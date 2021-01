Da lunedì 11 a domenica 17 gennaio troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dall'orbita del Capricorno (dove sostano il Sole, Venere e Plutone) al segno dei Pesci (dove staziona Nettuno). Urano e Marte proseguiranno il moto in Toro, così come Mercurio, Giove e Saturno continueranno la sosta in Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Pesci, meno roseo per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: lavoro top. Nelle giornate iniziali di questa settimana, con la congiunzione Mercurio-Giove, qualche buona occasione professionale potrebbe bussare alla porta dei nati Acquario.

Da mercoledì sera l'intensità a lavoro presumibilmente crescerà e servirà a dosare con dovizia le energie.

2° posto Pesci: Intuitivi. Sette giorni dove la prima decade del terzo segno d'Acqua potrebbe essere colta da ottime intuizioni lavorative, che andrebbero attuate prima possibile, grazie al sestile che Nettuno ingaggerà col duetto Giove-Saturno in nona dimora, raggiunto nel weekend dal Luminare notturno sui loro gradi.

3° posto Toro: volitivi. Il trigono Luna-Marte nel loro Elemento avrà buone chance di rendere i nativi particolarmente volitivi, in particolar modo se l'abitazione sarà il luogo dove bisognerà darsi da fare. Il risultato di qualsiasi genere di ammodernamento abbiano in mente non li scontenterà.

I mezzani

4° posto Capricorno: passionali.

La Bianca Signora sui loro gradi, in trigono a Marte, donerà probabilmente ai nati Capricorno una ritrovata carica passionale che, come piacevole conseguenza, cimenterà la simbiosi in coppia.

5° posto Scorpione: amore top. Il secondo segno d'Acqua ricoprirà, con ogni probabilità, di attenzioni il partner, mettendolo al centro dei loro pensieri per tutta la settimana, soprattutto nel weekend dove la languida Luna in Pesci stimolerà il loro romanticismo.

6° posto Leone: attendisti. Settimana dove i nati Leone potrebbero accorgersi che non sarà il caso di premere sul pedale dell'acceleratore, in special modo nelle faccende di cuore, dove bisognerà invece attendere che i tempi siano maturi prima di agire in un certo modo.

7° posto Sagittario: umore flop. Il tono umorale di casa Sagittario non sarà, c'è da scommetterci, ai soliti livelli, tanto che i nativi preferiranno di gran lunga starsene in disparte, quando invece dovrebbero trascorrere del tempo in compagnia per ritrovare il buonumore perduto.

8° posto Ariete: dettagli da rivedere. Gli ultimi progetti lavorativi intrapresi dai nati Ariete potrebbero necessitare, in particolar modo nelle giornate centrali della settimana, di una revisione accurata, in modo da correggere eventuali errori.

9° posto Gemelli: spossati. Il bottino energetico del primo segno d'Aria sarà scarno, coi nativi che si vedranno costretti a procrastinare qualche attività pratica alla prossima settimana, non riuscendo a ultimarle tutte.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: confusi. Riuscire a vedere le cose come stanno realmente potrebbe essere un'ardua impresa per i nati Bilancia in questi sette giorni, dove a causa della loro visione pessimista scorgeranno problemi laddove sono nascoste opportunità.

11° posto Vergine: lavoro flop.

A venir meno questa settimana saranno, con ogni probabilità, i risultati professionali, specialmente per i liberi professionisti del segno. Weekend di probabili attriti in coppia.

12° posto Cancro: amore flop. Il clima nel ménage amoroso di casa Cancro potrebbe non essere dei migliori e a pagarne le conseguenze sarà anche la comunicazione col partner, soprattutto per la seconda decade che dovrebbe fare attenzione a gesti e parole nelle giornate centrali.