L'oroscopo di venerdì 29 gennaio prevede qualche attrito di coppia per i nativi Toro a causa della Luna negativa, mentre Vergine sarà un po’ più estroversa. Ottimo cielo per i Sagittario, che in amore saranno molto abili, mentre Venere sarà favorevole per i nativi Pesci, permettendogli di essere romantici e carini. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di venerdì 29 gennaio.

Previsioni oroscopo venerdì 29 gennaio segno per segno

Ariete: previsioni astrali nel complesso buone per voi nativi del segno. La Luna in posizione favorevole porterà giovamento alla vostra relazione di coppia, che sarà più leggera e tranquilla.

Se siete single potreste lasciarvi andare a qualche vizio. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato buona, con un ottimo spirito d'iniziativa che vi farà andare avanti. Voto - 7,5

Toro: oroscopo del 29 gennaio che potrebbe generare qualche piccolo attrito nella vostra relazione di coppia. La Luna sfavorevole non vi aiuterà, ma dovrete tenere in considerazione che anche Venere a breve sarà negativa, dunque attenzione al vostro rapporto. Se siete single non trasformate le vostre storie d'amore in tragedie. Nel lavoro al momento non ci saranno grandi opportunità, ma non è il momento di arrendersi. Voto - 6

Gemelli: cielo che prevede la Luna favorevole, assieme a Giove, Saturno e Mercurio. Dal punto di vista sentimentale non avrete nulla da temere anzi, fate qualcosa per stimolare ulteriormente il vostro rapporto.

Per voi single forse è davvero amore quello che state provando e non semplice passione. In ambito lavorativo lo scambio di opinioni e la collaborazione vi permetteranno di ottenere ottimi risultati. Voto - 8,5

Cancro: giornata non proprio al top in fatto di sentimenti secondo l'oroscopo. Venere sarà ancora negativa, seppur ancora per poco. Tuttavia in amore potreste lottare con il partner e la cosa non farà proprio bene al vostro rapporto.

Se siete single le occasioni di trovare l'amore saranno veramente poche, ciò nonostante non perdete la speranza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi saranno perfetti per una giornata proficua. Voto - 6,5

Leone: una giornata felice per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione porta un po’ di stabilità nella vostra vita, seppur per poco. Il vero problema ci sarà nelle prossime giornate, quando anche Venere diventerà opposta.

In amore se avete qualcosa da fare con il partner, questa sarà la giornata adatta. Stessa cosa vale per i single, soprattutto se volete dichiararvi. In ambito lavorativo tutto vi sembra più complicato di quanto in realtà non sia, ma almeno in questa giornata potrete contare su un aiuto. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale che vi vedrà un po’ più estroversi secondo l'oroscopo e dal punto di vista sentimentale questo mood potrebbe rivelarsi vincente, soprattutto se siete single. Se avete una relazione stabile Venere vi sosterrà, ma questo sarà il momento adatto per esaltare il vostro rapporto. Nel lavoro sarà una giornata tutto sommato tranquilla, caratterizzata dalla vostra solita voglia di fare, grazie a Marte favorevole. Voto - 8

Bilancia: giornata nel complesso niente male, considerato che la Luna si troverà in posizione favorevole.

Dal punto di vista sentimentale dovrete tenere in considerazione che ci sarà Venere negativa ancora per qualche giorno, ma la situazione tenderà comunque a migliorare. Se siete single sarete un po’ più aperti con il mondo esterno. In ambito lavorativo gli impegni da svolgere non vi mancheranno, per questo sarete impegnati per un po’. Voto - 7,5

Scorpione: poco concentrati e persi nei vostri pensieri secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Giove e altri astri in quadratura dal segno dell'Acquario mettono un po’ di attrito tra voi e il vostro lavoro, rendendo difficoltosa qualunque operazione. In amore la Luna sarà negativa, così come il vostro atteggiamento nei confronti del partner. Se siete single prestate molta attenzione alle vostre parole.

Voto - 6

Sagittario: recupero dal punto di vista sentimentale in questa giornata. La Luna sarà in trigono dal segno amico del Leone e presto potrete contare anche sul supporto di Venere: la vostra relazione di coppia ricomincerà a splendere. Se siete single vedrete il vostro futuro in maniera più fiduciosa. Bene anche il lavoro, con risultati incoraggianti che vi spingeranno a procedere verso questa direzione. Voto - 8+

Capricorno: situazione lavorativa che forse richiederà qualche cambiamento secondo l'oroscopo. Intendiamoci, questo cielo al momento non è male, ciò nonostante la vostra ambizione vi spingerà a ottenere sempre di più. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere in congiunzione vi metterà a vostro agio con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single non potrete resistere al fascino della seduzione. Voto - 7,5

Acquario: la Luna in opposizione vi renderà un po’ permalosi in questa giornata. Cercate di non causare litigi tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single vi aspettate molto dalla vostra potenziale dolce metà, ma se la pensate così difficilmente troverete la persona giusta. Continuano invece i successi dal punto di vista lavorativo, con Giove e Mercurio che vi spianano la strada verso il successo. Voto - 7+

Pesci: giornata di venerdì piuttosto valida, con Venere che renderà piacevole la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single arriveranno presto dei chiarimenti. Nel lavoro vedrete buoni risultati dalle vostre mansioni, che vi faranno ben sperare per il prossimo futuro.

Voto - 8-