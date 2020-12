Dopo una lunga attesa, finalmente, è arrivato Natale. I festeggiamenti saranno diversi rispetto agli scorsi anni, ma i segni zodiacali potranno godere della magia della festa. L'Oroscopo di venerdì 25 dicembre si concentrerà sui diversi stati d'animo: le emozioni avranno un ruolo fondamentale nel successo della giornata di ciascuno.

Per avere una visione dettagliata dei diversi profili zodiacali, sarà necessario osservare i transiti planetari principali e la mappa celeste. In particolare, Sole, Mercurio e Plutone saranno in Capricorno, mentre Luna e Urano si troveranno in Toro e invece Giove e Saturno stazioneranno in Acquario.

Inoltre, Venere sarà in Sagittario, Marte in Ariete, Urano in Toro e Nettuno in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 25 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 25 dicembre: discussioni per Toro, relax per Gemelli

Ariete: non riuscirete a staccare la spina neanche durante la giornata di domani. Il vostro corpo sarà impegnato nei festeggiamenti, ma avrete la mente altrove. Sarete già proiettati verso i futuri impegni lavorativi. Per voi, la parola vacanza non avrà senso perché niente riuscirà a frenare la vostra ambizione. Per fortuna, i doni ricevuti riusciranno a distrarvi.

Toro: anche se dovrebbe essere una giornata spensierata, non riuscirete a lasciarvi alle spalle alcune piccole discussioni famigliari.

Non sarà il momento giusto per parlarne, ma qualcuno solleverà l'argomento. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di mantenere dei toni pacati. Ascoltate l'opinione altrui, ma non alteratevi per questioni di poco conto. Nei giorni successivi avrete modo di risolvere la cosa.

Gemelli: deciderete di rilassarvi e di non pensare a nulla. Approfitterete di questa giornata di festa per far trionfare la pigrizia.

Amerete guardare film tematici assieme a tutta la famiglia e mangiare gustosi dolcetti. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non trasformare questo stile di vita in un'abitudine. Successivamente, infatti, potrebbe essere molto difficile tornare alla normalità.

Cancro: la giornata sarà caratterizzata da tanti sentimenti contrastanti.

Farete fatica a gestire le vostre emozioni, ma cercherete di non darlo a vedere. La magia del Natale non conquisterà il vostro cuore a causa degli ultimi eventi. In ogni caso, la famiglia costituirà un vero supporto emotivo per voi. Infatti, riceverete parole di stima e colme di tenerezza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non abbattervi.

Oroscopo di domani 25 dicembre: Vergine alla moda, Bilancia distaccata

Leone: il momento più bello per voi sarà l'apertura dei regali. La vostra curiosità sarà irrefrenabile e contagiosa. Trascorrerete un Natale d'amore e di condivisione, ma non sarete del tutto soddisfatti. Avrete voluto coinvolgere l'intera famiglia nei festeggiamenti, anche i parenti più lontani. Per fortuna, il vostro ottimismo vi consentirà di non perdere il sorriso e la speranza.

Vergine: terrete molto al vostro look. Cercherete di curarlo nei minimi dettagli e opterete per uno stile elegante, ma in tema con il Natale. Il cibo, le risate e i regali renderanno l'atmosfera allegra e spensierata. Purtroppo, non riuscirete ad allontanare completamente i cattivi pensieri. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non stressarvi per le cose che non potrete cambiare: prima o poi tornerà il sereno.

Bilancia: non riuscirete a condividere la gioia con la vostra famiglia. Preferirete trascorrere la giornata senza festeggiamenti eccessivi. Vi darà fastidio sentir parlare del Natale perché la nostalgia sarà troppo forte. Le persone care cercheranno di confortarvi e di starvi accanto. Le loro parole, per fortuna, avranno effetti positivi sul vostro umore.

Tutti apprezzeranno i regali scelti da voi.

Scorpione: anche se non potrete trascorrere il Natale con il partner, lo sentirete molto vicino. Messaggini, chiamate e fotografie riusciranno a compensare la lontananza. L'affetto che vi lega vi riempirà il cuore di gioia e vi donerà una sensazione di serenità. Godrete dell'atmosfera natalizia e non potrete fare a meno di trascurare la tavola imbandita. Il cibo, infatti, eserciterà un'attrazione irrefrenabile.

Astrologia del 25 dicembre: Sagittario poco entusiasta, Pesci gioiosi

Sagittario: non sarete del tutto entusiasti dei vostri regali di Natale. Davanti alla vostra famiglia, farete finta di aver apprezzato ogni singolo dono, ma poi chiamerete i vostri amici per sfogarvi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non concentrarvi troppo sugli oggetti in quanto tali, ma di pensare al loro valore affettivo.

Sicuramente, cambierete idee e tornerete di buon umore.

Capricorno: la solitudine, purtroppo, sarà una presenza pesante e costante. Verrete colpiti da un profondo senso di nostalgia e non avvertirete la magia del Natale. Per cercare di alleggerire questa atmosfera, potreste provare a concentrarvi su questioni pratiche. Non sarà difficile allontanare la tristezza, soprattutto grazie alla vostra determinazione e alla vostra forza d'animo.

Acquario: riceverete una notizia che vi metterà di cattivo umore. Proverete emozioni intense che causeranno molta preoccupazione. Sarà impossibile, per voi, godere del clima festivo, ma potrete cercare di distrarvi grazie alla compagnia della vostra famiglia. L'affetto che riceverete sarà una vera manna dal cielo perché vi infonderà fiducia nel futuro.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non abbattervi.

Pesci: vi sforzerete al massimo per rendere questa giornata indimenticabile. La vera protagonista sarà la vostra famiglia. Consegnerete i doni con tutti l'affetto possibile e spererete di vedere dei sorrisi comparire sui volti di chi amate. Avrete la tentazione di spegnere il telefono perché vorrete evitare distrazioni. Sarete molto gioiosi, fiduciosi nei confronti del futuro e non vi farete abbattere da eventuali piccole battute d'arresto.