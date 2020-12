L'Oroscopo di venerdì 18 dicembre sarà ricco di sorprese per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Urano, Mercurio in trigono a Marte e Marte in quadratura a Plutone

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 18 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di venerdì 18 dicembre: privacy per Toro, Gemelli distratti

Ariete: una decisione potrebbe mettere a rischio le vostre ambizioni.

Sarà un momento sofferto e che avrà ripercussioni sul nuovo anno. Però, a volte, cambiare rotta può solo far bene. Non tutti saranno d'accordo, i parenti cercheranno di dissuadervi, ma la vostra determinazione avrà la meglio su tutto. L'appoggio del partner vi accompagnerà per tutto il giorno e vi permetterà di avere una visione più chiara dei vostri desideri.

Toro: difenderete a tutti i costi la vostra libertà di coppia. Non vorrete parlare delle vostre cose personali con altri. Chiederete al partner di mantenere determinati segreti, ma sarà difficile dargli completa fiducia. L'oroscopo di domani consiglia di non essere eccessivamente ossessivi. Infatti, in alcune circostanze, condividere può dare un valore aggiunto alla relazione. Un gesto affettuoso vi sorprenderà.

Gemelli: avrete la sensazione di vivere in una realtà parallela. Non riuscirete a mettere a fuoco gli impegni della giornata perché avrete molte difficoltà di concentrazione. Questa situazione un po' vi preoccuperà, ma sarà solo qualcosa di passeggero. Nel giro di poco tempo, infatti, riuscirete a riprendere il controllo di voi stessi. Per fortuna, il lavoro non apparirà troppo impegnativo e i colleghi non si accorgeranno di nulla.

Cancro: temerete di non riuscire a realizzare i vostri sogni. Vi porrete obiettivi ambiziosi che si scontreranno, in parte, con le vostre attuali abitudini di vita. Dovrete lavorare molto su voi stessi, ma niente sarà impossibile. L'appoggio delle persone care sarà fondamentale per darvi la spinta necessaria. Attenzione, però, a circondarvi solo di amici preziosi.

Previsioni zodiacali di domani 18 dicembre: Leone gentile, Bilancia sensibile

Leone: sarete molto gentili nei confronti del prossimo. Amerete distribuire regali e ascoltare quello che gli altri avranno da dire. Avvertirete il desiderio di fare qualcosa di bello per la vostra famiglia, ma avrete bisogno di un po' di tempo per escogitare un piano. Il vostro comportamento verrà molto apprezzato, soprattutto da chi, precedentemente, si era fatta un'idea sbagliata di voi. Armonia e serenità saranno le vere protagoniste della giornata.

Vergine: il clima freddo vi renderà meno inclini a svolgere i vostri impegni quotidiani. Avrete il desiderio di trascorrere la giornata tra calde coperte e tisane rilassanti, ma non potrete sottrarvi alle vostre mansioni lavorative.

L'oroscopo consiglia di stringere i denti e di dare il meglio di voi. Una volta a casa, potrete finalmente rilassarvi e dedicarvi ai vostri hobby. Una persona speciale potrebbe dedicarvi parole molte dolci.

Bilancia: sarete molto sensibili nei confronti delle parole altrui. Farete fatica ad accettare le critiche perché non sopporterete l'dea di un possibile fallimento. Agli occhi degli altri, apparirete determinati e disinteressati, ma la realtà sarà completamente diversa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare qualcuno con cui confidarvi. Forse, sarà una conversazione dolorosa, ma sicuramente farà la differenza.

Scorpione: sarete dei veri maestri in cucina. Vi dedicherete alla realizzazione di gustosi dolcetti. Sarà un modo per far emergere la vostra creatività e per ringraziare la vostra famiglia.

Quest'ultima sarà felicissima di poter mangiare qualcosa di tanto buono. Sarà un momento ricco di significati emotivi e vi sentirete in pace con voi stessi. L'oroscopo di domani suggerisce di non dare peso alle parole dei colleghi.

Astrologia del 18 dicembre: Acquario in sintonia, Pesci innamorati

Sagittario: vorreste vivere una vita più avventurosa, ma saprete che questo non sarà il momento giusto. Dovrete accontentarvi della vostra routine quotidiana. Piccoli cambiamenti, però, potrebbero rendere più semplice affrontare la noia. L'oroscopo consiglia di circondarvi di persone allegre e cariche di vitalità. Il loro sorriso contagerà anche voi.

Capricorno: un po' di dolcezza non guasterà durante questo 18 dicembre, ma non sopporterete atteggiamenti troppo sdolcinati.

Chiederete al partner di mettere in pratica le sue parole perché, per voi, i fatti avranno più peso delle parole. La persona amata, però, potrebbe rimanerci male e cambiare totalmente atteggiamento. L'oroscopo consiglia di fare attenzione a non ferire i sentimenti degli altri.

Acquario: vi troverete davanti a una scelta importante. Vi sembrerà di compiere un salto nel vuoto, ma saprete di non avere alternativa. La parola finale spetterà solo a voi, ma i consigli da parte di amici e parenti potrebbero rivelarsi molto preziosi. Il rapporto con il partner subirà un'impennata positiva che vi riempirà il cuore di gioia. Avrete voglia di aumentare la vostra sintonia e di fortificare il legame che c'è tra voi.

Pesci: l'amore verso il partner sarà talmente travolgente da spingervi a voler passare tutto il giorno assieme a lui.

Avrete in mente molte cose da fare, ma vi renderete conto che alcune differenze di pensiero potrebbero mettere a rischio la giornata. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non prendervela troppo. Accettare le idee dell'altro è il primo passo per costruire una relazione sana ed equilibrata.