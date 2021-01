L'oroscopo della giornata di mercoledì 20 gennaio prevede un Leone preso dallo sconforto, per quanto riguarda il lavoro, a causa di troppi pianeti negativi come Marte, Giove e Mercurio. Mentre la Luna in congiunzione nel segno dell'Ariete mette buon umore ai nativi, soprattutto per quanto riguarda la propria relazione di coppia. Toro potrebbe ritrovarsi a rallentare un po’ a lavoro, mentre Cancro potrebbe non sentirsi così irresistibile. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 20 gennaio, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 gennaio segno per segno

Ariete: la Luna in congiunzione continua a proteggervi da Venere in negativo aspetto.

Dal punto di vista sentimentale sarete dell'umore adatto per provare a riavvicinarvi al partner. Attenzione però, perché da domani la situazione potrebbe cambiare, dunque meglio non forzare le cose. Se siete single sarà una buona giornata per le relazioni. Molto buona la salute e nel lavoro preferirete non perdere tanto tempo, cercando di svolgere velocemente e bene le vostre mansioni. Voto - 8

Toro: Marte in congiunzione vi permetterà di godere di buone energie, che però non sarete in grado di sfruttare al meglio in ambito lavorativo. L'oroscopo della giornata di mercoledì sarà sottotono in tale ambito, tanto che rallenterete e non poco. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere vi aiuterà a far trascorrere in maniera tranquilla la vostra relazione di coppia.

Se siete single il famigerato colpo di fulmine potrebbe anche avvenire. Voto - 7-

Gemelli: la vostra mente correrà particolarmente veloce a lavoro in questa giornata. Ci saranno tante idee, che il tempo a disposizione non sarà sufficiente per svolgerle tutte. In amore, con la Luna favorevole, eviterete qualsiasi polemica, recuperando piano piano quella vitalità che caratterizza il vostro rapporto.

Se siete single questo cielo vi spingerà a essere aperti e generosi col mondo. Salute sufficiente per non arrivare stanchi a fine giornata. Voto - 8,5

Cancro: voi single non vi sentirete così irresistibili secondo l'oroscopo. Meglio non forzare le cose per volere qualcosa a ogni costo: prima o poi avrete anche voi il vostro momento. In amore non fatevi prendere dallo sconforto, soprattutto se i vostri sentimenti saranno contrastanti.

In ambito lavorativo potreste sentirvi in crisi con certe mansioni che proprio non volete fare. Molto buona la salute, grazie a Marte in sestile. Voto - 6+

Leone: non particolarmente soddisfatti del vostro operato in ambito lavorativo. Dovrete cercare di mantenere il sangue freddo, anche se ci sono troppi pianeti sfavorevoli in questo momento. In amore la Luna tende a rendere la vostra relazione forte e stabile e il partner cercherà di non farvi pesare nulla. Se siete single le emozioni non mancheranno, ma le cose potrebbero farsi interessanti solamente in un secondo momento. Voto - 6

Vergine: una giornata di mercoledì non molto entusiasmante, considerato che la Luna è opposta. Niente di grave, perché già da domani la situazione sarà decisamente migliore.

Se siete single dedicate più tempo ai rapporti sociali. Nel lavoro le energie saranno ottime, con Marte in trigono dal segno del Toro, e andrete avanti ottenendo risultati niente male. Voto - 7

Bilancia: non forzate la situazione solo per averla vinta per quanto riguarda la sfera sentimentale. Secondo l'oroscopo potreste solamente risultare prepotenti agli occhi del partner. I single tenderanno a preoccuparsi di quelle persone che davvero meritano. In ambito lavorativo, con Giove e Mercurio in ottimo aspetto, gli incarichi che vi sembravano impossibili da svolgere saranno alla vostra portata. Energie tutto sommato buone. Voto - 7

Scorpione: rifiutarsi di fare qualunque tipo di lavoro non vi metterà di certo nella posizione più adatta. Meglio darsi da fare quando qualcuno vi assegna un incarico.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere porta stabilità nella vostra relazione, ma ultimamente potrebbe sembrarvi di aver esaurito le idee con il partner. Troverete sicuramente il metodo per rifarvi. Se siete single attenti al vostro modo di fare. Voto - 6,5

Sagittario: con questa Luna in trigono dal segno dell'Ariete non vedrete l'ora di poter condividere qualche momento con la persona che amate. Per quanto riguarda i single sarete aperti a nuove emozioni, pronti a godere di una giornata mozzafiato. Nel lavoro la comunicazione sarà un aspetto fondamentale e in questa giornata ci riuscirete molto bene. Salute nel complesso buona. Voto - 8,5

Capricorno: previsioni astrali di mercoledì che vedranno Venere tornare nuovamente a tenere banco nel vostro cielo, considerato che sì, la Luna sarà negativa, ma non per molto e con un'influenza sempre più debole.

Dal punto di vista sentimentale le vostre emozioni saranno intense e con il partner vivrete momenti bellissimi insieme. Se siete single l'oroscopo vi suggerisce di cercare l'amore in chi vi farà sentire a vostro agio. Nel lavoro attenti a non eccedere con le spese, per il resto sarà una giornata positiva. Molto buona anche la salute. Voto - 8-

Acquario: per quanto riguarda il settore professionale, questo cielo davvero imponente in tale ambito non può che darvi soddisfazioni, donandovi una creatività che porta buoni risultati. Attenti solo a non offrirvi volontari troppo spesso o potreste ritrovarvi con tantissime cose da fare. Considerate inoltre che la salute non sarà al top. In amore sarà una giornata piuttosto serena insieme al partner, specie per i nati nella prima decade.

Se siete single vi piacerà rinnovare la vostra vita. Voto - 8+

Pesci: cielo intenso in questo periodo secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale Venere vi assicurerà stabilità con il partner, facendovi mostrare tutto il vostro affetto. Se siete single il desiderio d'indipendenza si farà sentire. Nel lavoro gli impegni saranno più faticosi del solito, ma avrete la tenacia e le energie necessarie per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8-