Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale dal 11 al 17 gennaio 2021.

Che cosa hanno in serbo gli astri per i tutti i 12 segni zodiacali? Sarà una settimana all'insegna della negatività o della positività? A tal proposito approfondiamo le previsioni delle stelle relative alla settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 gennaio.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 11-17 gennaio: da Ariete a Cancro

Ariete – Vi aspetta una settimana un po' difficile, soprattutto in amore. Forse siete alle prese con il passato, con dei ricordi che ancora vi fanno soffrire, oppure siete giù di morale perché all’orizzonte non vedete nessun futuro amoroso.

Siate pazienti e abbiate più fiducia nel destino. In questo periodo potreste avere l'occasione di fare conoscenze nuove, quindi cercate di non chiudervi a riccio e siate più socievoli. In campo lavorativo, avete bisogno di chiarire molte cose prima di avanzare qualche richiesta o proporre idee valide per un progetto davvero innovativo. Parlando di salute, in questa settimana potreste essere vittima del nervosismo e della stanchezza, quindi è normale che il vostro stomaco faccia capricci.

Toro – Non preoccupatevi se, in questa nuova settimana di gennaio, le emozioni e l’intesa fisica ed emotiva navigano tra alti e bassi. Per fortuna, sono scosse di assestamento che indicano che voi e il partner state cercando un equilibrio, una stabilità. Se siete gelosi, cercate di non mostrarvi troppo possessivi.

Grazie alla vostra praticità potreste ottenere buone occasioni e soddisfazioni sul lavoro. Non mancheranno giornate problematiche, ma per fortuna le affronterete senza difficoltà. Occhio ai malanni di stagione, potreste avere un calo delle vostre difese immunitarie.

Gemelli – Questa settimana offre a voi e alla vostra dolce metà l’occasione di parlare, di chiarire tutte le difficoltà che avete dovuto affrontare l’anno scorso.

I litigi non mancheranno, ma serviranno per capire la tenuta dei vostri sentimenti. Per i single questa è una settimana davvero intrigante, alcune giornate favoriscono flirt e corteggiamenti anche sui social. Lavoratori e studenti faticheranno a tornare al lavoro e a scuola, dopo un lungo periodo di incertezze e di preoccupazioni. Non vi mancano le buone idee, la voglia di fare.

Vi sentirete abbastanza bene per buona parte della settimana, abbiate sempre cura del vostro corpo.

Cancro – Secondo l'Oroscopo questa settimana potrebbe essere un po' litigiosa. Da una semplice insoddisfazione, da una discussione un po' più accesa, potreste finire in una situazione senza via d’uscita. L’impulsività potrebbe farvi dire parole troppo aggressive od offensive. Dunque, fate attenzione e spingetevi oltre, solo se volete mettere fine alla vostra relazione. Se dovete chiarire, approfondire o lanciare iniziative, questa è una settimana favorevole. Non siate avventati, in caso di finanziamenti o investimenti. Se volete espandere la vostra attività, fatelo con massima cautela. Rilassatevi e svuotate la mente, vi sentirete riposati e in pace con il mondo.

Previsioni astrologiche dall'11 al 17 gennaio: da Leone a Scorpione

Leone – Si prospetta una settimana interessante per l’amore. Molti dei problemi e delle incertezze che vi avevano accompagnato in passato inizieranno a svanire, lasciando all’orizzonte solo emozioni sincere. Finalmente la ruota gira e farete una bella sterzata in direzione della felicità. Sul fronte lavorativo dovete mettere in conto alcuni imprevisti, molto probabilmente legati a un disguido o a un equivoco. Si tratta di semplici ritardi che non intralceranno la vostra strada. Dovete solo rimboccarvi le maniche e rimettervi al lavoro. Buon periodo per la salute, anche se dovete fare i conti con qualche fastidio fisico.

Vergine – In amore, la settimana inizia con parecchie incertezze, tra insoddisfazioni e desideri di un cambiamento.

