Nel 2021 troveremo sul piano astrologico quattro passaggi planetari rilevanti: Giove alternerà il suo transito tra i gradi dell'Acquario e dei Pesci, Saturno passerà dal moto retrogrado al diretto il 10 ottobre, mentre Urano si sposterà dal moto diretto a quello retrogrado il 20 agosto e, infine, Marte viaggerà dall'orbita del Toro al Sagittario.

L'Oroscopo annuale sarà completamente favorevole per Sagittario e Acquario, meno roseo per Pesci e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: focosi. A febbraio, maggio e a cavallo tra agosto e settembre avranno buone chance di rivelarsi i periodi migliori in casa Acquario per mettere in campo un'invidiabile passionalità, che sarà ben apprezzata dall'amato bene.

Occhio, invece, alle uscite economiche in maggio e giugno.

2° posto Gemelli: collaborazioni. Ad eccezione dei turbolenti mesi primaverili, i nati Gemelli potrebbero avere a che fare in questo 2021 con nuove figure lavorative, più competenti e collaborative rispetto agli ultimi anni. In amore risulteranno presumibilmente più attenti ai desideri della mezza mela a maggio, giugno e fine agosto.

3° posto Sagittario: lungimiranti. Le costrizioni e gli ostacoli che hanno costellato gran parte del 2020 lasceranno, con ogni probabilità, spazio ad un terreno più fertile, sia in amore che al lavoro, in questo nuovo anno in cui i nativi potranno dare il via ai loro progetti esistenziali più arditi.

I mezzani

4° posto Bilancia: risalita finanziaria. Una lenta ma inesorabile risalita finanziaria è ciò che potrebbe accadere da fine primavera in poi, quando i nati Bilancia decideranno di appianare vecchi dissidi professionali grazie ad uno straordinario eloquio.

Nelle faccende sentimentali, invece, dall'estate sino ad inizio ottobre si farà pressante la voglia di mettere radici.

5° posto Ariete: focus sulla dimora. Nel 2021 il primo segno di Fuoco vorrà stabilizzare il proprio legame affettivo, ad esempio decidendo di acquistare una casa o, a seconda dei casi, andare in affitto per convivere col partner. Al lavoro servirà reinventarsi per non perdere terreno rispetto agli avversari professionali.

6° posto Leone: nuove prospettive. I nati sotto il segno del Leone dovranno probabilmente munirsi di spirito d'adattamento e flessibilità in campo professionale, in modo da poter scorgere le nuove opportunità che giungeranno copiose al loro cospetto. Amore in stand-by.

7° posto Toro: al passo coi tempi. Come ogni segno Fisso che si rispetti, i nati Toro non sono particolarmente propensi ai cambiamenti, ma in questo nuovo anno sarà necessario divenire più malleabili su questo argomento perché bisognerà lavorare con l'integrazione di nuovi supporti tecnologici.

8° posto Vergine: compromessi. Il secondo segno di Terra, in questo nuovo anno, potrebbe dover ridiscutere i termini del proprio contratto al ribasso o vedersi non corrisposti alcuni bonus legati all'operatività. Ciò non gli farà sicuramente piacere, ma sarà necessario accettare ugualmente, soprattutto in prospettiva del 2022, quando Giove entrerà stabilmente in opposizione.

9° posto Cancro: alti e bassi. Malgrado il duetto Giove-Saturno smetterà di opporsi al loro Sole di nascita, i nati Cancro trascorreranno un 2021 pieno di alti e bassi, pertanto dovranno constatare la valenza del legame affettino in essere e barcamenarsi tra più lavori saltuari.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: attrazioni improvvise. Nei mesi di gennaio, giugno ed agli inizi di dicembre i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero provare inaspettatamente delle attrazioni verso alcune nuove conoscenze, che difficilmente riusciranno a tenere a bada.

11° posto Capricorno: iniziative flop. Il terzo segno di Terra affronterà, con ogni probabilità, questo nuovo anno di petto lanciandosi in nuove iniziative professionali con la speranza di potersi mettere in proprio. Il rischio legato alle stesse, però, risulterà elevato e le probabilità di rimanere senza denaro né posizione lavorativa sarà alto, quindi meglio evitare di fare il passo più lungo della gamba.

12° posto Pesci: egocentrici. Nessuno a questo modo è indispensabile né eterno, ma i nati Pesci potrebbero dare l'impressione di non avere appreso per bene questa regola esistenziale, soprattutto al lavoro, ambito in cui metteranno in campo un egocentrismo senza eguali. Fortunatamente Giove farà una capatina sui loro gradi il 13 maggio, spingendoli a ravvedersi in tal senso, così da poter chiudere l'anno senza aver provocato grossi danni professionali.