Nel 2021 troveremo sul piano astrologico quattro cambiamenti planetari rilevanti: Marte viaggerà dall'orbita del Toro al Sagittario, nel frattempo Giove alternerà il suo domicilio tra Pesci e Acquario, mentre Urano passerà dal moto diretto a retrogrado il 20 agosto, infine Saturno il 10 ottobre si sposterà dal moto retrogrado a diretto.

Di seguito l'Oroscopo del 2021, riguardante amore e lavoro per il segno zodiacale dell'Acquario.

Amore

Le vicende sentimentali di casa Acquario nel nuovo anno avanzeranno, c'è da scommetterci, col vento in poppa, grazie a una comunicazione sincera e fluida in coppia, oltre che al ritorno in pianta stabile della passionalità.

Eccezion fatta per le prime due settimane del mese di agosto e poi a novembre, nel 2021 il terzo segno d'Aria potrà riprendere le redini comunicative in coppia, grazie a Giove e ai numerosi transiti mercuriali a favore. Diverrà così più semplice per i nativi essere sinceri e ricevere la medesima schiettezza dal partner, a patto che non tirino fuori alcuni scheletri riposti nell'armadio durante l'ultimo triennio. Il rispolverarsi delle arti amatorie avverrà, con tutta probabilità, in particolar modo nei mesi di febbraio, maggio e a cavallo tra agosto e settembre. Insomma, in amore un anno frizzante come il 2021 non si vedeva da tempo in casa Acquario, quindi sarebbe bene non lasciarsi sfuggire l'occasione di goderselo appieno, bandendo qualche rimpianto o rimorso pregresso.

Intorno alla metà dei mesi di settembre e dicembre, infine, potrebbe essere il periodo più favorevole per i single alla ricerca della tanto desiderata anima gemella.

Lavoro

Le questioni lavorative del terzo segno d'Aria nel 2021 godranno a piene mani del sostegno di Saturno e Giove sui loro gradi, che li spingeranno ad ampliare i propri orizzonti professionali.

Molti nativi, specialmente nell'anno appena trascorso, si sono sentiti come tarpare le ali da un ambiente professionale ostico e, cosa ancor meno sopportata, poco incline all'innovazione. Il severo Saturno andrà, però, nel suo domicilio diurno, come il munifico Giove viaggerà verso il suo domicilio notturno, ovvero entrambi stazioneranno in Acquario.

Quando due imponenti pianeti come questi coprono entrambi i domicili (notturno e diurno) in un segno legato a collettività, complementarietà e innovazione come l'Acquario, ecco che probabilmente i nativi si sentiranno capaci di raggiungere ogni meta professionale desiderata. L'unico neo sarà rappresentato dai periodi in cui Urano quadrato in Toro sarà retrogrado (dal 20 agosto in poi) e Giove andrà in Pesci (dal 13 maggio al 27 luglio). Con la retrogradazione uraniana sarà bene evitare di fiondarsi in investimenti finanziari all'apparenza imperdibili, mentre con Giove d'Acqua meglio evitare collaborazioni professionali con terze persone. Il filo conduttore di questo 2021 per tutti i nati Acquario sarà quello finanziario, il quale avrà buone chance di subire una netta e rassicurante risalita.

La fine di settembre, infine, potrebbe essere la migliore, perché la candidatura professionale nativa finisca nella scrivania giusta. Periodi fortunati: marzo, dal 15 settembre al 2 ottobre e dal 13 al 15 dicembre.