Nel nuovo anno troveremo sul piano astrale quattro cambiamenti planetari rilevanti: Marte viaggerà dal domicilio del Toro al Sagittario, nel frattempo Giove alternerà il suo moto tra Acquario e Pesci, mentre Urano cambierà moto da diretto a retrogrado il 20 agosto e, in ultimo, Saturno passerà dal moto retrogrado a diretto il 10 ottobre.

Di seguito l'Oroscopo del 2021, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale della Vergine.

Amore

Le vicende sentimentali dei nati Vergine nel nuovo anno avanzeranno, con ogni probabilità, spinte dalla voglia di maggiore leggerezza, sia per i single che per i già "accasati".

Chi vive una storia sentimentale potrebbe averne abbastanza dei malumori o dei contrasti provenienti dal partner, e anziché, dargli il benservito preferirà soprassedere dedicandosi ad altro. Ciò accadrà in particolar modo durante le prime tre settimane di marzo e nel mese di giugno, quando Marte e Venere saranno in posizioni avverse. Stessa solfa ma, almeno sulla carta, ben più entusiasmante per i single del segno, i quali potrebbero mettersi alla ricerca di effimeri quanto appaganti flirt. In questo caso la passione sarà probabilmente protagonista da fine luglio a metà settembre quando i nativi mieteranno diverse "vittime". Quando il 2021 si starà avviando a conclusione, però, Venere diverrà retrograda nell'affine Capricorno e Giove andrà in opposizione stabile in Pesci.

Questi due pressanti cambi planetari avranno il compito di far aprire gli occhi ai nativi sulle chance sentimentali perdute, almeno per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella da diverso tempo.

Lavoro

Le questioni professionali del secondo segno di Terra nel 2021 dovranno probabilmente fare i conti con le due capatine gioviali in opposizione, che avverranno nei mesi di maggio e dicembre.

Questi due periodi, oltre a rappresentare una sorta di aperitivo per ciò che avverrà al lavoro nel 2022, spingeranno i nativi presumibilmente ad agire diversamente se alle dipendenze altrui. Il duetto Giove-Saturno, da sfacciatamente favorevole nel 2020, viaggerà tra la neutralità dell'Acquario e l'opposizione (seppur lieve nel nuovo anno) nel segno dei Pesci.

Quando due big planetari come questi mancano di dare il loro supporto, perlopiù vanificando la spinta uraniana in Toro, è sempre tempo di raddrizzare il tiro in campo professionale. Più che per volontà dei nativi, saranno probabilmente circostanze aziendali interne che li metteranno di fronte a degli adeguamenti economici al ribasso e/o a mansioni supplementari non retribuite a dovere. Battere i pugni sul tavolo per ottenere ciò che gli spetta non sarà una mossa saggia ed anzi, in vista del difficoltoso 2022, dovrebbero ingoiare il rospo ed accettare i compromessi che gli verranno offerti. Per gli inoccupati sarà probabilmente il mese di novembre quello più adatto per inoltrare le proprie candidature, malgrado le proposte potrebbero essere al di sotto delle loro aspettative economiche.

Periodi fortunati: dal 7 al 20 gennaio, dal 20 ottobre al 5 novembre e dal 3 al 7 dicembre.