L'oroscopo di domenica 20 dicembre sarà ricco di emozioni e sorprese per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planentari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna si troverà in quadratura a Venere.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 20 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 20 dicembre: staticità per Ariete, novità per Gemelli

Ariete: vi sembrerà di non fare progressi in nessun ambito della vostra vita.

Avrete voglia di emergere e di confrontarvi con gli altri, però, per il momento, dovrete stringere i denti e cercare di trovare un equilibrio interiore. I vostri amici, per fortuna, saranno disposti ad aiutarvi e a venirvi incontro. Il loro sostegno sarà essenziale, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista pratico. Ricordate di non negare un sorriso a nessuno.

Toro: non vi sentirete pronti ad affrontare determinati cambiamenti. Vorreste rimandare il percorso di adattamento, ma non avrete alternative. L'oroscopo di domani suggerisce di parlarne con qualcuno di fidato. I suoi consigli, infatti, potrebbero sorprendervi. Le cose prenderanno una piega inaspettata e saranno meno pesanti del previsto. Attenzione a non reprimere i vostri sentimenti perché ciò potrebbe ferire qualcuno a voi caro.

Gemelli: la giornata vi riserverà delle novità importanti, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete molto vicini a una persona, però, prima di intraprendere una nuova relazione sentimentale, dovrete risolvere alcune questioni in sospeso con voi stessi. Non sarà facile perché ciò metterà a dura prova la vostra concentrazione e la vostra sensibilità.

L'oroscopo consiglia di non arrendervi e di continuare per la vostra strada.

Cancro: sarete piuttosto preoccupati nei confronti del vostro futuro. Non saprete cosa fare per rendere più facile il percorso intrapreso e, soprattutto, avrete paura che possa accadere qualcosa ai vostri cari. Le previsioni zodiacali consigliano di provare a mantenere l'ansia sotto controllo.

Infatti, uno stress eccessivo potrebbe avere delle conseguenze molto pesanti sul vostro umore e sulle vostre azioni.

Oroscopo di domani 20 dicembre: Vergine rispettosa, Scorpione allegro

Leone: deciderete di lasciarvi alle spalle tutte le persone che, in passato, vi hanno fatto soffrire. Vorrete caricarvi di energie positive e non potrete farlo se continuerete ad essere legati a ricordi spiacevoli. L'oroscopo consiglia di scegliere con attenzione, in modo da non dovervi pentire in un secondo momento. Grinta ed entusiasmo saranno fondamentali per questo nuovo inizio. Inoltre, la motivazione vi infonderà tutta la forza necessaria.

Vergine: sarete molto rispettosi nei confronti del prossimo. Vi porrete con gentilezza e non sopporterete chi si rivolgerà a voi con arroganza.

In questo caso, non esiterete a reagire e a far ascoltare la vostra voce. Il clima famigliare sarà allegro e luminoso, ma qualche piccola incomprensione con il partner potrebbe rischiare di gettare un'ombra su questa domenica. Per fortuna, la situazione si risolveà in fretta.

Bilancia: dopo aver trascorso qualche giorno tra manicaretti deliziosi e relax sul divano, sentirete il bisogno di rimettervi in forma. Vi sembrerà di essere più arrugginiti del previsto, ma non temete: basteranno pochi esercizi per riprendere il ritmo. Questo vi farà sentire molto meglio con voi stessi e di tradurrà in un aumento dell'autostima. Gli amici non potranno fare a meno di notare il recente cambiamento.

Scorpione: la vostra allegria sarà così travolgente da spingere le persone attorno a voi a unirsi alla vostra gioia.

In pochi saranno in grado di contenere il vostro entusiasmo. Forse, qualcuno vi considererà esagerati, ma a voi non importerà. Riverserete la stessa dinamicità anche nel rapporto di coppia. Il partner si sentirà amato e travolto da emozioni positive. Apprezzerà molto un'eventuale sorpresa da parte vostra.

Astrologia del 20 dicembre: Acquario affettuoso, Pesci indecisi

Sagittario: sarà una giornata di calma e serenità. Il vostro istinto vi dirà di impegnarvi per organizzare la settimana successiva, ma la stanchezza avrà la meglio. La cosa migliore sarà trascorrere il tempo in famiglia e con il partner. Il loro calore, infatti, vi riempirà il cuore di gioia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicarvi alla scoperta di nuovi hobby.

Forse, non riuscirete a trovare qualcosa di vostro gradimento, ma vi divertirete.

Capricorno: amerete le sfide e non vi tirerete indietro davanti ad alcun ostacolo. Le parole degli altri non riusciranno ad affossare il vostro spirito di iniziativa, ma potrebbero spingervi a riflettere. Le previsioni zodiacali suggeriscono di circondarvi di persone positive, allegre e pronti a supportarvi. La strada per il successo, infatti, ha inizio dal luogo in cui siamo inseriti. Il partner vi donerà affetto e tanto amore.

Acquario: gli ultimi eventi hanno avuto effetti benefici sulla vostra autostima. Vi sentirete molto più forti rispetto a prima e sarete pronti ad affrontare il mondo a testa alta. Sfrutterete questa domenica per passare del tempo in famiglia e per organizzare qualcosa di divertente da fare assieme.

Saranno momenti magici che vi rimarranno dentro per tutta la vita. Un ruolo particolare sarà ricoperto dai vostri figli.

Pesci: non riuscirete a mettere a fuoco le vostre emozioni. Avrete molti dubbi riguardo alla relazione con il partner, soprattutto a causa dei diversi punti di vista. Ci saranno delle cose che vi lasceranno interdetti e che non vi consentiranno di vivere con serenità il legame amoroso. L'oroscopo suggerisce di non ignorarle, ma di parlarne subito, in modo da trovare una soluzione che vada bene per entrambi.