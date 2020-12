Domenica 27 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna e il Nodo Lunare transitare nel segno dei Gemelli, mentre Venere sosterà sui gradi del Sagittario. Sole, Plutone e Mercurio permarranno in Capricorno, così come Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci. Infine Urano continuerà il domicilio in Toro, come Marte rimarrà stabile in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno entusiasmante per Sagittario e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali. La fiammella della passionalità potrebbe riaccendersi in casa Acquario nel giorno che chiude questa settimana dicembrina, grazie a Venere in terza casa nell'affine Sagittario, assieme alla Luna nel loro Elemento.

2° posto Bilancia: affettuosi. Domenica in cui l'affetto nel ménage amoroso dei nati Bilancia non dovrebbe mancare, coi nativi che risulteranno probabilmente attenti alle esigenze del partner, provando a soddisfare ogni loro richiesta, purché non utopica.

3° posto Leone: incontri. Nella giornata a loro dedicata, il secondo segno di Fuoco avrà buone chance di fare qualche nuova e intrigante conoscenza affettiva, che però avrà modo di evolversi tra qualche tempo.

I mezzani

4° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale dei nati Gemelli sarà, con ogni probabilità, a livelli record in queste 24 ore, dove vorranno presenziare a qualsiasi invito proveniente dalla cerchia amicale, sebbene in alcune circostanze ciò non sarà fattibile.

5° posto Ariete: dritti al punto.

Con Mercurio di Terra e Nettuno quadrato a Venere, ecco che la domenica nativa potrebbe essere costellata da alcuni scambi di vedute in coppia, dove non useranno alcun giro di parole, ma andranno dritti al nocciolo della questione.

6° posto Capricorno: ostinati. Malgrado la Luna d'Aria tenterà di smorzare la loro tenacia in ambito professionale, Sole e Mercurio nel segno verranno in soccorso dei nati Capricorno, facendogli focalizzare la meta lavorativa e spingendoli a raggiungerla quanto prima.

7° posto Toro: concilianti. I nativi che vivono una storia sentimentale potrebbero accorgersi, in questa giornata, che assumere un mood conciliante verso l'amato bene non vuol dire esserne succubi, bensì dimostrare semplicemente la loro benevolenza.

8° posto Pesci: revisioni esistenziali. Complice il periodo festivo, i nativi avvertiranno presumibilmente la necessità di rivedere le proprie priorità esistenziali, in modo da approcciarsi al 2021 consci d'intraprendere il cammino più idoneo alla loro persona.

9° posto Vergine: finanze flop. D'accordo che durante le feste un dono non si nega a nessuno, ma i nati Vergine potrebbero esagerare in questa giornata in materia di regali, volendo risultare esclusivi a tutti i costi e spendendo più del solito.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: amore flop. 24 ore in cui il secondo segno d'Acqua sembrerà non riuscire a trovare un punto d'incontro con la dolce metà, difatti il rischio di liti sarà alto e tentare un dialogo chiarificatore potrebbe non avere un felice epilogo.

11° posto Sagittario: impazienti. Il volere tutto e subito, come probabilmente accadrà ai nativi questa domenica, dovrà scontrarsi con le ostiche posizioni del Sole in Capricorno e della Luna opposta che gli intimeranno di dare più spazio alla pazienza.

12° posto Cancro: fuori fase. Malgrado la dedizione e l'impegno che metteranno nelle faccende professionali in questa giornata, i risultati che ne verranno fuori potrebbero risultare pochi o nulli, lasciando un certo scoramento in casa Cancro.