Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di venerdì 29 gennaio? La Luna ancora in Leone elargirà buonumore e sprint. La Bilancia, parsimoniosa, avrà una giornata niente male. Amore, lavoro, soldi, salute, fortuna, approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni meno fortunati

Sagittario (12° posto ) - Qualcosa rischierà di non andare nel verso giusto e questo comporterà molto nervosismo. Ci sono delle attività da rivedere e delle questioni rimaste in sospeso da archiviare il prima possibile.

Incertezze all'interno del lavoro, forse sentite odore di licenziamento o di cambiamenti poco positivi. Cercate di non pensare ai problemi e respingete ulteriori responsabilità: ne avete già troppe.

Scorpione (11° in classifica) - In giornata ripenserete a una persona che ha fatto parte per molto tempo della vostra vita. Negli anni delle cose sono cambiate e non si può dire che siete gli stessi di prima. Cercate di vedere il lato positivo delle cose! In giornata un figlio o un genitore anziano avrà bisogno di voi. Possibili uscite e movimenti di denaro, ma ultimamente state spendendo un po' troppo.

Pesci (10° posto) - L’oroscopo della giornata vi vedrà in calo fisiologico e questo per via del lungo sforzo che avete sostenuto per tutta la durata della settimana.

Ancora non potrete lasciarvi andare, ci saranno delle questioni urgenti da sbrigare. C'è di buono che entro domenica tutto questo stato d'animo negativo sparirà lasciando il posto a un rinnovato benessere psicofisico. Tagliate corto ed evitate ogni più piccola discussione.

Ariete (9° in classifica) - Spesso la fortuna ha bisogno di una mano, perciò datevi da fare e non arrendetevi soltanto perché dentro di voi state soffrendo.

Le occasioni giuste arrivano per chi le va a cercare. Se in questo periodo non vi sentite felici o soddisfatti di voi stessi, chiedetevi come porvi rimedio perché esiste una soluzione a tutto. "Uno è meglio di zero", questo sarà il vostro motto quotidiano che vi aiuterà a rimanere focalizzati

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Cancro (8° posto) - L’oroscopo avverte che in giornata riceverete un messaggio importante, ma dovrete essere abili a captarlo.

Sarà un venerdì ricco di spunti e ispirazioni, una cura o una soluzione cominceranno a sortire gli effetti sperati. Ultimamente sognate a occhi aperti una vita diversa, migliore e piena di successo. Fate in modo che questi sogni diventino realtà e puntate su voi stessi senza sottovalutarvi.

Gemelli (7° in classifica) - C'è voluto un sacco di tempo per digerire alcune verità, in effetti ci sono stati molti cambiamenti all'interno della vostra vita. Non ignorate i segnali che il destino vi sta mandando e non remate controcorrente. Anche se forse in questo periodo tutto vi sta andando poco bene, presto tornerete in carreggiata e lo farete grazie anche all'aiuto di una persona che vi vuole veramente bene. Possibili uscite in giornata, ma cercate di non spendere volutamente troppo.

Vergine (6° posto) - Prendetevi del tempo in questo venerdì che fa da apripista a un weekend importante. Starvene per conto vostro a riflettere vi aiuterà a raggiungere delle verità che attualmente state ignorando. Più passano gli anni meno vi sentite in forma, ma non fatevene un cruccio. Cercate di migliorare tutto quello che può essere migliorato: non è ancora detta l'ultima parola!

Acquario (5° in classifica) - Potrebbero innescarsi ritardi, imprevisti, problemi di salute, eccetera. Sarà meglio prestare attenzione a questa giornata che si presenta tutt'altro che positiva. Dei buoni propositi verranno messi da parte, ma cercate di non gettare la spugna. Se davvero sognate un'esistenza più confortevole e salutare, allora dovete essere più testardi e resilienti.

Possibili guai di coppia o di famiglia.

Classifica e oroscopo: i quattro segni più fortunati della giornata

Bilancia (4° posto) - Le previsioni astrologiche preparano il terreno a un weekend sensazionale, all'insegna del romanticismo e del divertimento. Avrete modo di ritrovare quell'entusiasmo e quella spinta che inseguite da tempo. Cercate di essere più spontanei e proattivi. Siete un segno parsimonioso, ma guai a lesinare sulla vostra salute!

Capricorno (3° in classifica) - Giornata da dedicare al lavoro, alle faccende domestiche o ai conti. Tutto filerà liscio come l'olio e ogni problema troverà una soluzione. Dopo giorni e giorni di spossatezza e apatia, tornerete a sentirvi contenti ed equilibrati. L'amore procederà a gonfie vele, ogni litigio verrà chiarito.

Chi è solo, entro l'estate troverà qualcuno da amare.

Toro (2° posto) - Un tour, un viaggio o comunque un'avventura emozionante vi attendono. Presto avrete modo di spezzare la monotonia e cambiare disco. Questa sarà la giornata giusta per fare le pulizie e riordinare l'ufficio, il computer e la casa. Rimettere ogni cosa al proprio posto e sbarazzarsi dell'inutile ciarpame servirà a ripulire anche la vostra mente, che in questo frangente naviga nel caos totale.

Leone (1° in classifica) - Continua il periodo favorevole. Vi sentirete pieni di sprint e vitalità. Da tempo state valutando un taglio di capelli o un nuovo look, ebbene, non esitate e lanciatevi. Ai tempi di oggi è possibile imparare a fare di tutto e l'età non rappresenta più un limite.

Il settore relazionale risulterà favorito in queste 24 ore in cui potreste anche allacciare dei contatti utili per la vostra professione e carriera. Attenzione maggiore ai figli piccoli, potrebbero avere dei problemi che non dicono.