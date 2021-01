Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale 1-7 febbraio 2021. Gennaio ci ha salutato e ha ceduto il trono a febbraio, siete curiosi di sapere se la prima settimana del nuovo mese partirà con il piede giusto oppure porterà avanti tutti i problemi nati nei mesi precedenti? Quali novità e sorprese vi attendono nel settore dedicato all’amore, al lavoro e alla salute? Le risposte si trovano nelle seguenti previsioni degli astri relative alla settimana che va da lunedì 1 a domenica 7 febbraio. I segni zodiacali messi sotto torchio sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L'oroscopo della prima settimana di febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – La prima settimana di febbraio potrebbe non essere buona per i sentimenti, forse il mese di gennaio vi ha lasciato con dubbi e incertezze che riguardano il vostro rapporto di coppia. Questa situazione di alti e bassi potrebbe farvi cadere vittima del nervosismo e della stanchezza. Se così fosse, dovreste cercare di non reagire d’impulso, altrimenti rischierete di pentirvi in futuro. In campo lavorativo, avrete molti vantaggi, soprattutto se siete un libero professionista o se siete alla ricerca di nuove opportunità. La salute sarà un po' altalenante, proteggetevi dai malesseri stagionali; le vostre difese immunitarie potrebbero essere piuttosto basse.

Toro – In questa settimana di febbraio potreste essere alle prese con il passato, alcuni ricordi sono ancora presenti nel vostro cuore e forse proprio per questo motivo vi sentite malinconici e non vedete niente nel futuro.

Dovrete essere pazienti e avere più fiducia nel destino, proprio quanto meno ve lo aspettate avrete l'occasione conoscere la persona che fa al caso vostro. Alcuni incontri saranno destinati a colorare la vostra vita. Sul lavoro dovrete impostare bene la vostra attività, anche se il 2020 è stato un anno destabilizzante, in questo 2021 potrete recuperare terreno e dare il meglio di voi stessi, con fatica e tanto sudore ne uscirete vincitori.

In salute, sarete sopraffatti dalla stanchezza; possibili problemi allo stomaco, meglio non trascurarlo.

Gemelli – In questa prima settimana di febbraio dovrete affrontare le vostre emozioni e le vostre incertezze. Dovrete scoprire cosa non funziona nel rapporto di coppia e trovare una soluzione, senza scoraggiarvi. Attenzione alle discussioni con la persona che amate, anche un’osservazione innocente potrebbe essere fatale per la vostra relazione.

In ogni caso, il fine settimana sarà più tranquillo e chiarirete alcuni dubbi. In caso di disaccordi sul lavoro, l'Oroscopo consiglia di mantenere la calma e di non reagire d’impulso. Dal prossimo mese tutto rientrerà nella normalità e capirete come muovervi. Per la salute sarà un periodo un po' nervoso, dovrete sgombrare la mente dalle preoccupazioni, anche se non sarà facile.

Cancro – Emozioni forti in questo inizio di febbraio. Tuttavia, dovrete fare attenzione alle intromissioni esterne o di qualche ficcanaso asfissiante. Non confidate i vostri pensieri intimi alle persone che avete conosciuto da poco, sia reali che virtuali. In campo lavorativo, troverete soluzioni ai problemi che vi trascinante dal 2020 e raccoglierete successi e traguardi.

Affari e investimenti potrebbero essere favoriti, sempre se saprete riflettere con saggezza e pazientare. Vi sentirete insoddisfatti del vostro aspetto esteriore, un po' di attività sportiva non vi farebbe male.

Previsioni astrologiche 1-7 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo vorreste migliorare qualcosa nel vostro rapporto d'amore. Dovrete essere onesti con voi stessi e con la persona amata, e chiedetevi cosa siete disposti a fare e a rinunciare per il bene del vostro rapporto di coppia. Più avrete le idee chiare e meglio affronterete il futuro. Siate astuti e pazienti, se qualche giornata apparirà un po' tesa. Lavoro, colloqui e affari potrebbero andare bene nella prima parte della settimana, nella seconda invece potrebbero andare male.

Ma con un po' di impegno la settimana si chiuderà in maniera positiva. In salute, non vi prenderete troppa cura di voi stessi forse perché le energie sono insufficienti per affrontare la quotidianità, tuttavia, sforzatevi di curare di più l’alimentazione e di fare più attività sportiva.

Vergine – In questa prima settimana di febbraio sarete impositivi, infatti, cercherete di obbligare le persone che vi stanno intorno o il vostro partner d’amore a fare ciò che volete voi. Potrebbe sembrarvi giusto, ma i vostri cari non saranno del vostro avviso. Attenzione, essere prepotenti vi farà perdere molto punteggio. La voglia di migliorare la vostra situazione professionale ed economica vi spingerà a sfornare nuove idee o a partecipare alle iniziative che potrebbero portarvi successo.

