possono trovare delle soluzioni.

Pesci: l'oroscopo di mercoledì 9 dicembre lascia presagire una giornata faticosa per il segno, potrebbero infatti esserci delle questioni patrimoniali o bancarie da rivedere. Lo stress e l'agitazione accumulate nel corso della giornata potrebbero favorire la nascita di discussioni e malintesi l’interno della sfera sentimentale, meglio evitare di dire più del dovuto.