Sarà tempo di rilassarsi e di dedicarsi agli affetti più cari. Il vento freddo e pungente farà nascere il desiderio di rimanere a casa, tra calde coperte e dolcetti gustosi. L'oroscopo di domenica 6 dicembre sarà caratterizzato dalla ricerca del riposo e della serenità. Cancro e Leone si impegneranno per scoprire nuove passioni e nuovi talenti, mentre Toro e Capricorno non riusciranno ad allontanarsi, neanche per un secondo dal partner.

Per avere un quadro chiaro dei profili zodiacali di domani, sarà necessario osservare la mappa celeste, con particolare attenzione ai transiti planetari. Sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Inoltre, la Luna sarà in trigono a Marte e in quadratura a Venere, mentre il sole si troverà in trigono a parte. Interessate sarà anche la posizione di Venere: in trigono a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 5 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 6 dicembre: relax per Ariete, Toro pensieroso

La domenica regalerà tanta pace e tanta serenità. Ci sarà chi si impegnerà al massimo nella cura del proprio benessere personale, come il segno dell'Ariete, mentre i Gemelli preferiranno coltivare la loro vena altruistica. Il Toro avrà qualche dubbio sul suo rapporto di coppia e il Cancro adorerà l'atmosfera del giorno.

Ariete: anche se a un occhio esterno potrebbe sembrare un po' egoista, cercherete di curare, al massimo, i vostri interessi.

Avrete bisogno di riposare e di ritagliare qualche spazio solo per voi stessi. Questa domenica vi offrirà grandi opportunità in questo senso e vi permetterà di ricaricare l'energie per il resto della settimana. Non amerete chi richiederà attenzioni eccessive e cercherete di allontanare responsabilità non necessarie.

Toro: avrete voglia di sdraiarvi sul divano e di godere dei primi freddi, ma la vostra mente sarà completamente occupata dalle questioni romantiche.

Infatti, noterete qualcosa di diverso nel vostro rapporto di coppia. Per ritrovare la serenità, riterrete opportuno intervenire il più in fretta possibile. L'oroscopo, però, consiglia di dare tempo al partner per spiegarsi: non sempre è facile parlare di determinati pensieri.

Gemelli: anche se la parte più razionale di voi vi dirà di approfittare di questo giorno per riposare, preferirete concentrarvi sulla felicità degli altri.

Il vostro obiettivo sarà rendere allegri e soddisfatti i vostri affetti più cari. Avrete in serbo piccole sorprese per tutti e sarete entusiasti nel vedere i loro occhi brillare di contentezza. Le previsioni zodiacali suggeriscono di non rimanere male davanti a strane reazioni: non tutti riescono a esprimere i loro sentimenti!

Cancro: accogliere il cambio di temperatura con gioia. Per voi, sarà un'occasione per rimanere a casa e per dedicarvi alle vostre passioni. Ne approfitterete per dare spazio alla creatività e per riunire la famiglia. Cercherete di spronare tutti a impegnarsi in qualche gioco da tavolo, ma le reazioni non saranno delle migliori. Per fortuna la vostra tisana preferita non vi deluderà. Potreste aggiungere un bagno caldo per completare il quadro.

Oroscopo di domani 6 dicembre: Vergine attiva, Scorpione attento

Il Leone avrà voglia di lasciarsi trasportare dal suo animo avventuriero, ma il freddo scoraggerà qualsiasi suo tentativo, mentre la Vergine avrà uno spiccato senso pratico. La Bilancia, finalmente, si sentirà pronta a vivere una relazione amorosa in totale relax e lo Scorpione avrà molta cura per i dettagli!

Leone: non vorrete rimanere dentro casa, sul divano e davanti a una replica di un vecchio film. Però, non avrete molte alternative. Vi potrete concedere, al massimo, una passeggiata veloce. A dispetto delle apparenze, potreste sfruttare la giornata per riscoprire vecchie passioni assopite. Sarà bello tornare sui vostri passi e ricordare i tempi passati. Tutto questo potrebbe spingervi a puntare l'attenzione su un nuovo percorso di vita.

Vergine: metterete al bando la parte più istintiva di voi e farete emergere il lato pratico. Amerete curare la casa e dedicarvi alla sistemazione dei primi addobbi. Sfrutterete questa domenica per stare con la vostra famiglia e per affrontare temi importanti. Forse, non tutti avranno voglia di dedicarsi a conversazioni intrise di significato, ma non ci sarà scampo. L'oroscopo consiglia di provare a rilassarvi un pochino.

Bilancia: riuscirete a trovare il giusto equilibrio di coppia. Cercherete di allontanare le liti, ma allo stesso tempo non vi accontenterete di assecondare il partner. Questo nuovo atteggiamento vi consentirà di migliorare il feeling di coppia. La persona amata si sentirà molto più a suo agio e vi rivolgerà parole cariche di complimenti.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere questa linea per costruire qualcosa di duraturo.

Scorpione: non vi lascerete sfuggire nulla. Sarete degli ottimi osservatori e odierete assistere a qualcosa a cui non riuscirete a dare un senso. Attribuirete significato a ogni azione compiuta dagli altri. Chiederete spiegazioni per cercare di arrivare alla verità. Forse, il partner non sarà molto contento di questo nuovo atteggiamento. Infatti, preferirebbe vivere in un clima un po' più rilassante. Le sue parole vi faranno riflettere.

Previsioni astrologiche del 6 dicembre: Sagittario creativo, Capricorno innamorato

Il Sagittario avrà molte buone idee da sfruttare, però, forse, dovrà aspettare tempi migliori. Il Capricorno, invece, cercherà di trascorrere più tempo possibile con il partner.

I Pesci verranno travolti dal desiderio di migliorare la forma fisica e l'Acquario amerà cucinare dei gustosi manicaretti.

Sagittario: sarete un vulcano di idee e creatività. Avrete in mente molte risorse da poter sfruttare sul posto di lavoro, ma non sarà il momento giusto per una pianificazione accurata. Il partner e la famiglia, infatti, richiederanno la vostra attenzione e non avranno alcuna voglia di sentirvi parlare di progetti lavorativi. Ci rimarrete un po' male, ma l'oroscopo consiglia di seguire i loro consigli: ci sarà tutta la settimana per pensare ad impegnarvi.

Capricorno: il legame con il partner diventerà indissolubile. Saprete di avere ancora alcune questioni da risolvere, ma non riuscirete a trattenere il vostro affetto. Vi divertirete a fare insieme diverse attività e proverete a essere il più empatici possibili.

Potreste scoprire un lato inaspettato della persona amata e rimanere piacevolmente sorpresi. Ottimismo e serenità renderanno migliore questa giornata.

Acquario: la cucina sarà il vostro regno. Non riuscirete a staccare gli occhi dal libro con le ricette e andrete alla ricerca di nuovi cibi da gustare. La vostra famiglia non potrà fare a meno di apprezzare il vostro impegno. Sarà una giornata condita da profumi deliziosi e da sapori variegati. Attenzione, però, a non esagerare con gli zuccheri e con le bevande perché potreste avere una brutta sorpresa.

Pesci: ultimamente, vi siete un po' lasciati andare dal punto di vista fisico. I dolci e la pigrizia hanno avuto un ruolo fondamentale in questo processo. A piccoli passi, però, avrete la possibilità di riprendere a fare un po' di movimento.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di iniziare da qualcosa di non troppo stressante. Allenando i muscoli giorno per giorno, nel giro di poco tempo, potrete notare già i primi risultati positivi.