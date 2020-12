Serenità e dolcezza saranno le vere protagoniste della giornata del 12 dicembre. Il clima che si creerà, sarà un toccasana per alcuni segni, ma una condanna per altri. L'oroscopo di sabato 12 dicembre sarà caratterizzato da elementi contrastanti. Cancro e Bilancia cercheranno continuamente l'amore del partner, mentre Toro e Sagittario lotteranno per difendere la loro libertà.

Per tracciare profili zodiacali completi, sarà necessario osservare la volta celeste e i principali transiti planetari. Si potrà notare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone, Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte e in quadratura a Nettuno, mentre Mercurio si troverà in trigono a Marte e in quadratura a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 12 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 12 dicembre: Ariete imprevedibile, Gemelli talentuosi

Questo 12 dicembre sarà una giornata molto vivace per il segno dell'Ariete, mentre il Toro combatterà per i suoi principi e, in particolare, per la difesa della sua libertà. I Gemelli avranno intenzione di sperimentare nuovi talenti per poter sfruttare ogni opportunità e il Cancro non riuscirà a separarsi dalla persona amata.

Ariete: il vostro carattere imprevedibile sboccerà in tutta la sua vivacità. Non starete un attimo fermi, avrete moltissime cose in mente e cercherete di portare a termine tutto. Le persone che vi saranno accanto ameranno la vostra positività e non si tireranno indietro davanti alle idee che proporrete.

Vi sentirete bene con voi stessi e con gli altri, forse, avrete qualche piccolo problema con il partner, ma riuscirete a recuperare in pochissimo tempo!

Toro: non sopporterete l'idea di essere messi in discussione. Ci saranno dei valori e dei principi che guideranno la vostra persona e che saranno intoccabili. In particolare, amerete la vostra libertà e lotterete per preservarla!

Non permetterete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote, anche se, apparentemente, sarà mosso da buone intenzione. L'oroscopo consiglia di non giudicare gli altri in modo troppo affrettato: potreste rimanere sorpresi.

Gemelli: vi renderete conto di essere ricchi di talenti e di proposte interessanti. Non vi tirerete indietro davanti a nuove sfide perché avrete intenzione di scoprire risorse nascoste.

Sarete convinti, infatti, di poterle utilizzare per cogliere nuove opportunità. Purtroppo, non tutti la penseranno come voi. La vostra famiglia, infatti, solleverà qualche dubbio riguardo a questa strategia e cercherà di farvi notare la cosa.

Cancro: sarà una giornata all'insegna dell'amore. Cercherete il contatto con il vostro partner e amerete trascorrere del tempo insieme. Proverete a proporre attività divertenti da fare perché vorrete interrompere la monotonia della quotidianità. Riterrete la sincerità uno degli elementi più importanti nel rapporto di coppia e, sotto questo punto di vista, sarete molto esigenti.

Stelle e Oroscopo 12 dicembre: Bilancia romantica, Scorpione combattivo

Il Leone non riuscirà a concentrarsi sul presente perché sarà totalmente proiettato nel nuovo anno, mentre la Vergine deciderà di circondarsi dell'affetto della sua famiglia.

Anche la Bilancia vivrà una giornata ricca d'amore e di tenerezze, mentre lo Scorpione avrà qualche piccola difficoltà a scendere a patti con la realtà odierna.

Leone: il presente vi apparirà fin troppo noioso. Inizierete a pensare già al nuovo anno. Avrete tanti progetti in mente e non vedrete l'ora di organizzarvi per darli diventare realtà. Il rapporto con il partner sarà ricco di stima reciproca. Lealtà e rispetto saranno le caratteristiche principali e vi consentiranno di instaurare un feeling profondo. L'oroscopo consiglia di non trascurare le mansioni domestiche.

Vergine: sarete stufi di rimanere soli e di avercela con il mondo! Sfrutterete la giornata per sistemare i rapporti con i vostri famigliari. Dovrete affrontare discorsi complessi e, forse, alcuni argomenti saranno più difficili del previsto.

Per fortuna, l'affetto delle persone che vi saranno accanto vi infonderà una forza non indifferente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di esternare tutti i vostri sentimenti.

Bilancia: avrete occhi solo per il vostro partner. Cercherete di dare vita alla giusta atmosfera romantica perché vorrete compiere dei gesti dolci per la persona amata. Avrete paura di non essere abbastanza coinvolgenti, ma vi sbaglierete di grosso: tutte le vostre premure verranno ricambiate con entusiasmo! Sarà importanti, però, non trascurare le amicizie e il lavoro. Infatti, una giornata monotematica potrebbe avere delle ripercussioni sul resto.

Scorpione: i vostri sogni si scontreranno con le difficoltà del presente. Non capirete perché sia tutto così difficile.

Vorreste solo vivere dei momenti sereni e ricchi di soddisfazioni, ma la realtà sarà diversa. Verrà chiesto un grande impegno da parte vostra e, a un certo punto della giornata, potreste avvertire un calo d'energie. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di dare spazio al riposo e di non arrendervi davanti ad eventuali fallimenti.

Previsioni astrologiche del 12 dicembre: entusiasmo per Capricorno, solitudine per Acquario

Il Sagittario non sopporterà le persone troppo invadenti, mentre il Capricorno sarà espansivo con tutte le persone che incontrerà. L'Acquario preferirà rimanere sulle sue e non dare corda a sconosciuti e i Pesci decideranno di vivere una giornata all'insegna del relax.

Sagittario: avrete dei ritmi di vita ben consolidati e non sopporterete l'idea che qualcuno possa intromettersi.

Non vorrete rivelare troppo di voi stessi perché temerete che gli altri possano sfruttare queste informazioni per farvi un torto. Il partner farà fatica a comprendere il vostro atteggiamento, ma voi sarete irremovibili. L'oroscopo di domani suggerisce di non essere bruschi con tutti, ma di selezionare, con cura, gli amici degni di fiducia.

Capricorno: avrete voglia di circondarvi di persone attive e dinamiche. L'ottimismo altrui, infatti, sarà talmente contagioso da spingervi ad adottare un atteggiamento diverso. Sarete lieti di vedere il sorriso sui volti dei vostri affetti più cari, soprattutto se ne sarete voi la causa. Userete un linguaggio profondo con il partner perché vorrete trasmettergli tutto i vostri sentimenti più intensi! La sensibilità sarà la vostra arma più apprezzata.

Acquario: non avrete molta voglia di socializzare durante questa giornata. Preferirete rimanere nel vostro piccolo mondo e dedicarvi alle vostre passioni. La realtà è che temerete di essere feriti da qualcuno e non vorrete vivere nuovamente una simile situazione. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non essere troppo selettivi perché potreste rimetterci! L'importante sarà relazionarvi con attenzione.

Pesci: non ci sarete per nessuno, avrete solo voglia di rilassarvi e di non farvi travolgere dagli impegni quotidiani. Cercherete di ridurre al minimo lo stress quotidiano e le responsabilità e di aumentare il tempo dedicato ai vostri interessi. Forse, qualcuno attorno a voi potrebbe chiedere maggiori attenzioni, ma voi non sarete molto inclini ad accontentarlo.

Per il momento, anteporrete il vostro benessere a tutto il resto.