L'Oroscopo dei giorni 9 e 10 gennaio è pronto a svelare come sarà complessivamente per ciascun segno zodiacale questo weekend. La Luna sarà in Sagittario, quindi i nati sotto questo segno godranno di 48 ore favorevoli. La voglia di uscire sarà elevata per i Cancro, mentre l'amore di coppia andrà a gonfie vele per i Pesci. Amore, lavoro, salute, soldi, fortuna e famiglia, scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per ciascun segno zodiacale attraverso le previsioni astrali del fine settimana.

Previsioni dei giorni 9-10 gennaio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Il vostro fine settimana sarà da incorniciare dato che dovreste riuscirete a liberarvi da ogni incombenza e rilassarvi.

Da tempo non desiderate null'altro se non un po' di tempo per voi stessi, in effetti il periodo delle festività vi mettono sempre sotto pressione. Ed ecco che anche l'amore di coppia potrà tornare a splendere: andate incontro al partner e stupitelo/a.

Toro - Sabato affaccendato, specie se non avrete ancora tolto l'albero e gli addobbi natalizi. Sarà meglio rimboccarsi le maniche, soprattutto se nella seguente settimana potreste non avere tempo a sufficienza. La domenica, invece, si prevede rilassante e appagante. Tra un programma e un altro, vi dimenticherete ogni forma di stress e tutti quei problemi che generalmente vi tormentano.

Gemelli - L'umore risulterà un pochino sottotono, del resto state vivendo un periodo freddo e poco allegro. Non vedrete l'ora che arrivi la primavera, in quanto detestate l'inverno e le intemperie.

Comunque sia, in queste 48 ore sarà bene che vi dedichiate a voi stessi e a ciò che vi piace di più. Tempo al tempo e tutti i nodi verranno al pettine, anche quei fastidiosi problemi economici o amorosi che vi attanagliano.

Cancro - Saranno un sabato e una domenica da vivere con assoluta leggerezza. Durante la settimana siete sempre indaffarati. Non è facile occuparsi della famiglia, della casa, del lavoro/studio e di molte altre faccende personali, perciò tendete ad accumulare tensione e stress.

Per quanto possiate amare la vostra casa, desiderate uscire e fare vita di società: tale voglia sarà maggiore in questo weekend. Alzatevi un pochino più tardi, il vostro corpo necessiterà di un sonno più lungo e riposante.

Oroscopo del weekend dal Leone allo Scorpione

Leone - Il vostro umore risulta ballerino in questo periodo, ma a partire da sabato 9 gennaio tornerete a riprendervi.

Entro domenica sera sono previsti dei chiarimenti generali e anche delle novità da ascoltare con estrema attenzione. Qualcosa si smuoverà finalmente! Presto vi ritroverete dinanzi ad una scelta da fare e molte cose cambieranno ancora una volta.

Vergine - Sarà meglio andarci cauti in queste 48 ore con la Luna in Sagittario. Aspettatevi di tutto! Sarà bene tenere sotto controllo le finanze, specie se ultimamente state spendendo troppo denaro e non ricevete riscontri positivi. Una persona potrebbe mettersi in contatto con voi. In ogni caso non aspettate che siano gli altri a scrivervi, ma fatelo voi. Possibili discussioni con la persona amata o un familiare.

Bilancia - Potrebbero giungere delle novità in questo weekend che chiude una settimana di lenta ripartenza.

Presto sarete chiamati a compiere il vostro dovere, perciò il solo pensiero potrebbe mettervi agitazione e ansia. Non potete continuare a cavarvela da soli, per cui cercate un valido aiuto oppure acquistate tutti quei dispositivi necessari a semplificarvi l'esistenza.

Scorpione - Volge a conclusione anche questa settimana in cui vi lascerete alle spalle le feste. Dovrete sistemare casa oppure occuparvi di alcune questioni fondamentali. Rivedere i conti e preparare l'agenda per il fatidico ritorno a scuola/lavoro saranno due gesti fondamentali e da non trascurare. Sfruttate queste 48 ore per fare lo shampoo e per concedervi un trattamento estetico. Chiamate o messaggi in arrivo.

L'oroscopo del fine settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Weekend promettente.

Tornerete alla ribalta grazie alla Luna nel vostro indomabile segno. Emanerete positività da tutti i pori e vi dedicherete a ciò che più vi piace. Coloro che hanno navigato a lungo in acque mosse, finalmente riusciranno a venirne a capo. Potrebbero arrivare delle notizie importanti: state in guardia! Le coppie potranno abbandonarsi alla passione.

Capricorno - Qualcuno o qualcosa vi sapranno fornire conforto, specialmente per quanto riguardano gli aspetti più importanti della vostra vita. Sabato o domenica potreste sentirvi assonnati o influenzati, forse a causa del troppo freddo che avete preso di recente. Non strafate e riposate, del resto il weekend è il periodo della settimana da dedicare al riposo. Ricaricate le pile: avrete una settimana movimentata.

Acquario - Avrete da rimettere a posto la vostra casa e da saldare alcuni conti, ma cercate di concludere i vostri doveri entro sabato pomeriggio. Con la persona del cuore o con un familiare, durante la settimana potrebbero esserci stati dei battibecchi: riuscirete a chiarire tutto. Domenica vi alzerete con calma, ma chi da lunedì riprenderà il solito tran-tran, avrà dei momenti di panico e agitazione.

Pesci - Per voi i fine settimana sono sempre caotici e pieni di cose da fare, forse perché tendete a procrastinare. Chi frequenta una persona da poco tempo, avrà modo di approfondire la conoscenza attraverso la messaggistica online. Saranno delle giornate perfette per le coppie che si amano, dato che sarà possibile trascorrere del tempo di qualità.

Dunque l'amore andrà a gonfie vele a quanto pare. Entro domenica sera avrete modo di togliervi un sassolino dalla scarpa.