In salute, avrete energia, grinta e forza di volontà ma dovrete fare in modo che tutto questo non si trasformi in aggressività.

Bilancia – Sarà una settimana di alti e bassi per il settore delle emozioni e dei sentimenti. Famiglia e lavoro potrebbero distrarvi dall’amore. Il periodo più critico potrebbe essere a metà settimana, non mancheranno dubbi, gelosia e insoddisfazioni. Non sarà la settimana adatta per prendere decisioni importanti, potreste essere poco obiettivi. Attenzione ai passi falsi, la concorrenza potrebbe approfittarne. Se avete un lavoro dipendente, potreste accettare eventuali cambiamenti senza esprimere le vostre opinioni, meglio non creare altri malintesi. In salute, potreste sentirvi sopraffatti dalla stanchezza. Se così fosse, l’oroscopo consiglia di riposarvi di più.

Scorpione – Potrebbe essere un ottimo periodo per rafforzare il vostro rapporto di coppia, il vostro partner avrà un grande bisogno di voi e voi saprete come aiutarlo. Stabilirete una buona comunicazione, limpida e razionale, chiarirete eventuali dubbi. Anche i cuori solitari del segno avranno la possibilità di conoscere una persona davvero speciale. Periodo buono per lavoro e denaro, questa settimana potrebbe stravolgere la vita di coloro che desiderano cambiare impiego o di coloro che sono vicini a raggiungere i propri obiettivi. Fate attenzione alle allergie, meglio non assumere medicinali ‘fai da te’: dovrete riposare di più ed evitare le ore piccole.

Amore, lavoro, salute secondo l'oroscopo 1-7 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vita amorosa sarà piuttosto dinamica per i primi sette giorni di febbraio.

Non mancheranno novità e imprevisti, ma anche critiche e intromissioni irritanti. Non ascoltate chiacchiere vuote di chi ha tempo da perdere e passano la vita a spiare e giudicare gli altri. Se di recente avete conosciuto una bella persona, approfittate di questa settimana per approfondire la conoscenza. Nel lavoro potreste aver poca voglia di fare oppure sarete distratti a causa dei problemi familiari. Purtroppo, questa settimana non vi darà un attimo di tregua. Concentratevi e date il massimo, dovrete recuperare il tempo perduto del 2020. La salute sarà costante, evitate situazioni stressanti e irritanti.

Capricorno – In questa settimana avrete una grande voglia di migliorare la vostra vita amorosa. Approfittate di questo periodo per regalare momenti speciali al vostro partner o alle persone che volete bene.

Dovrete assecondare il vostro intuito ed essere più disponibili e meno polemici. Sul versante lavorativo avrete ottime opportunità di raggiungere i vostri obiettivi, se state cercando lavoro questo è un periodo buono per aggiornare il curriculum e spargere la voce anche sui social. Buona energia a livello fisico, dovrete fare più attività sportiva se volete arrivare in forma per la primavera.

Acquario – In amore, la settimana parte con poche novità ma con maggiore tranquillità. Potreste fare qualcosa per migliorare e rafforzare il vostro legame con la persona che amate, magari potreste proporre di affittare o comprare una nuova casa, scambiare le promesse d’amore all’altare, oppure avviare una nuova attività insieme. L’oroscopo consiglia di seguire il vostro istinto e di non prendere decisioni volute dagli altri.

Penserete molto ai soldi, a come guadagnare di più e a come spendere di meno. Se studiate o seguite un corso, sarà meglio affrontare una cosa alla volta, non tutto insieme. Sarà un periodo abbastanza tranquillo per la salute ma dovrete fare attenzione alla gelosia che corrode lo stomaco.

Pesci – Nervosismo e irritabilità vi faranno compagnia nella prima settimana di febbraio. Qualcosa vi preoccuperà e vi creerà complicazioni, specialmente in campo affettivo e sentimentale. Allentate la tensione e guardate avanti, presto la situazione cambierà, e se qualcosa vi angoscia, l'oroscopo consiglia di guardare le cose anche da un altro punto di vista, magari troverete la soluzione ai vostri problemi o dubbi. In campo lavorativo, dovrete essere prudenti, qualcosa o qualcuno potrebbe darvi filo da torcere.

Colloqui e cambiamenti in vista, dovrete anche moderare le spese superflue. In salute, non dovrete essere incoscienti e nemmeno trascurare ogni piccolo dolore fisico che sentite, una visita medica non vi farà male.