Dovete avere la forza di ragionare in maniera lucida, solo così eviterete di fare scelte affrettate o di credere vere le cose false. Potrebbero emergere tensioni nell’ambiente lavorativo: qualcosa o qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza e la vostra forza di volontà. Non mollate la presa e schiaritevi bene le idee, dal prossimo mese saprete come procedere. Salute non al top a causa della stanchezza accumulata durante le giornate di lavoro o della tensione emotiva presente nei rapporti di coppia.

Bilancia – Secondo l'oroscopo questa nuova settimana di gennaio potrebbe offrirvi ottime possibilità per rafforzare il vostro rapporto di coppia. Con la persona amata potreste realizzare nuovi progetti di vita comune, come il matrimonio, la convivenza o fare figli.

Approfittatene, per buona parte della settimana i transiti saranno dalla vostra parte. Per la professione e il denaro, l'intera settimana sarà una scalata verso il successo: potreste ottenere i risultati che speravate di raggiungere e la soddisfazione che da tanto tempo stavate aspettando. Salute ed energia sono al top, quindi vi sentite più forti, resistenti, energici e pieni di vitalità.

Scorpione – In questa settimana potreste conoscere gente nuova anche sui social. Più allargate la vostra rete di contatti più avete la possibilità di trovare l'anima gemella. Anche se non vi piace molto il divertimento, forse la vostra storia inizierà proprio così, con una bella intesa che, giorno dopo giorno, si trasformerà in attrazione emotiva e fisica.

In campo lavorativo, questo è un periodo positivo che potrebbe spingervi a fare nuovi progetti e a realizzare tutti i vostri propositi per il 2021. Parlando di salute, batterete un po' la fiacca fisicamente, ma la stanchezza e la pigrizia spariranno già nel fine settimana.

Oroscopo della settimana 11-17 gennaio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La settimana inizia alla grande per l’amore, avete le idee molto chiare su cosa volete dall’amore e vi impegnerete al massimo per raggiungere i risultati desiderati. Concretezza, romanticismo e stabilità: tre doti dominanti del vostro modo di amare. In campo lavorativo, questo è il periodo migliore per dar vita a tutto ciò che avete in mente, per parlare delle vostre intenzioni con il vostro superiore, chiedere un aumento o un miglioramento delle condizioni contrattuali.

Per la salute, questa è una settimana piena di energia, di grinta e determinazione. Favorite le attività fisiche.

Capricorno – Non è un periodo del tutto sereno per l’amore: insoddisfazioni ed incertezze potrebbero minare l’equilibrio di coppia. Potreste dubitare della fedeltà del vostro partner, essere gelosi o subire gelosia e invidia altrui. In ogni caso, guardate avanti perché anche se la settimana inizierà in maniera stancante si concluderà positivamente. Qualche problema di lavoro potrebbe farvi trascurare gli affetti e la famiglia. Non mollate l’osso, presto si aggiusterà tutto. Rinforzate le vostre difese immunitarie, che potrebbero esporvi ad acciacchi e malanni di stagione.

Acquario – Se vi piace una persona, è molto probabile che dobbiate affrontare qualche ostacolo o difficoltà prima di dar vita a questa nuova storia d'amore.

Per gran parte della settimana l'oroscopo consiglia di essere prudenti, di non essere impulsivi e di non compiere gesti affrettati, di rispettare voi stessi e di seguire la voce del vostro cuore. Questa settimana potrebbe offrire buone occasioni lavorative, sfruttatela anche per concludere accordi e trattative a vostro favore. Usate bene queste giornate per schiarirvi le idee poco chiare. Se vi sentite sottotono, non buttatevi giù: presto tornerete più pimpanti di prima.

Pesci – Inizia un buon periodo per l'amore, non mancheranno sorprese, novità e momenti romantici. Spazio ai sogni, ai desideri, alla voglia di amoreggiare e di lasciarvi travolgere dalla passione. All'inizio della settimana potrebbero arrivare delle opportunità e delle situazioni vantaggiose.

Avrete motivi concreti per essere soddisfatti di voi stessi e dei risultati ottenuti grazie al vostro costante impegno. La salute inizia a dare un po' di problemi dal fine settimana, quindi fate attenzione a non strapazzare troppo il vostro fisico. Riposate di più e non fate le ore piccole.