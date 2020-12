L'oroscopo di sabato 19 dicembre prevede momenti di tensione per i nativi sotto il segno dei Gemelli, che con Venere e Mercurio negativi faticheranno nella propria relazione di coppia, mentre Vergine starà particolarmente attenta ai dettagli per non causare problemi con il partner. Bilancia godrà di una Luna favorevole dal segno dell'Acquario, perfetta per far crescere il proprio rapporto di coppia, mentre Ariete sarà mosso da una certa gelosia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 19 dicembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 19 dicembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedono una buona Luna in sestile dal segno dell'Acquario secondo l'oroscopo.

La vostra relazione di coppia dunque sarà destinata a procedere verso la retta via, grazie anche a Venere amica dal segno del Sagittario. Se siete single quella gelosia che avete nei confronti della persona che vi piace potrebbe spingervi a farvi avanti e dare una svolta a questo corteggiamento, forse un po’ troppo per le lunghe. Vedetela quindi come qualcosa di positivo. Nel lavoro l'intraprendenza e la voglia di fare vi metteranno dell'umore giusto per dimostrare agli altri che anche voi potete dire la vostra. Voto - 8

Toro: Luna in quadratura sgradevole per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sfera sentimentale dunque leggermente in calo, magari potrebbe sembrarvi noioso stare con il partner, ma se saprete trovare qualcosa di interessante da fare, che non danneggi nessuno, non avrete nulla di cui preoccuparvi.

Se siete single i troppi impegni potrebbero non farvi avere del tempo per voi. In ambito lavorativo attenzione al giudizio degli altri, perché potrebbe non piacervi. Voto - 7-

Gemelli: questa Venere opposta creerà tensione in coppia secondo l'oroscopo. Faticherete un bel po’ ad esprimervi con convinzione nei confronti del partner, arrivando spesso ad essere ambigui.

Forse sarebbe meglio rimandare ad un altro momento, magari quando sarete più lucidi. Se siete single di amore al momento non se ne parla. Per quanto riguarda il lavoro procedete spediti con le vostre mansioni, ma forse sarebbe il caso di controllare due volte prima di consegnare. Voto - 6-

Cancro: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno, con un cielo che non prevede pianeti sfavorevoli, ma neanche di favorevoli.

Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale con il giusto impegno da parte vostra, far felice il partner sarà sicuramente un'impresa alla vostra portata. Se siete single qualcuno potrebbe riuscire ad attirare la vostra attenzione. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle problematiche di tipo economico, che vi costringeranno a fare delle scelte sul vostro budget per completare l'incarico. Voto - 7+

Leone: maledetta Luna opposta che crea scompiglio nella vostra relazione di coppia. Vi mancherà lo spunto per essere felici insieme al partner, infatti l'atmosfera potrebbe non essere così accogliente in questa giornata. Se siete single i sentimenti ci sono, ma il coraggio di farvi avanti purtroppo no. Nel lavoro vi state impegnando molto nell'ultimo periodo, e qualche risultato s'intravede, ma non è ancora il momento di cantare vittoria.

Voto - 6,5

Vergine: oroscopo di sabato 19 dicembre discreto per voi nativi del segno. Venere negativa continua a creare problemi, e in amore meglio non essere troppo estroversi nei confronti del partner. Se siete single potreste decidere voi stessi di non fare troppi passi avanti con la persona che vi piace. Volete che tutto sia perfetto, dunque vi armerete di pazienza. In ambito lavorativo avvertirete tensione sul luogo di lavoro, che vi spingerà a rimanere concentrati sulle vostre mansioni, soprattutto per non farvi riprendere dal capo. Voto - 6,5

Bilancia: un cielo piuttosto conveniente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Acquario. I sentimenti che proverete nei confronti del partner saranno piuttosto veritieri ed otterrete la sua attenzione molto facilmente.

I single alla ricerca dell'amore useranno la dolcezza e la gentilezza come arma. Per quanto riguarda il settore professionale con un po’ di astuzia riuscirete a raggirare alcune regole, svolgendo le vostre mansioni in maniera ottimale. Voto - 8+

Scorpione: periodo in cui forse non sarebbe il caso di spendere grandi cifre secondo l'oroscopo, soprattutto in progetti lavorativi che non vi restituiranno certe garanzie. Sfera sentimentale invece discreta, con un’intesa di coppia che tutto sommato funziona e con il giusto impegno vi regalerà qualche soddisfazione. Per quanto riguarda i single avrete una notevole carica sentimentale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7

Sagittario: parlare liberamente con il partner vi aiuterà ad esprimere tutte le vostre certezze e le vostre difficoltà con il partner, aumentando così l'affiatamento di coppia, e rafforzando il vostro legame.

Se siete single il coraggio di farvi avanti non vi mancherà grazie anche alla Luna in sestile dal segno dell'Acquario, ma sarebbe anche utile pianificare prima. Nel lavoro non avrete dubbi su come agire in questa giornata, impegnandovi al meglio con le vostre mansioni. Voto - 8

Capricorno: previsioni zodiacali del 19 dicembre discrete per voi nativi del segno. Nel lavoro gli impegni non saranno pochi, ma cercherete di sfruttare tutte le vostre conoscenze per ottenere buoni risultati in un lasso di tempo ragionevole. In ambito sentimentale voi single potreste ricevere attenzione da una persona in particolare, soprattutto i nati nella prima decade. Se invece avete una relazione stabile sarete più determinati nei confronti del partner, procedendo verso la direzione giusta.

Voto - 8-

Acquario: ottima Luna in congiunzione in questa giornata secondo l'oroscopo di sabato. Questo periodo si preannuncia intenso per voi nativi del segno, che vi preparerà alle prossime vacanze natalizie con estremo ottimismo e quella felicità in voi quasi indescrivibile, che siate felicemente impegnati oppure no. Per quanto riguarda il lavoro preparatevi ad accogliere Giove nel vostro cielo, che si rivelerà di grande aiuto con le vostre mansioni. Voto - 8,5

Pesci: non un grande periodo questo secondo l'oroscopo. Venere e Mercurio vi remano contro, e dal punto di vista sentimentale sentite la tensione tra voi e il partner. Rimanete calmi, e domani sfruttate la Luna favorevole per provare a sbloccare la situazione. Se siete single potreste decidere di prendervi questa giornata solo per voi stessi.

In ambito professionale una piccola pausa di riflessione per capire quale sia la direzione più giusta per voi potrebbe farvi bene. Voto - 6+