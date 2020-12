È una giornata interessante per il Capricorno, che accoglie Mercurio nel proprio cielo. Anche la Vergine può fare affidamento su un quadro astrale favorevole, capitanato da Venere amorosa e passionale. Al contrario Giove potrebbe ostacolare il Toro. Bene l'Ariete, recupero in amore. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della giornata di domenica 20 dicembre 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di domenica 20 dicembre 2020 per tutti i segni

Ariete: gli influssi positivi di Mercurio lasciano presagire una giornata interessante per il segno, che ricarica le energie e si prepara a vivere un momento davvero vantaggioso.

In ambito lavorativo non mancano le ambizioni, ma anche gli strumenti necessari a raggiungere i propri obiettivi. Serenità in amore.

Toro: potrebbe essere una giornata di alti e bassi per il segno. Infatti se da una parte e Mercurio vi protegge e favorisce, dall’altra parte Giove cerca di ostacolarvi. Meglio dunque agire con cautela, evitare gli sforzi e soprattutto le polemiche.

Gemelli: agli influssi di Giove, si aggiungono domenica anche quelli di Mercurio. Dunque il cielo migliora per i nativi del segno, portando delle interessanti novità soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e professionale.

Cancro: l'oroscopo di domenica 20 dicembre 2020 lascia prevedere una giornata faticosa per il segno che si scontra con Mercurio in posizione dissonante.

Qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico ed accusare lievi malesseri, altri potrebbero trovarsi al centro di polemiche o discussioni in ambito lavorativo o sentimentale. Siate cauti.

Leone: con l’avvicinarsi della fine del mese arriva per il segno un momento di maggior serenità e tranquillità. C’è un buon recupero dal punto di vista fisico e anche per quanto riguarda i rapporti con gli altri torna la serenità e l’armonia.

Bene il lavoro, tuttavia le stelle consigliano di non affaticarsi troppo e ritagliarsi dei momenti di riposo.

Vergine: Venere amorosa protegge il segno durante questa giornata, curando i rapporti interpersonali e sentimentali. È un attimo momento sotto questo punto di vista, ideale anche per coloro i quali intendono iniziare a parlare di progetti per il futuro, come la convivenza o il matrimonio.

Bene il fisico.

Bilancia: questa potrebbe essere una giornata sottotono per il segno che saluta Saturno. Qualcuno potrebbe accusare dei malesseri fisici, ma soprattutto avvertire un certo nervosismo. È meglio dunque cercare di ritagliarsi dei momenti per se, da dedicare alle proprie passioni o semplicemente per prendersi cura della propria mente e del proprio corpo.

Scorpione: Mercurio protegge il segno durante questa giornata e potrebbe avvicinarlo alla conclusione di interessanti affari o compravendite. È un momento interessante per l’amore, c’è passione e armonia all’interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Sagittario: l’oroscopo di domenica 20 dicembre 2020 lascia perdere una durata molto interessante per il segno che può fare affidamento su Mercurio che porta ricchezza, armonia e ottimismo.

È dunque un momento interessante sotto tutti punti di vista, ideale per cimentarsi in nuove avventure professionali, ma anche per dedicarsi all’amore o confessare i propri sentimenti alla persona del cuore.

Capricorno: sono 24 ore molto interessanti per il segno che accoglie Mercurio nel proprio cielo. Il pianeta porta energia ottimismo e voglia di fare, qualità che influiscono in maniera decisiva sulla sfera lavorativa e pratica. Le stelle proteggono l’amore, serenità in famiglia.

Acquario: potrebbe essere una giornata leggermente sottotono per il segno, Mercurio si nasconde e qualcuno potrebbe accusare un lieve calo di energia. Tuttavia l'oroscopo invita a non demoralizzarsi, si tratta solo di un momento passeggero e già dalla giornata dio lunedì si presagisce un buon recupero.

Pesci: la giornata di domenica 20 dicembre potrebbe trascorrere senza infamia e senza lode per il segno. Mercurio è in buona posizione, tuttavia i suoi influssi non lasciano presagire alcun cambiamento o novità. In amore c’è serenità. Bene il fisico.