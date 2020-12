Per la giornata di domani, venerdì 1° gennaio 2021, sarà una giornata festiva che però i segni di acqua purtroppo non sentiranno come tale. Ci sarà un po' di lavoro arretrato per alcuni segni come il Capricorno e l'Acquario, mentre anche la Vergine sarà piuttosto impegnata.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno.

Ariete festoso

Ariete: questa sarà una giornata di festa, ma per voi gli affetti verranno prima di ogni cosa. Vi farete in quattro per regalare momenti indimenticabili al partner e alla famiglia, che sia essa la vostra oppure quella di origine.

Toro: ci potrebbe essere qualche imprevisto, ma nel complesso questo non vi impedirà di prendervi cura della casa e di tutto ciò che concerne la sfera familiare.

Evitate di lavorare, almeno per qualche ora. Avrete tempo per recuperare.

Gemelli: le pause saranno molte in questa giornata, anche se avete qualche lavoro da fare arretrato e dovrete recuperare. Ovviamente riuscirete a divertirvi senza essere troppo permissivi con voi stessi.

Cancro: la tensione all'interno della famiglia riuscirà finalmente ad allentarsi, e dunque potrete anche conversare più tranquillamente senza perdere facilmente la pazienza. Qualcuno saprà come farvi svagare.

Leone: siete troppo nervosi per festeggiare, anzi. Ci potrebbero essere delle nostalgie troppo grandi da superare e opportunamente ci saranno delle amicizie che sapranno ascoltarvi nonostante le vostre problematiche.

Vergine: non ci sarà tempo per voi stessi, ma anzi, sarete disponibilissimi nei confronti degli altri.

Avrete dalla vostra parte tanta fantasia ed intraprendenza, e sarete al centro dell'attenzione soprattutto per queste qualità.

Bilancia al 'top'

Bilancia: l'affinità con il partner sarà ottima, e sarà il tempo di decidere cosa fare quando avrete a disposizione più risorse finanziarie. Avrete a disposizione tanto tempo libero da condividere con gli affetti più cari.

Scorpione: avrete un entusiasmo che sicuramente non brillerà, quindi avrete poco a che fare con l'aria di festa che aleggerà nell'aria di casa. Purtroppo non riuscirete a farvi coinvolgere troppo.

Sagittario: avrete a che fare con le amicizie e la famiglia, e trascurare il lavoro non sarà una cosa molto disastrosa, non in questa giornata di festa. Fate in modo da organizzarvi altrimenti, ma perlomeno in serata.

Capricorno: la tregua di oggi sicuramente sarà l'unica che vorrete concedervi, ma non per questo non sarà colma di iniziative decisamente interessanti con il partner oppure con un familiare molto importante nella vostra vita.

Acquario: purtroppo dovrete cercare di pensare al lavoro in questa giornata, e non sarà per niente facile se si pensa alle cose che potreste perdervi nel corso del pomeriggio.

Pesci: un po' di malumore sarà presente, ma nel complesso sarà meno pressante rispetto a quello che immaginavate. Provate a lasciare da parte gli impegni e vivere un po' di ore in totale relax.